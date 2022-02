Експлозии в Украйна: Киев е ударен ”с крилати или балистични ракети”

Втората нощ на руската инвазия в Украйна започна с ракетен обстрел рано в петък в Киев, съобщи съветникът на министъра на външните работи Антон Геращенко.

“Ударите по Киев са с крилати или балистични ракети”, каза Геращенко, цитиран от агенция УНИАН.

В 4:20 ч. българско време в Киев са се чули два мощни взрива. Според близки до правителството украинската ПВО е свалила 2 балистични ракети.

Геращенко допълва, че украинските военни са свалили вражески самолет край Киев. Геращенко публикува снимки от мястото на експлозия в Киев в своя канал в Telegram. На снимката се вижда, че горят последните етажи на сграда. Пожарът е възникнал на мястото, където, според него, е свален вражески самолет. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че трима души са били ранени при падането на отломки от ракети в жилищен квартал в югоизточната част на столицата.

Министерството на вътрешните работи на Украйна потвърди, че ПВО е успяла да свали руски самолет. Той е паднал в Дарницкия квартал на Киев.

Multiple explosions heard in Kyiv, suspected incoming Russian missile strikes. This video shows what appears to be the city’s anti air defense at work over the Ukrainian capital. pic.twitter.com/Fk53fl6fvM

