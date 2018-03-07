Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
118 коментари
15 Best Robot Vacuum Cleaners Bloggers You Need To Follow
best robot Vacuum cleaners
10 Things Your Competitors Can Inform You About Robot Vaccum Cleaner self cleaning robot vacuum (http://uapa.station171.com/forum/home.php?Mod=space&Uid=817724)
Guide To Best Robot Vacuum Uk: The Intermediate Guide In Best Robot Vacuum Uk
Best Robot Vacuum Uk
Automatic Vacuum Cleaner Uk: The History Of Automatic Vacuum Cleaner Uk In 10 Milestones
Automatic Vacuum cleaners
The Best Automatic Vacuum Cleaner And Mop Tricks To Transform Your Life best automatic vacuum
cleaner (500px.com)
15 Robot Cleaners Uk Benefits Everybody Must Be Able To
buy Robot cleaner (Createyourdestiny.us)
11 Methods To Refresh Your Robot Vacuum Cleaner Uk robot
vacuum cleaners; https://hedgedoc.k8s.eonerc.rwth-aachen.de/nqkz-an9tnybq-h_nb_iya/,
The Unknown Benefits Of Robot Cleaners Uk Buy robot Cleaner