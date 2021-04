Какво да правим в Пловдив (30.04 – 06.05)

Празнуваме Великден и откриваме парти сезона

30 април

Zeppelin 37 with Juanito

Този петък съвместсно с Gin Zeppelin и Tatratea от бара разработиха един страхотен коктейл по идея на известния барман Маш Митак. Той ще се грижи за коктейлите на външния ни бар, нo и не само, защото от заведението са ви подготвили и още изненади. За музиката ще се грижи Juanito.

Пощата – The Post

20:00 – 02:00 часа

Tommy Riverra at BALLY CLUB

На 30-ти април за доброто настроение на гостите в Bally Club, ще се погрижи Tommy Riverra- винаги добре подготвен да изненадва публиката по най-добрия начин. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук!

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

01 май

PLANETBOI 2 ALBUM PROMO @ VOID PLOVDIV

BEST KEPT SECRET

The best way of keeping a secret is to pretend there isn’t one.

Entrance: 10 lv

Danny G – “Planetboi 2” PROMO

Dj sets: SAVA BKS / Dj Dopamine / Dj TP

VOID Club

22:00 – 06:00 часа

Акустична вечер с Анна

Анна е завършила Музикалната академия в гр. Пловдив и по-късно тя създава собствена школа по музика. Заповядайте, за да се насладим на соул и фънк музика от 80-те в изпълнение на Анна Бораджиева и Християн Запрянов в акустично дуо(глас и пиано) . Ще има и специална част от концерта – български песни на Остава, ПИФ и класики.

Vintage House

20:30 – 22:30 часа

Градски тур на Пловдив за ценители

В хилядолетния Пловдив се преплитат античност, възрожденска архитектура и прекрасни сгради от началото на миналия век. Организаторите ще ви разкажат за архитектите, които са ги вдигнали и хората живели в тях. Ще ви потопят в магията на Стария град. В живота в римския Филипопол, османския Филибе и Пловдив след Освобождението. За знаковите личности, преплели съдбата си с нашия град. За храмовете, етносите и взаимоотношенията между тях.

Продължителност на тура 2 ч. и 30 минути. Цена 15 лв. на човек.

Пл. Стефан Стамболов/Копчетата

13:00 часа

The Easter with Nino BG & Nu-She

Всички гости на Великден в ”Бали” клуб, ще посрещнат този светъл празник, с напълно обновен интериор и облик на бара, благодарение на които ще се почувствате по-уютно, удобно и комфортно по време на Вашия престой.

За доброто настроение на всички гости, ще се погрижат резидент диджеи – Nino BG & Nu-She.

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

Working Class Heroes

Както гласи един от златните социалистически лозунги – “без труд животът нито е красив, нито е достоен”. Затова в Деня на труда Пощата – The Post ви кани с общи усилия да се напием красиво и достойно под фънк и диско съпровода на Kalyas и Valeto – видни радетели за красивото и достойното в музиката и същевременно завършени пияници.

Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

02 май

Великденски празници – програма на Община Пловдив

Великден или Възкресение Христово е най-големият, най-светлият празник за православните християни. В християнската религия на Възкресение Христово се чества връщането на Исус Христос към живота на третия ден, след като е разпънат на кръст и погребан.

Празникът е подвижен и се чества в неделния ден на Страстната седмица, чието начало се поставя от първото пролетно пълнолуние. Датата се променя ежегодно, но формулата за нейното изчисление е една и съща както за източната, така и за западната църква.

Събитията, свързани с Христовото възкресение, са станали в дните около еврейския празник Пасха. Поради връзката му с лунния календар, последният е подвижен празник, затова и Великден променя датата си, винаги след деня на пролетното равноденствие.

По традиция Възкресение Христово се празнува в продължение на 3 дни, а подготовката за неговото посрещане започва по време на Страстната седмица.

11.00 ч. „Ася в страната на талантите“ – забавна програма за деца с участието на екипа на едноименното предаване, водещ Ася Антонова и детска вокална група „Пеещите котенца“ с ръководител Невена Кичукова

17.00 ч. Празничен концерт на Биг Бенд Пловдив, диригент Николай Гешев и Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, диригент – Цветан Цветков, корепетитор – Д-р Борис Мирчев

“Big Band Plovdiv” е създаден в началото на 2000-та година. Изцяло съставен от професионални музиканти, бендът е музикалната емблема на Пловдив. Основател и ръководител на оркестъра е Николай Гешев. Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика – така най-кратко може да се опише присъствието на Биг Бенда. В годините на своята дейност е осъществил множество концерти из цялата страна. Участник в джаз фестивали, музикален домакин на тържествени церемонии, неизменен участник във всички значими национални чествания в Пловдив. Това са само част от проявите на Биг Бенда. Оркестърът има осъществени множество проекти с почти всички изявени джаз и поп изпълнители в България. Традиционен музикален домакин на церемонията по връчването на наградите “Пловдив”, с които се удостояват ярки постижения в областта на културата и изкуството. Активната дейност включва и редица фестивални участия, както и почти всички джаз-форуми у нас.

