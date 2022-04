Градът, който зае 4-то място в престижната класация „Най-добра европейска дестинация“ за 2022 г. на European Best Destinations и стана №1 в категориите „Най-добра културна дестинация в Европа“ , „Най-романтични дестинации в Европа“, „Най-добри винени дестинации в Европа“, а само преди седмица и „Най-добрата дестинация в България“, дава сериозна заявка да се превърне във ФЕСТИВАЛНАТА СТОЛИЦА на България това лято. Дали има такъв конкурс не е от съществено значение, защото Европейската столица на културата през 2019 г. – Пловдив със сигурност има всички основания да спечели тази титла! Древен и вечен, артистичен и модерен, космополитен и романтичен, този град е толкова завладяващ и пълен с живот. През това лято, след две трудни години на пандемични ограничения заради коронавируса, Пловдив избухва в стихията на големите фестивали, а те са пулсиращото сърце на културния живот под тепетата.

Вижте кои са големите фестивали, част от програма „Наследство II“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 в хронологична последователност:

ONE DANCE WEEK 2022 – 11 спектакъла от Азия, Африка, Европа и Южна Америка ни очакват в Пловдив от 13 май до 5 юни. На 13 май предстои откриването на международния фестивал за съвременен танц ONE DANCE WEEK. В рамките на почти месец ще бъдат представени 4 световни премиери от Италия, България и Мозамбик, една европейска премиера от Бразилия, ФОКУС ПОРТУГАЛИЯ и зашеметяващи спектакли от Франция, Сенегал, Белгия и Южна Корея.

14-тото издание на фестивала започва с представянето на СИГИФЕН – новият спектакъл на френския хореограф със сенегалски корени – Амала Дианор – на 13 май от 19:30ч в Дом на културата “Борис Христов”. Спектакълът е първата продукция на Big Pulse Dance Alliance – мрежата на едни от най-влиятелните фестивали и танцови институции в Европа, чийто съосновател е ONE DANCE WEEK. Фестивалът е и копродуцент на спектакъла заедно с Julidans (Холандия), New Baltic Dance (Литва), Dublin Dance Festival (Ирландия), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dance Umbrella (Великобритания) и CODA Oslo International Dance Festival (Норвегия),

На 14 май следват две световни премиери от България и Мозамбик. В Драматичен театър, Пловдив, от 18:30ч e премиерата на солото СВЪРЗАН – новият спектакъл на Деян Георгиев (копродукция на ONE DANCE WEEK и Derida Stage), а от 20:00ч в Дом на културата “Борис Христов” е световната премиера на спектакъла „ВАГАБОНт“ на Идио Чичава (копродукция на ONE DANCE WEEK и Kinani Festival, Maputo).

На 20 май предстои световната премиера на новия спектакъл на Марион Дърова – СВОБОДНО ПАДАНЕ. Спектакълът е копродукция на ONE DANCE WEEK и Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала. Следващият акцент в програмата е на 21 май, когато белгийската танцова компания kabinet k & hetpaleis ще представи спектакъла ОБЕЩАЙ МИ. На сцената, 7 танцьори, сред които и деца, ще оставят своите страхове зад кулисите, за да покажат експлозивната енергия на съществуването, която не признава граници.

На 22 и 23 май в Дом на културата “Борис Христов” ще бъде представена европейската премиера на ТОВА Е ТАНЦ! Спектакълът е последната продукция на бразилската компания Balé da Cidade de São Paulo. ТОВА Е ТАНЦ! е пищна демонстрация на заразително покоряващата, непринудена и красива същност на Passinho – танцов стил, роден във взривоопасните фавели на Рио де Жанейро.

ФОКУС ПОРТУГАЛИЯ на ONE DANCE WEEK представя програма от три авангардни продукции. На 27 май ще видим спектакъла КАБРАКИМЕРА на Катарина Миранда, на 29 май – АДОРАБИЛИС на Жонаш и Ландер, а на 5 юни ще бъде представен спектакъла БИЗОН на един от най-изтъкнатите португалски хореографи – Марко да Силва Ферейра.

