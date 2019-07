Най-престижният фестивал за планинарско кино BANFF гостува тази вечер на Филмови нощи във Филипополис

За четвърта поредна година канадският кинофестивал Banff Centre Mountain Film Festival ще посети града на тепетата. Четвъртък вечер, като част от Филмови Нощи във Филипополис, най-добрите планинарски филми от тазгодишното издание на фестивала отново ще срещнат пловдивската публика с непознати земи, култури и вдъхновяващи приключения. Истории, посветени на свободата, любовта към приключенията и спортовете, свързани с природата.

Вечерта ще започне в 21:10 ч. с кратко представяне, след което зрителите ще видят скиорския „Far Out – Kai Jones“ от САЩ, последван от забавния канадски „Fast Horse“, детския „Choices” и приключенския „Surviving the Outback“. Традиционно по средата на програма ще има кратка пауза, след което гостуващият фестивал ще продължи с „Ice & Palms“, сърфисткия „Surface“ и филмът за катерачи „Reel Rock 12 Break on Through“.

Напомняме ви също така, че тазгодишното издание ще предложи и три непреходни класики – шедьоврите ЧЕРНА КОТКА, БЯЛ КОТАРАК (на 12.07), ГЛАДИАТОР (на 18.07) и АМАДЕУС (на 25.07). Очаква ви също така новото издание на BANFF Mountain Film Festival от 11.07, както и много нови и български филми, които можете да откриете в програмата.

Отменената заради лошото време прожекция на ЛЯТОТО НА ОБИЧАЙНИТЕ ЗАПОДОЗРЕНИ ще се състои на 22 юли /понеделник/ от 21:10, а закупените билети ще важат без презаверка.

ТОЛКИН може да гледате отново на 17 юли от 21:10ч.

Цените на билетите за кинопанорамата са 7/6 лв, за BANFF – 10лв. Билети се продават на касата на лятно кино „Орфей“ /19.30-23.30ч/ в LUCKY Дом на киното /16.00-21.00ч/, както и онлайн на boxoffice.bg