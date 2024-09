Купон на „Централен“: Пловдив 10 години културна столица

Send an email

Празненството на площад „Централен“ за отбелязване на 10 години от обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата 2019 привлече стотици. Много музика и забавление очаква зрителите, които ще се наслаждават на DJ Dian Solo от Дийп Зоун Проджект, холандците kraak and smaak и Oscar and the Wolf.

В началото всички видяха емоционалния клип, създаден специално за целта – моменти от обявяването на града ни за победител в надпреварата на 5 септември 2014 година, моменти от празненства, спектакли през 2019-а година и други културни събития. Кметът Костадин Димитров също поздрави всички пловдивчани с годишнината.