Световната премиера на СКРИТ ГЕРОЙ – новият спектакъл на италианците Алесандра Паолети и Дамиано Отавио Биджи ще се състои на 1 юни в Дом на културата “Борис Христов”. Спектакълът е продукция на ONE DANCE WEEK и Torinodanza. На 3 юни представя зрелищния спектакъл ДРАКОНИ на една от най-знаковите фигури на съвременната азиатска танцова сцена – звездата на Южна Корея – Еън-Ми А.

OPERA OPEN 2022 – РАЗЛИЧНИЯТ СВЯТ– силен сезон, зашеметяващи спектакли и срещи със световни звезди очакват гостите на фестивала тази година. Фестивалната платформа OPERA OPEN 2022 на Античния театър продължава политиката да представя мултижанрова програма с участието на световни гост-артисти. Акценти в програмата през 2022 година са премиерите на балетния спектакъл „Ана Каренина“, на операта „Набуко“ и завръщането на спектакъла „Орфей и Евридика“, гледан от над 7000 души през 2019 година и затвърдил името на Пловдив като Европейска столица на културата. На Античния театър отново ще представят своя талант гост-артисти с международна кариера като Стефано Пода, Лео Муич, Хосе Кура, Карлос Алмагер, Михал Знаниецки, Урсула Хорнер, Красимира Стоянова, Марта Петкова, Кирил Манолов, Мартин Цонев, Мария Радоева и др.

Селекцията на OPERA OPEN през 2022 година е под надслов „Различният свят“ и включва заглавия, зареждащи с вяра чрез пречистващата сила на изкуството – от тържеството на светлината в спектакъла „Орфей и Евридика“ на режисьора Стефано Пода, през превърналия се в химн за свобода еврейски хор в „Набуко“, през възмездието над порока в „Дон Жуан“ на Моцарт до силата на саможертвата в името на човечеството в спектаклите „Исус Христос Суперзвезда“ и „Мария от Буенос Айрес“ на Веселка Кунчева. Своеобразен „вход“ към различния свят, за който артистите мечтаят, ще бъде откриващият Концерт за мир на „Детският хор на България“ на 19 юни, в който над 400 деца от цялата страна ще отправят своите послания чрез песен. Творчески връх за целия колектив на Опера Пловдив ще е премиерният балетeн спектакъл „Ана Каренина“ на 26 юни, в който литературният шедьовър среща въображението на велик интерпретатор-хореограф – Лео Муич. Премиерното заглавие „Набуко“ от Джузепе Верди се разглежда от постановъчния екип на режисьора Нина Найденова като притча за силата на вярата, твърдостта и упованието за избавление. За ролята на Захария е поканен един от добрите български баси на нашето време Мартин Цонев, който от години работи за най-известните оперни театри в Германия. На сцената на Античния театър ще си партнира с любимците на фестивалната публика Кирил Манолов, Таня Иванова и Мария Радоева.

На 7 юли на Античният театър се завръща „Дон Жуан“ от Моцарт на режисьора Михал Знаниецки. На 24 август зрителите ще могат да съпреживеят отново драматичната история на Тоска, разказана на фона на огромен паднал ангел, в изпълнение на премиерния солистичен състав от 2021 година – Таня Иванова, Хосе Кура и Карлос Алмагер. В началото на септември за първи път на Античен театър ще бъдат представени и спектаклите на Веселка Кунчева „Исус Христос Суперзвезда“ от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс и „Мария от Буенос Айрес“ от Астор Пиацола.

В рамките на фестивала от 22 до 26 август ще се проведе първият международен конкурс за млади тенори „Гласът на Камен“, чиято заключителна гала ще бъде на Античния театър със специалното участие на диригента Хосе Кура и примата Красимира Стоянова. Отново за първи път от 4 до 12 юни ще стартира и Графити OPERA OPEN – селектирана програма от спектакли и концерти за млада публика на алтернативна сцена в двора на филиала на Техническия университет в Пловдив.

