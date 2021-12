Google даде Пловдив като добър пример

Latest posts by Под Тепето

Google открои успешната дигитализация в пловдивските училища

Програмата за дигитализация на учебния процес в общинските училища в Пловдив е посочена като пример за успешна практика в новото изявление на световния гигант Google, фокусирано върху последствията от пандемията върху образователните процеси по света и нарастващата нужда от тяхната дигитализация.

Компанията обяви старт на нов фонд за подкрепа на дигитализирането на училищата в Европа. Бюджетът е 15 мил. евро и цели да подпомогне образователни институции и училища при използването на нови технологии в класните стаи, като стимулира участието на малки и средни предприятия.

Това е главната цел на новия фонд на Google. Той е отворен за местни малки и средни предприятия, които подкрепят национални образователни проекти в сферата на дигитализацията, финансирани от програмата за Възстановяване и устойчивост. Същите могат да кандидатстват за финансиране, с което да се покрият нуждите от техника и софтуер, и да допринесат за развитието на дигиталните компетентности и конкурентоспособност на ученици и учители. Самото изявление на компанията може да видите тук.

Ролята на Пловдив, като пионер в интегрирането на облачни платформи в България, също е откроена.

“Програмата на Пловдив School in the Cloud (Училище в облака) се превърна в еталон за цяла България и доведе до широко разпространение на платформата Google for Education, с обучени над 10 000 учители (над 1000 от тях сертифицирани от Google) и ползването на хиляди Chromebook устройства в страната.”