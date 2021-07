250 музиканта за LORD OF THE RINGS IN CONCERT в Античния театър на 1 и 2 август

След броени дни в магичния Античен театър с изумителен спектакъл, който съчетава музикално и филмово преживяване, идва краят на легендарната сага „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ и началото на цяла поредица от подобни събития. Билетите за първата дата на The Lord of The Rings in Concert: The Return of The King, 1 август, неделя, вече са изчерпани, места все още могат да се намерят за 2 август, понеделник.

Гигантски HD екран и огромен екип от музиканти ще се погрижат да пренесат публиката в Средната земя през вълшебната атмосфера на Античния театър, за да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха.

Подробности четете в КАПАНА