HILLS OF ROCK 2022 – три месеца остават до едно от най-вълнуващите рок събития в България за 2022, което ще се проведе между 21 и 23 юли на Гребния канал в Пловдив. Артистите, част от фестивала, организиран от “Фест Тийм” ООД/ Fest Team, са вече 50. Наред с актуалните хедлайнери SLIPKNOT, SABATON и MERCYFUL FATE и ко-хедлайнерите HEAVEN SHALL BURN, BEHEMOTH и TESTAMENT, към звездния афиш се присъединиха и ELVANA и MARCO MENDOZA. Групите, които ще свирят на трите сцени – Main Stage, Music Jam и На Тъмно, са ясни. Това са SLIPKNOT | SABATON | MERCYFUL FATE | HEAVEN SHALL BURN | BEHEMOTH | TESTAMENT| RiSE OF THE NORTHSTAR | BURY TOMORROW | DAGOBA | MAJESTICA| MISTER MISERY | NERVOSA | RAVENFACE | THE MODERN AGE SLAVERY | MARCO MENDOZA | ELVANA | BAILDSA | BASSKA | KLOGR| NIGHTLAND | HANGARVAIN | KONKURENT | 5RAND | POWER CRUE | FALLCIE | TENSIDE | DISTRICT 13 | SIN SEEKAS | MILENA & BAND | PIZZZA | DASH THE EFFORT| 40 DAYS LATER | DEAD MAN’S HAT KERANA & KOSMONAVTITE| SEVEROZAPADNYATSITE | THIS BURNING DAY | HELLION STONE | K.O.R.A. | OGI23 | DUMBFOUND | BOOMERANG| SCROLETICS| DEADSCAPE |DISHONORED| MAZE HUNTERS | SILUET| HOMEOVOX |ARTIFICIAL COMET | JIN MONIC | ABYSMATIC

И това не е всичко! Очаквайте още новини за други събития, част от програма „Наследство II“ на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, сред които:

Фестивал за улични изкуства 6Fest 2022 с вход свободен на открито от 13-15 май 2022 г.,представящ в 3 последователни дни събития в съвременен цирк, танц, музика, огнени изкуства, исторически възстановки.

Electric Orpheus 2022 – два дни на рокендрол, психиделика, уейв, електро, гръндж, пост-пънк, индъстриал… от топ банди от Европа и България. Пловдив, зелена локация на открито, заобиколена от индустриални халета на 27-28 май.

Фестивалът ФАРА на Българската асоциация на комуникационните агенции – най-големият форум на креативната индустрия в България. ФАРА е с 20-годишна история, а от 2016 г. се провежда в Пловдив, тази година от 8 – 11 юни в Дом на културата „Борис Христов“

В разгара на лятото създателите на най-успешните фестивали за електронна музика SOLAR със съдействието на най-мащабната българска промоутърска компания FEST TEAM и Фондация Пловдив 2019 представят: SOLAR PLOVDIV 2022. Петкратният носител на титлата най-добър диджей в света и категоричен любимец на българската публика Armin Van Buuren е звездата на първото издание на SOLAR PLOVDIV 2022. Легендарният холандец застава зад пулта от сцената на Гребната база в Пловдив на 16 юли за своето първо участие в България.

8-то издание на традиционния за града фестивал “Shake That Хълм” – „Пловдив-ЗАЕДНО“ ще се реализира в периода 26 до 28 август 2022 г. на територията на Plovdiv Stage Park – Младежки хълм.

След двугодишна пауза, почитателите на суинг танците и културата имат отново възможността да бъдат #заедно по време на 4-тото издание на LOVE SWING DANCE FESTIVAL, което е под мотото #Together Again и е планувано за периода 22 – 25 септември 2022 г.

След две изключителни издания на Anime & Gaming Festival, третото издание в града под тепетата е планувано за периода 1-30 юни 2022 г. тази година фокусът на събитието е в участието на гости от Япония, популярни личности от България и други държави – влогъри, геймъри, актьори и комикс художници.

