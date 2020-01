Италианската рок група New Candys с концерт в Пловдив през януари (ВИДЕО)

Италианците от New Candys включиха България в източноевропейското си турне, а любителите на съвременния рок ще могат да ги видят в Пловдив и София, съответно на 21 и 22 януари. Какво по-добро начало на годината от качествен рокендрол, поднесен от една от най-актуалните банди на световната клубна и фестивална сцена! Концертът в Пловдив е в обновения клуб Bee Bop Cafe на 21 януари, вторник, а на следващия ден групата е в София, в Микстейп Б.

New Candys са основани през 2008 година във Венеция. За 12 години квартетът (две китари, бас и барабани) има три студийни албума и концерти на три континента. Групата постоянно развива звученето си, а всеки от албумите е конкретно обвързан визуално с другата голяма любов на бандата, киното. Синематични препратки откриваме към творчеството на Nicolas Winding Refn, Maya Deren, Dario Argento.

Стилистично New Candys са описвани като модерен рокендрол, смес от нео-психеделия, пост-пънк, поп и синематична концепция в тъмни нюанси. Те споделят една сцена с групи, от които самите те са повлияни: The Warlocks, The Dandy Warhols, Black Rebel Motorcycle Club, The Brian Jonestown Massacre, Crystal Stilts. Световната музикална преса се нарежда рамо до рамо с доказани имена от сцената, които поднасят суперлативи за тях.