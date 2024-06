Send an email

В десетата година на един от най-значимите джаз фестивали – Plovdiv Jazz Fest, концертите започват още през лятото. Съвсем подобаващо форумът празнува своя десети рожден ден с някои от най-великите имена в света на джаза днес.

От 01 до 03 ноември ни очакват общо шест концерта в основната програма на есенното издание. Сред гостите ще бъдат световноизвестният тромпетист, певец, композитор и фотограф – Тил Брьонер. Неговият концерт ще бъде в откриващата вечер на фестивала, която ще започне с концерта на джаз певицата и създател на Plovdiv Jazz Fest – Мирослава Кацарова, нейния джаз квартет и струнен квартет Perfect.

Във втората вечер ни очаква много специална музикална среща с четирикратния носител на „Грами“ и създател на Snarky Puppy – басистът Майкъл Лийг. Той пристига заедно с друг член на групата – пианистът, кийбордист, композитор и мултиинструменталист Бил Лорънс. Преди тях на сцената ще се качи международната съвременна джаз група Half Easy Trio, създадена в Ротердам от българския барабанист Мартин Хафизи. В нея свирят още пианистът Франц фон Шоси от Германия и австрийският контрабасист Йоханес Фенд. Към тях ще се присъедини и украинската певица Тамара Лукашева.

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest през ноември ще е буквално пълна с легендарни музиканти. Тя ще започне с концерт на Trio Tapestry или иначе казано – джаз триото на американския саксофонист Джо Ловано. Веднага след него ще имаме честта да чуем бандата на американския джаз китарист Майк Стърн, заедно с Лени Стърн и Денис Чембърс.

Преди това обаче от средата на юли до края на август ни очакват шест концерта от програмата на Plovdiv Jazz Summer – лятното издание, което се провежда за трета година в Лятно кино „Орфей“ в Пловдив и в село Марково. Безспорно голямата новина на Plovdiv Jazz Summer е, че на 08 август в Лятно кино „Орфей“ ще гостува триото на прочутия контрабасист – Авишай Коен, който пристига в България за втори път благодарение на Plovdiv Jazz Fest. Той беше тук за първи път през 2020 г., когато противоепидемичните мерки, свързани с пандемията, възпрепятстваха много хора, които искаха да го чуят на живо.

Авишай Коен е контрабасист, певец и композитор. Той има репутацията на един от най-великите басисти в света през последните две десетилетия. Композициите му отразяват обширна музикална вселена от традиции, култури, езици и стилове: от песни на иврит до ладински народни песни, от комбиниране на класическа музика и джаз до джаз стандарти и съвременен джаз.

Роден в кибуцът Кабри, северен Израел, още в ранното му детство музиката има много силно присъствие и влияние за Авишай Коен. На 9-годишна възраст той започва да свири на пиано, на 14 години заминава временно за САЩ със семейството си. Там открива джаза и започва да свири на бас китара. Авишай Коен завършва Музикалната и художествената академия в Йерусалим, а на 22 години се мести да живее в Ню Йорк, където първоначално свири на улицата и работи като строителен работник. Учи в Университета The New School с музиканти като Брад Мелдау и скоро започва да свири заедно с панамския пианист Данило Перез. През 1997 г. става член на Chick Corea’s New Trio и за близо 6 години се превръща в неразделна част от музиката на Чик Кърия. През 2003 г. той започва своята забележителна солова кариера.

Преди концертът на Авишай Коен трио отново на сцената на Лятно кино „Орфей“ ни очаква още един вълнуващ концерт. Frantik Zen е групата на каталунския саксофонист Арнау Гарофе, който живее почти десетилетие в България. Част от бандата са Александър Логозаров (електрическа китара), Васил Вутев (барабани), Радослав Славчев-Ривърмен (бас) и Стив Хамилтън (клавишни). Гарофе е член на Биг бенда на БНР, на „Йо-Йо Бенд“ на Христо Йоцов и Михаил Йосифов, на Ritmos Negros и работи с много български, румънски и македонски музиканти. Учил е джаз в Барселона и Ротердам. Дебютният му проект като лидер носи името на групата му. В музикален план албумът е смесица от стилове и преплита множество източници на вдъхновение. Композициите съчетават силен груув фундамент и комплексни, експресивни мелодии, повлияни от виртуозността на съвременните саксофонисти. Frantik Zen се опитва да обедини две противоположни идеи в едно единствено понятие: неистов (FRANTIK), което е състояние на пълно безпокойство, в което страхът взема връх и дзен (ZEN) – състояние на абсолютен вътрешен мир и съзнателен контрол над емоциите. Музиката на групата е ефектна смесица от фънк, джаз, R&B и поп. 08 август ще е единствената вечер с два концерта от лятната програма на фестивала и ще започне в 20:00 ч. Билетът важи и за двата концерта.

