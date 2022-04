Изявление за медиите на председателя Фон дер Лайен за прекъсването на доставките на газ от Газпром за България и Полша

Съобщението на Газпром, че едностранно спира доставките на газ за някои държави — членки на ЕС, е още една провокация от Кремъл. Не е изненадващо обаче, че Кремъл използва изкопаемите горива в опит да ни изнудва. Това е нещо, за което Европейската комисия вече се подготвяше в тясно сътрудничество и солидарност с държавите членки и международните партньори. Нашият отговор ще бъде незабавен, единен и координиран.

Първо, ще гарантираме, че решението на „Газпром“ има възможно най-малко въздействие върху европейските потребители. Днес държавите членки заседаваха в Координационната група по природния газ. Полша и България ни информираха за ситуацията. Както Полша, така и България вече получават газ от своите съседи от ЕС. Това показва, на първо място, огромната солидарност между нас, но също така и ефективността на минали инвестиции, например в междусистемни връзки и друга газова инфраструктура. Комисията също така ще засили работата си с така наречените регионални групи от държави членки, които могат да действат най-непосредствено в солидарност помежду си. Това ще смекчи въздействието при евентуални прекъсвания на доставките на газ.

Второ, ще продължим да работим за гарантирането на достатъчно доставки и съхранение на газ в средносрочен план. Нашият план за действие REPowerEU ще спомогне за значително намаляване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива още тази година. Постигнахме също така споразумение със САЩ за осигуряването на допълнителен внос на ВПГ както тази година, така и през следващите. Работим в тясно сътрудничество с нашите държави членки, за да осигурим алтернативни доставки на газ и от други партньори. В дългосрочен план REPowerEU ще ни помогне да преминем към по-надеждни, сигурни и устойчиви енергийни доставки. В средата на май ще представим плановете си за ускоряването на екологичния преход. Всяко евро, което инвестираме във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, е авансово плащане за бъдещата ни енергийна независимост.

Този най-нов агресивен ход на Русия е още едно напомняне, че трябва да работим с надеждни партньори и да изградим енергийната си независимост. Комисията е в контакт с Френското председателство. Приветствам плановете му да свика среща на министрите на енергетиката от ЕС възможно най-скоро. Днес Кремъл отново се провали в този опит да посее разделение между европейците. Ерата на руските изкопаеми горива в Европа ще приключи. Европа върви напред по въпросите на енергетиката.

Gazprom’s announcement that it is unilaterally stopping gas delivery to certain EU Member States is another provocation from the Kremlin. But it comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to try to blackmail us. This is something the European Commission has been preparing for, in close coordination and solidarity with Member States and international partners. Our response will be immediate, united and coordinated.

First, we will ensure that Gazprom’s decision has the least possible impact on European consumers. Today, Member States met in the Gas Coordination Group. Poland and Bulgaria updated us on the situation. Both Poland and Bulgaria are now receiving gas from their EU neighbours. This shows first of all the immense solidarity among us but it also shows the effectiveness of past investments, for example in interconnectors and other gas infrastructure. The Commission will also intensify its work with the so-called regional groups of Member States, that can provide the most immediate solidarity to each other. This will mitigate any impacts on possible gas disruptions.

Second, we will continue our work to ensure sufficient gas supply and storage in the medium term. Our action plan REPowerEU will help to significantly reduce our dependency on Russian fossil fuels already this year. We have also reached an agreement with the US to provide additional LNG imports this year and the following ones. And we are working hand in hand with our Member States to secure alternative gas supply from other partners, too. In the longer term, REPowerEU will also help us move to a more reliable, secure and sustainable energy supply. We will present our plans to speed up the green transition in mid-May. Every euro we invest in renewables and energy efficiency is a down payment on our future energy independence.

This latest aggressive move by Russia is another reminder that we need to work with reliable partners, and build our energy independence. The Commission is in contact with the French Presidency. And I welcome their plans to convene a meeting of EU Energy Ministers as soon as possible. Today, the Kremlin failed once again in this attempt to sow division between Europeans. The era of Russian fossil fuels in Europe will come to an end. Europe is moving forward on energy issues.