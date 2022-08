Снимки: Александър Богдан Томпсън

Гласът на Камен Чанев продължава да живее чрез таланта на участниците в Първия международен конкурс за млади тенори на негово име.

В навечерието на рождения ден на големия артист, който ни напусна без време, на Античния театър в Пловдив станахме свидетели на вълнуващ Гала концерт на лауреатите с диригент Хосе Кура и Оркестъра на Опера Пловдив и Церемония по връчване на наградите от конкурса, който се огранизира от Опера Пловдив със съдействието на Фондация „Камен Чанев“ и Фондация „Пловдив 2019“.

Международното жури с председател Хосе Кура и членове Таня Иванова – основател на Фондация „Камен Чанев“, примата Красимира Стоянова, Лучано Ди Мартино – артистичен директор на Опера Пловдив, проф. Марио Диаз – декан на консерваторията Моцартеум в Залцбург, Андреас Делерт – директор на Hilbert Artist Management, Огнян Драганов – директор на Опера Стара Загора, доц. Нина Найденова – директор на Опера Пловдив, Владимир Кираджиев – преподавател във Виенския Университет за музика и сценични изкуства, след два тура от 28 явили се кандидати допуснаха до финала (по азбучен ред) ANLE GOU – Китай, ИЛИЯ СВИРСКИЙ – Русия, JIHOON SON – Южна Корея, KUDAIBERGEN ABILDIN – Казахстан, МИХАИЛ МИХАЙЛОВ – България, ORONZO D’URSO – Италия, SEJOON AN – Южна Корея.

Всеки от тях пя от мястото, на което Камен Чанев изпълни своята последна ария на Античния театър през 2020 година, а Хосе Кура и Нина Найденова подчертаха емоционалната символика.

Публиката искрено аплодира таланта и вълнението на всеки един от лауреатите. Младите тенори бяха подкрепени и от световните артисти Красимира Стоянова и Хосе Кура, които изпълниха дует от операта „Отело“ от Верди (диригент на оркестъра Лучано Ди Мартино).

ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ТЕНОРИ „ГЛАСЪТ НА КАМЕН“ – 2022 – ПРИСЪДЕНИ НАГРАДИ:

ПЪРВА НАГРАДА –Илия Сквирский, Русия – 3000 евро / FIRST PRIZE – Ilia Skvirskii, Russia – 3000 euro

ПЪРВА НАГРАДА –Джихун Сон, Южна Корея – 3000 евро/ FIRST PRIZE – Jihoon Son, South Korea

ВТОРА НАГРАДА – Седжун Ан Южна Корея – 2000 евро / SECOND PRIZE – Sejoon An, South Korea

ТРЕТА НАГРАДА – Кудайберген Абилдин, Казахстан – 1000 евро / THIRD PRIZE – 1000 EURO – Kudaibergen Abildin, Kazachstan

НАГРАДА НА ОПЕРНАТА ПРИМА КРАСИМИРА СТОЯНОВА –

Илия Сквирский, Русия – 1000 евро и Джихун Сон, Южна Корея – 1000 евро / Special Award of the Opera prima Krasimira Stoyanova – Ilia Skvirskii, Russia 1000 euro, Jihoon Son, South Korea 1000 euro

НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА– „Артистът и Пловдив“ – Кристиян Христов, България – 1000 евро / Prize of the audience – Christian Christoff, Bulgaria

НАГРАДА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА – договор за участие в оперна продукция – Габриел Арсе, Аржентина / Award of State Opera Stara Zagora for participation in an opera production – Gabriel Arce, Argentina

НАГРАДА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ – договор за участие в оперна продукция

Оронсо Д‘Урсо, Италия / Award of State Opera Plovdiv for participation in an opera production – ORONZO D’URSO, Italy

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА на Държавна опера Стара Загора– участие в майсторски клас на Калуди Калудов – Дагвадорж Давасурен, Монголия / Encouragement award of State opera Stara Zagora – participation in Master class of Kaludi Kaludov – D. DAWAASUREN, Mongolia

НАГРАДА на Владимир Кираджиев за участие в концерт със Симфоничен оркестър Сливен

Анле Гоу, Китай / Prize of Vladimir Kiradjiev – a contract for participation in a concert of Symphonic orchestra Sliven – Anle Gou, China

НАГРАДА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ – „За честност в изкуството на името на Камен Чанев“ – Михаил Михайлов / Prize of State opera Plovdiv “For Honesty in the Art – at the name of Kamen Chanev – Mihail Mihaylov, Bulgaria

С изкуството си младите тенори пренесоха посланието за пълна отдаденост и честност към изкуството на изключителния

тенор Камен Чанев и станаха посланици на музиката, които рекламират Пловдив като един от европейските центрове за култура.

Водещ на церемонията – Лили Бързева

Превод – Момчил Караиванов

Пианисти на конкурса – Вяра Шуперлиева и Урош Угаркович

Концертмайстор – Балаш Шварц

Мултимедийна среда – Петко Танчев

Оркестър на Опера Пловдив