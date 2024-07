Send an email

Plovdiv Jazz Summer – лятната програма на един от най-големите джаз фестивали в страната Plovdiv Jazz Fest, започна. Фестивалът продължава с три концерта в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив и един грандиозен безплатен концерт през август в село Марково.

Във вечерите на 08 и 09 август ни очакват три концерта на Авишай Коен трио, бандата на каталунския саксофонист Арнау Гарофе – Frantik Zen и Белослава с JP3 и Младен Димитров (Mr. Moon). На 24 август пък Орлин Павлов, заедно с JP3, ще има концерт в село Марково.

Голямата новина на Plovdiv Jazz Summer безспорно е гостуването на световноизвестния контрабасист, певец и композитор Авишай Коен и неговото трио на 08 август на сцената на Лятно кино „Орфей“ в Пловдив. Те ще представят техният най-нов албум “Brightlight”.

Авишай Коен има репутацията на един от най-великите басисти в света през последните две десетилетия. Композициите му отразяват обширна музикална вселена от традиции, култури, езици и стилове: от песни на иврит до ладински народни песни, от комбиниране на класическа музика и джаз до джаз стандарти и съвременен джаз. Още на 9-годишна възраст той започва да свири на пиано, на 14 години заминава временно за САЩ със семейството си, където започва да свири на бас китара. Авишай Коен завършва Музикалната и художествената академия в Йерусалим, а на 22 години се мести да живее в Ню Йорк. Учи в университета The New School с музиканти като Брад Мелдау и скоро започва да свири заедно с панамския пианист Данило Перез. През 1997 г. става член на Chick Corea’s New Trio и за близо 6 години се превръща в неразделна част от музиката на Чик Кърия. През 2003 г. той започва своята забележителна солова кариера, която се развива сериозно и до днес.

Преди концерта на Авишай Коен трио отново на сцената на Лятно кино „Орфей“ и отново на 08 август ни очаква още един вълнуващ концерт – този на групата на Арнау Гарофе Frantik Zen. В нея участват Александър Логозаров (електрическа китара), Васил Вутев (барабани), Радослав Славчев-Ривърмен (бас) и Стив Хамилтън (клавишни). Арнау Гарофе живее почти десетилетие в България, член е на Биг бенда на БНР, на „Йо-Йо Бенд“ на Христо Йоцов и Михаил Йосифов и на Ritmos Negros. Учил е джаз в Барселона и Ротердам. Композициите от новия албум на групата съчетават силен груув фундамент и комплексни, експресивни мелодии, повлияни от виртуозността на съвременните саксофонисти. Музиката ѝ е ефектна смесица от фънк, джаз, R&B и поп.

Вечерта на 08 август започва от 20:00 ч., а билетът важи и за двата концерта.

Plovdiv Jazz Summer ще бъде спирка от турнето на Белослава с JP3 и Младен Димитров (Mr. Moon). На 09 август отново в Лятно кино „Орфей“, но този път от 21:00 ч. публиката ще чуе новия проект на певицата Welcome to 74th street. В него ще бъдат включени едни от най-любимите и познати песни на Белослава, но и най-новия ѝ сингъл „Душата ми“. За първи път ще чуем световни класики, изпълнени от нея. Концертът е посветен на 25-годишнината, откакто Белослава е на сцената и от творческо ѝ партньорство с пианиста Живко Петров. Заедно с тях на сцената ще бъдат още Димитър Семов (барабани), Димитър Карамфилов (контрабас) и Младен Димитров (програминг и перкусии).

С участието на JP3, но този път с Орлин Павлов, ще завърши третото лятно издание на Plovdiv Jazz Fest. Вече традиционно края на летния фестивал е с безплатен концерт, който събира стотици хора в село Марково. На 24 август от 21:00 ч. на централния площад на селото ще бъде концертът на певеца Орлин Павлов, заедно с Живко Петров (пиано), Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани).

Тази година Plovdiv Jazz Fest отбелязва и своята десета годишнина. Освен с поредица от концерти през лятото, есенното издание на фестивала ни очаква в от 01 до 03 ноември с шест изключителни концерта в основната програма.Сред гостите ще бъдат световноизвестният тромпетист, певец, композитор и фотограф – Тил Брьонер, джаз триото на легендарния американски саксофонист Джо Ловано ибандата на великия американския джаз китарист Майк Стърн, четирикратният носител на „Грами“ и създател на Snarky Puppy – басистът Майкъл Лийг, заедно с друг член на групата – пианистът, кийбордист, композитор и мултиинструменталист Бил Лорънс и международната съвременна джаз група Half Easy Trio с участието на украинската певица Тамара Лукашева. Началото ще постави джаз певицата Мирослава Кацарова, заедно с нейния джаз квартет и струнен квартет Perfect. Именно Мирослава Кацарова открива десетото празнично издание на фестивала и като негов артистичен директор през изминалите десет години.

Билети за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim. Билетът за всяка вечер, която включва два концерта, е един и за двата концерта.

Организатор на Plovdiv Jazz Fest е Blue M.

Концертите на Авишай Коен трио и Белослава се реализират с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“.

Всички събития от есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и Plovdiv Jazz Fest e част от Културния календар на града за 2024 година.

Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Концертът на Арнау Гарофе квартет се реализира със съдействието на Посолството на Кралство Испания в България.

Концертът на Авишай Коен трио се осъществява и в партньорство с Посолство на Израел в България.

Финалният концерт от програмата на Plovdiv Jazz Summer се реализира с подкрепата на Община Родопи и кметство Марково.