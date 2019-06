Какво да правим в Пловдив (21.06 – 27.06)

Тази седмица в Пловдив ще се лее бира цял уикенд. Очакват ви премиера на бира, двама ексклузивни чуждестранни участници и специална прожекция на филм

20 юни – 26 юни

Дни на тракийската култура – музика и слово

От 20 до 26-ти юни в Пловдив се провежда Фестивалът „Дни на тракийската култура – музика и слово“. Тази година програмата е много богата с мото „Среща на цивилизации“.

За първи път в България и в Пловдив ще бъде представена Културата на Троя.

Цялата програма може да видите тук – https://www.facebook.com/pg/centerTrakart/events/?ref=page_internal

Културен център Тракарт

21 юни -23 юни

Lost Age

Lost Age е светът на вашето въображение, светът на вашата бленувана реалност! Фестивалът не дели хората на мъже и жени, на млади и стари, на добри и лоши, а само на хора с фантазия и на други. Lost Age ще ви срещне с музиканти, писатели, художници, актьори, танцьори, занаятчии и много талантливи творци. Уникалната атмосфера на събитието ще бъде пропита с хипнотизираща и танцувална жива музика. Важен акцент по време на фестивала ще бъде отбелязването на езическия празник на лятното слънцестоене. Lost Age ще ви остави без дъх и усещане на незабравимо магическо приключение. Не изпускайте шанса си да покажете своето въображаемо аз. Вход сободен.

парк „Младежки хълм”– Пловдив.

10 – 23 часа

Sayulke b2b Denitza at FLUCA

Петък вечер музикална вечеринка на FLUCA – Austrian Cultural Pavilion!

lineup: Sayulke b2b Denitza

FLUCA – Austrian Cultural Pavilion

18 – 23:30 часа

21 – 22 юни

Birthday Weekend at BALLY CLUB

22 години Bally Club!

Арт кварталът “Капана“ има своя блясък в лицето Bally Club, уютно и приятно заведение с дългогодишни парти традиции и 22 годишна история! За своя юбилей те са поканили доказани имена на електронната клубна сцена, в петък DJ Guerrero & DJ TODD ще раздават усмивки чрез музикалната селекция, специално подготвена за празника. В събота, зад пулта ще застанат YokoLove & Varola – двама талантливи диджеи с модерен поглед върху електронната музика, които ще представят динамичен и вдъхновяващ диджей сет с актуални и модерни клубни хитове.

Bally Club

21 – 04 часа

22 – 23 юни

Две-три бири фест

Третото издание на фестивала за крафт пиво „Две-три бири фест” акцентира изцяло върху микропивоварството и крафт бирата не само в България, но и на чуждестранната сцена. Първият официален летен уикенд – 22 и 23 юни – ще събере заедно занаятчиите пивовари и любителите на крафт пивото в приятна градска среда. Събитието се завръща на една от най-централните локации в Града под тепетата – границата между Капана и Главната улица, за да може максимално много посетители да се включат и насладят на качествените напитки. Участниците са както познати от предишните издания, така и съвсем нови за формата изложители. Двете чуждестранни пивоварни – испанската The Flying Inn и холандската Kompaan се присъединяват екслузивно, за да презентират бири, непредлагани до момента в България. Те ще могат да бъдат консумирани само в рамките на двата фестивални дни. От българските участници нови за формата са „морските” Beer Bastards, Dogma Bulgaria (представител на Dogma Brewery – Сърбия), Beer Box и Пивотека с премиера на първата им собствена бира – Хала.

Златарска 12

13 – 23 часа – събота

13 – 20 часа – неделя

Mediterranean Tales with Nikos Chliapas

Точно тази гореща събота се озова в Капана? Ммм, а можеше да си с коктейл на плажа. Споко, има измъкване. Точно в 21:00 в творческия квартал ще се появи вечерния бриз, а зад бара на Gingertale ще застане великият Nikos Chliapas. Точно той ще ти забърка такива средиземноморски коктейли, че да, после няма измъкване от Капана.

Имаш интерес? Супер. Ние пък знаем коктейлите и тези дни ще те заинтригуваме още повече.

