Въвеждат нов ред за ваксиниране срещу COVID-19

Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров издаде нова заповед и призова българите да се ваксинират /ВИДЕО/

Нови 273 780 дози от ваксината срещу COVID-19 на Pfizer/BioNTech пристигнаха днес в страната, това съобщи Служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. Доставените количества веднага са разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 се очаква в сряда, 19.05.2021 г., от производителя Johnson and Johnson – 19 200 дози.

Министър Кацаров направи специално видео обръщение към нацията, с което призовава българите да се ваксинират.

“От това кога ще достигнем колективен имунитет зависи колко дълго ще продължат мерките. Ваксинирането е доброволно и всеки трябва да реши за себе си и за своите близки. Аз не мога да ви предпазя от болестта, ако вие самите не желаете!” – каза той.

Вижте цялото му обръщение в следващия видеоклип:

От здравното ведомство разпространиха нова заповед на министъра, според която до утре, 18 май, регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната следва да определят логистични пунктове на територията на всяка община, а когато е необходимо и в отдалечени населени места. Ангажимент на РЗИ е ежеседмично да доставят до пунктовете заявените от общопрактикуващите лекари количества ваксини срещу COVID-19.

Всяка седмица, в дните от понеделник до четвъртък, ОПЛ и разкритите ваксинационни центрове в страната ще имунизират граждани над 60 г. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60-годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря.

В дните от петък до неделя включително ваксина срещу COVID-19 ще получават всички желаещи лица, по реда на тяхното записването.

З заповедта се посочва, че общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19. След получаване на списъците регионалните здравни инспекции организират мобилни имунизационни екипи, които да извършат ваксинацията в най-кратък срок.

С пълния текст на Заповед № РД-01-350/17.05.2021 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д

На основание чл. 59, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за здравето и чл. 5 от Наредба No 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и във връзка с изпълнението на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение No 896 на Министерския съвет от 2020 г., изменен и допълнен с Решение No 91 на Министерския съвет от 2021 г., Решение No 144 на Министерския съвет от 2021 г. и Решение No 145 на Министерския съвет от 2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Директорите на регионалните здравни инспекции (РЗИ) да създадат организация за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините се доставят всеки понеделник на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите.

2.В срок до 18.05.2021 г. Директорите на регионалните здравни инспекции да определят логистични пунктове във всяка община, а където е необходимо до отдалечени населени места за доставка на ваксините, като предварително обявят приблизителен час на доставката. Адресите на пунктовете с публикуват на интернет страницата на РЗИ в едно с лице и телефон за контакт.

3.Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предишната седмица по електронна поща на РЗИ заявява необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.17.5.2021 г.X РД-01-350/17.05.2021 г. документ, регистриран от:Sign ed by: Ivo Cvetan ov Man ch ev

4.Регионалните здравни инспекции обобщават получените заявки по т. 3 и изготвят разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

5.Регионалните здравни инспекции организират транспортирането на разпределените съгласно т. 4 ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове. При необходимост съдействие за транспортиране на доставките да бъде оказано от регионалните структури на МТСП, МВР, областните управители и кметовете на общини.

6.Общопрактикуващите лекари носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

7.От понеделник до четвъртък на всяка седмица общопрактикуващите лекари и останалите разкрити ваксинационни центрове ваксинират лица на възраст над 60 години. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60 годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица по реда на записването.

8.Графикът на ваксинирането по т. 7 от тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

9.Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място. Директорите на РЗИ организират мобилни имунизационни екипи, които извършват ваксинацията им във възможно най-кратък срок.

10.Областните управители и кметовете на общини да окажат съдействие на РЗИ за включване на местните здравни медиатори и общественици с цел подпомагане на организацията на ваксинацията на лица от уязвими групи от населението,поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Александър Златанов,заместник-министър на здравеопазване.