Репертоарът на бенда е изключително широк – от класически джаз до съвременни латино и поп парчета. Почти всички пиеси са аранжирани от Николай Гешев. Имат съвместни проекти с Камелия Тодорова, Васил Петров, Петър Салчев и др. известни имена в жанра

Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, диригент – Цветан Цветков, корепетитор – Д-р Борис Мирчев. Най-старата хорова формация в града – Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев празнува 125-тия си рожден ден през настоящата година. В късните години на 19 век в Пловдив особено характерно е влиянието на гръцката музикална култура и на гърцизма сред гражданството. Ето защо през 1894–1895 г. се поражда желание сред българската интелигенция да се основе едно дружество, насърчаващо гражданите да слушат народна фолклорна музика. На предварително събрание е решено да се основе учителско дружество под название „Градска дружба“, което да групира всички учители в Пловдив и да си постави за цел културно-просветното издигане на града. През 1895 г. към него функционира Любителски мъжки хор, а за диригент е поканен Ангел Букорещлиев. Насърчени от успеха, на 4 март 1896 г. певците и Ангел Букорещлиев създават Пловдивското певческо дружество, което застава начело на борбата за културно надмощие над гърците, групира около себе си безрезервното съчувствие и поддръжка на всички слоеве граждани, в резултат на което гръцкото културно влияние намалява значително.

През 1928 г. Певческото дружество се сдобива със собствена сграда, в която осъществява своята дейност и до днес. От 1931 г. Пловдивското певческо дружество е член на Съюза на народните хорове в България, а от 1934 г. има и женски хор. През периода 1926–1944 г. Дружеството е между изтъкнатите състави извън столицата. Репертоарът му е разнообразен и застъпва редица творби от български композитори. Оркестърът и хоровите състави развиват оживена концертна дейност.

И до днес, над век по-късно, хористите на Пловдивското певческо дружество продължават с ентусиазъм да поддържат пламъка на любовта към песента. През годините диригенти на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ са Антон Цариградски, Емануил Манолов, Иван Кочетов, Светослав Обретенов, Асен Диамандиев, Ули Порязов, Месру Мехмедов, Крикор Четинян, Никола Липов, Весела Гелева, Алеко Антонов, Д. Хофман.

От месец декември 2013 г. диригент на Дружеството е младият и талантлив възпитаник на АМТИИ гр. Пловдив – Цветан Цветков.

Сцена на пл. „Ст. Стамболов“1, пред Община Пловдив, от 11:00 и 17:00

Easter night with DJ Todd

За всички, на които не им стига уикенда да е 2 дни! Може да потанцувате след голямото ядене и да се отпуснете с напитка в ръка под фона на супер яка музика

Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

THE EASTER with ROCCO & ALX

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

03 май

Великденски празници – програма на Община Пловдив

12.00 ч. Празничен концерт на Фолклорен ансамбъл „Тракия“

Фолклорен Ансамбъл “Тракия” е създаден през 1974 година. Той съхранява и развива народното песенно и музикално-танцово богатство от всички фолклорни области на страната. Представя и разкрива в почти автентичен вид или в съвременни музикални и танцови интерпретации истински бисери на народното творчество. Ансамбълът се отличава със своя неповторим стил на авторство и оригиналност.

Творческият облик на “Тракия” е създаден и се развива от най-големите автори в областта на фолклора като проф. Кирил Дженев, доц. Стефан Мутафчиев, проф. Николай Кауфман, проф. Николай Стойков, К. Колев и много други. Директор и главен художествен ръководител на ФА “Тракия” е проф. д-р Даниела Дженева.

За 47 години Ансамбълът е изнесъл хиляди концерти във всички краища на България, подпомагайки държавните институции в множество значими форуми. Участвали са в международни прояви в 48 страни. Носители са на всички възможни награди в сферата на културата.

17.00 ч. Концерт на Трио „Сопрано“

Трио СОПРАНО се създава в началото на 2009 година. Изпълненията им се основават на класическата музика, но с модерно и иновативно звучене. В репертоара им присъстват най-известните оперни арии, евъргрийни, руски песни и мюзикъли. Трио СОПРАНО имат участия на едни от най-големите сцени в България – зала 1 на НДК, Античен театър Пловдив, Арена Армеец София и още много други. От май 2015г. триото е част от музикална компания Пайнер. Трио „Сопрано“ – това са: Петя Вардева – лиричен сопран с колоратурни височини. Габриела Пеева – лиричен сопран. Биляна Андрончева – спинтов сопран.

18.00 ч. Концерт на Рок група „Докторите“

Петима пловдивски лекари вече повече от 6 години свирят рок парчета, като повечето им изяви са с благотворителна цел. „Докторите“ се състои от зъболекаря Емилиян Станков (вокал), медицинския физик Иван Русев (бас, вокали), доктора по лазерна техника Стоян Русев (соло китара), доктора на първа линия Иван Султанов (ритъм китара вокал) и съдовия хирург Иван Бъчваров (ударни).

Най-голямата благотворителна кауза на „Докторите“ е бил „бял концерт“, с който са събрали средства за детски кувьоз, който по-късно дарили на пловдивска болница. От понеделник до петък д-р Иван Русев бил на първа линия в борбата с COVID-19. Той се занимавал с това да обучава медиците в най-тежките неща, пред които може да ги изправи битката с вируса, включително интубирането на пациенти с респиратори.

Докторите заявяват, че първо ги е събрала музиката, когато Султанов и Станков били заедно в групата „Детелини“ на Медицинския университет. Това, което ги е превърнало след това в самостоятелна група била каузата „да запазим чистотата на нашите души“.

Хардрок групата „Докторите” създаде химн на Пловдив 2019 г. „Този вечен град” прозвуча на сцена Ядрото в Капана на 14.01.2019, където Откриващият уикенд на Пловдив 2019 бе закрит с емоционален концерт на бандата. Още с първите акорди парчето бе харесано от публиката, която запя заедно с рокаджиите.

Сцена на пл. „Ст. Стамболов“1, пред Община Пловдив, 12:00, 17:00, 18:00 ч.

Източник: Lost in Plovdiv