Plovdiv Jazz Summer ще бъде спирка от турнето на Белослава и JP3! На 09 август отново в Лятно кино „Орфей“, но този път от 21:00 ч. публиката ще чуе новия проект на певицата Welcome to 74th street. В този проект Белослава ще отвори вратите към своята улица, озаглавена с рождената ѝ година – 1974. Ще чуем едни от най-любимите и познати песни на Белослава, но и най-новия ѝ сингъл „Душата ми“. За първи път ще чуем световни класики, изпълнени от нея. Всъщност концертът е посветен на 25-годишнината, откакто Белослава е на сцената и от творческо ѝ партньорство с пианиста Живко Петров. Заедно с тях на сцената ще бъдат още Димитър Семов (барабани), Димитър Карамфилов (контрабас) и Младен Димитров (програминг и перкусии).

Plovdiv Jazz Summer обаче ще започне през юли с два камерни градински концерта в село Марково, които вече се превърнаха в запазената марка на лятното издание.

Plovdiv Jazz Fest винаги е отделял специално внимание на най-младите в джаза. Част от програмата му са били някои от най-талантливите младежи, решили съвсем рано в живота си да се занимават с джаз. На 18 юли от 21:00 ч. в атмосферата на градината в село Марково ще пее Мария Вандева. Именно с великолепния глас на тази млада дама започва и лятната програма на Plovdiv Jazz Fest. Едва на 16 години Мария Вандева печели Националния конкурс за млади изпълнители – Пловдив. Част от наградата ѝ е да направи концерт в рамките на Plovdiv Jazz Summer. На градинската сцена Мария Вандева ще се качи заедно с пианиста Иво Гечев.

На следващата вечер – 19 юли отново в село Марково от 21:00 ч. ще посрещнем боса нова звездата – Уил Сант. Началото на европейското турне на младия и изключително нашумял бразилски музикант започва именно от България. Уил Сант е певец, композитор и мултиинструменталист, а с оригиналните си интерпретации печели множество слушатели и последователи. Той буквално се превръща във феномен в социалните мрежи. Сант изпълнява с лекота бразилски класики и създава своя оригинална музика с много отличителна музикална естетика, пълна с препратки към артистите от бразилската популярна музика.

За него джаз певицата, радиоводеща и артистичен директор на Plovdiv Jazz Summer и Plovdiv Jazz Fest – Мирослава Кацарова разказва:

„Уил Сант полека и без усилие се превръща в новото лице на боса нова. Музиката му е завръщане към простотата – поетична и ненатрапливо кинематографична, с препратки към ретро естетиката на бразилските изпълнения от началото на 60-те години. Много интересен като съчетание на младост и сдържаност, която абсолютно първосигнално напомня Жоао Жилберто, не само поради факта, че и Сант пее тихо и свири на китара. Уил Сант е еманация на носталгията по бохемския дух на живота в Рио през 60-те години, на боса нова, на лекотата, без която не можем.“

Plovdiv Jazz Summer ще завърши на 24 август от 21:00 ч. на централния площад на село Марково. Вече по традиция там се провежда един концерт, който събира стотици хора. Този път това ще бъде концертът на певеца Орлин Павлов и JP3, или иначе казано – Живко Петров (пиано), Веселин Веселинов-Еко (контрабас) и Димитър Семов (барабани). Финалният концерт, с който приключва лятната програма е с вход свободен.

Билети за всички концерти през лятото и есента са в продажба в мрежата на Eventim. Билетът за всяка вечер, която включва два концерта е един и включва и двата концерта.