24 юни

Седмица на традиционните занаяти 2019

Тринадесетото издание на Седмицата на традиционните занаяти се провежда в годината, когато Пловдив е Европейска столица на културата. Регионален етнографски музей – Пловдив кани майстори от цялата страна, да се включат в този форум, чиято цел е да популяризира занаятите като „живо наследство“. Истинска чаршия от еснафски работилници се оформя всяко лято под вековната черница и около бухналите чимшири в двора на красивата Куюмджиева къща, където занаятчиите се надпреварват да покажат своя майсторлък.

Тази година събитието се провежда в партньорство с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и е включено в Културния календар на града. Наши партньори са още Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив“, Регионална занаятчийска камара – Пловдив, Задругата на майсторите на народни художествени занаяти – Пловдив.

В дните на изложението ще бъдат представени над 40 майстори от различни занаяти. За посетителите и гостите на музея събитието е своеобразна школа, чрез която желаещите могат да се докоснат до тайните на старите технологии. В импровизираните занаятчийски работилници желаещите могат да опитат да изработят нещо сами или да бъдат обучени в първите стъпки на занаята. За децата това е истинско пътешествие към нови знания и умения, което със сигурност ще бъде запомнено от тях. А измайстореното със собствени ръце си има свое очарование и магия.

Всеки от дните е определен за представянето на различен занаят с демонстрация на майсторите. По стар народен обичай ще плетем венци и ще напяваме заедно китки на Еньовден. А за да изживеем още по-пълноценно празника и да научим за лечебните тайни на билките ще открием изложбата „С дъх на билки – лечебни и магични“ на РИМ – Кюстендил, ще забъркаме „бял мъж“ и ще отговяваме с петровско пиле на Петровден, както е според народната традиция. Всичко това ще бъде съпроводено с музика и танц в живописния ни двор.

Един добър начин да покажем съвременното състояние на народните занаяти, да се опитаме да насърчим интереса на малки и големи към тях, да подпомогнем запазването и развитието на нашите културни традиции.

Регионален Етнографски музей – Пловдив

24 юни 17 часа – 30 юни 18 часа

25 юни

Широ Такатани: Между природата и технологията

ПРОЖЕКЦИЯ:

Широ Такатани: Между природата и технологията

Природа. Материя. Дух. Живот. Лъжовни екрани и изгубени чувства. Документалният филм „Широ Такатани: Между природата и технологията“ предлага досег до вдъхновението от първа ръка и откровен разговор с магьосника на светлината от Япония.

Част от документалния филм, посветен на неговите ярки артистични творения, е заснет в Пловдив през 2017-а година. Тогава Такатани представи за първи път пред българска публика спектакъла „ХРОМА“ в рамките на международния фестивал за съвременен танц ONE DANCE WEEK.

Филмът проследява артистичния път на Широ Такатани през три десетилетия из Европа и Япония чрез неговите инсталации, театрални и танцови постановки. Такатани и сътрудниците му, сред които композиторът Руичи Сакамото, разясняват творческите принципи, в които природата и хората са разгледани чрез съвременни технологични средства.

Такатани си служи с технологиите, за да подобри човешкото разбиране за околната среда – показването на невидими за окото микроорганизми и огромни галактики, взаимодействието на танцьорите и изпълнителите с камери и големи екрани. Специално подбрани спектакли и инсталации, заснети забележително, показват еволюцията в работата на японския артист.

ул. Екзарх Йосиф 16

19:30 – 20:00 часа

26 юни

Language Cafe Plovdiv – June #Summermadness Edition!

Лятото вече официално е тук! Но преди да заминеш за първата си почивка за сезона, нека отидем на кратко пътешествие #заедно!

През юни екипът на Language Café Plovdiv кани всички, които искат да се запознаят с нови хора, да упражнят знанията си по различни езици и да покажат невероятните си географски умения да дойдат и да се забавляваме по пловдивски!

Този месец темата на събитието е лятна лудост. Приготвили сме различни игри за всички участници, които се осмелят да отговорят на въпроси, свързани с едни от най-известните места за пътуване по света. Голямата награда ще бъде връчена на големия победител на вечерта, който ще да е внимавал най-много в час!

Gingertale

20 – 23 часа

27 юни

Swingin’ Thursdays in June

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа