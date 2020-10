Компания, с база в Пловдив, участва в пускането на еко фериботи на Ниагара (ВИДЕО)

Ново поколение емблематични фериботи, които работят изцяло с устойчива енергия, с помощта на АББ, ще превозват туристите при едно от чудесата на природата

Пасажерите на туристическите обиколки ще могат да изживеят едно от чудесата на природата необезпокоявани от изгорели газове, шум или вибрации от двигателя, след като два ферибота с изцяло електрическо задвижване от АББ бяха одобрени за пускане в експлоатация от 6 октомври 2020 г.

Фериботите с нулеви емисии – наречени „Джеймс В. Глин“ и „Никола Тесла“, в чест на председателя на Maid of the Mist и на известния пионер в електричеството – са първите изцяло електрически плавателни съдове, построени в САЩ, захранвани от комплект батерии с висок капацитет, доставени и интегрирани от АББ. Освен батериите, АББ осигурява и цялостно интегрирано решение за захранване и задвижване на новопостроените съдове, включително станции за зареждане на брега, което позволява устойчивата им работа с максимална надеждност.



„Maid of the Mist винаги се е развивала заедно с технологиите и ние с вълнение отгръщаме новата страница в историята на нашата компания, с прехода на нашия флот към работа с нулеви емисии“, каза Кристофър М. Глин, президент на корпорация Maid of the Mist. „Тясното сътрудничество с АББ беше средството, което позволи успеха на този проект и ние сме горди с това, което успяхме да постигнем заедно.“

„Освен, че позволяват на пътниците да се насладят на грандиозното изживяване на Ниагарския водопад и опазват околната среда, фериботите са доказателство за растящото приемане на изцяло електрическото задвижване при плавателните съдове,“ каза Юха Коскела, президент на дивизия „АББ Морски сектор и пристанища“. „Ние приветстваме решението на Maid of the Mist да премине към работа с нулеви емисии и беше чест за нас да работим с тази напредничава компания при внедряването на решението за електрическо захранване и задвижване“.

„Джеймс В. Глин“ и „Никола Тесла“ са захранвани с по два комплекта батерии, които имат 326 кВтч общ капацитет, разпределен между два корпуса тип катамаран, което предоставя ниво на резервна осигуреност, нужно за безопасна работа. Батериите позволяват на електрическите двигатели да достигнат мощност до 400 кВт, като настройката на мощността се контролира от системата за управление на мощност и енергия на АББ. Те се зареждат с водноелектрическа енергия, произведена на местно ниво, което гарантира, че енергийният цикъл на фериботите на Maid of the Mist е напълно чист от емисии, и процесът отнема само седем минути по време на слизането и качването на пътниците.

След като инсталира връзката за зареждане на батериите между кораба и брега, АББ също така снабди „Глин“ и „Тесла“ с цялостна гама електрически, дигитални и свързани решения, включително разпределителни табла, задвижвания и интегрирана система за управление, в допълнение към Системата за дистанционна диагностика за морско приложение на ABB Ability™, за наблюдение и предварителна поддръжка.