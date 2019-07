Какво да правим в Пловдив (19.07 – 25.07)

Тази седмица Пловдив е музика

19 юли

Turbojazz

Клуб Фарго и 8Ball колектив представят в Пловдив един от най-интересните диджеи и продуценти от Италия – Turbojazz.

Роденият във Верона и базиран в Милано продуцент e познат с издадени плочи за лейбъли като Local Talk Records, BBE Music, Gamm Records, CT-HI Records където разгръща своите представи за органичен хаус саунд, повлиян силно от американския джаз и хип-хоп и завършен разбира с неподправен италиански финес.

@Turbojazz e една трета от аналоговия проект Jaxx Madicine, където заедно с Parker Madacine и Veez_O обичат да се заиграват с различни дръм машини и синтезатори, миксирайки диско, броукън бийт с дийп хаус и звука на Детройт – комбинация от звуци и бийтове, която можем да очакваме и на партито в Пловдив.

Club Fargo

22 – 04 часа

GIORG at BALLY CLUB

GIORG се занимава с музика повече от 20 години. Израснал е в музикално семейство, което е основния фактор за усета и отношението му към музиката. През 2014 г. след известно прекъсване се завръща отново зад пулта зареден с още повече енергия и амбиция да допринася за доброто настроение на публиката. Електронната музика, с която се изявява е ориентирана предимно в стиловете Tech House и Deep House с характерни Groove елементи и въздействащи ритми.

Bally Club

21 – 04 часа

20 юли

ELEN b2b denitza

Събота вечер лежерно танцувално соаре с примите на пловдивския нощен живот!

ELEN B2B Denitza

starts: 18h

ends: 00h

entry: free

Dress code: black and white

Artnewscafe

18 – 23 часа

Остро парти

Дойде време и за една лятна порция Остро парти, сервирана с диня.

Заповядайте тази събота в бар Пощата, за една разхлаждаща от жегите забава с Митко Хила (Димитър Александров).

Той е подбрал стриктно остри летни хитове, които ще ви разтанцуват и развеселят, а от бара ще получите разхлаждащи и свежи летни напитки.

Бар Пощата

21 часа

Funky Mix On The Street with DJ TODD at BALLY CLUB

Хората се преобразяват сякаш с магията на няколко думи – “Funky Mix On The Street“! Какво по-хубаво от това, когато в събота вечер, партито с DJ TODD, ще започне от 20 часа пред входа на BallyClub, а след 23 часа продължава горе – DJ DOC & DJ TODD at BALLY CLUB.

Bally Club

20-23 часа

Bar DJ Уъркшоп

Събота вечер ще се учим да смесваме, като основната атракция ще бъдат коктейлите по ваша авторска рецепта. Всеки може да изпробва уменията си зад бара, като най-атрактивните предложения ще бъдат включени в менюто през следващите летни месеци. DJ пултът ще бъде свободен за всички, който искат да споделят любимите си парчета!

Groove Music&Art

21 – 02 часа

Акустична вечер на терасата на Central

В един привидно поутихнал и горещ пловдивски юли от ресторант Central ви канят на свежа вечер с вкусна българска храна и акустичен концерт с Пепа Драгоева и Радостин.

На 20 юли младите таланти ще ви потопят в удоволствието на стилната българска музика и ще увеличат градуса на вашето настроение.

Елате с приятели и се насладете на съботната вечер на прохладната тераса.

Ресторант Central

20 – 22 часа

21 юли

Sunday Bachata

Какво по добро от неделя със лежерна бачата!?

Както знаете, задължително е от вкъщи да си вземете доброто настроение и удобните обувки за танци…

Vintage House

09:30 – 23:30 часа

Atanas Shishkov Guitar Lab – Sunday Guitar Workshop

Китаристът Атанас Шишков и културен център „Тракарт“ представят проекта „Atanas Shishkov Guitar Lab – Sunday Guitar Workshop“.

Това е китарно събитие на принципа на отворената сцена, където всеки може да се качи, да тества китара и апаратура, да посвири или просто да послуша китарна музика!

Представят се интересни инструменти, коментират се различни теми, свързани с музиката и в частност с китарата.

Всеки може да донесе инструмент, усилвател или друга апаратура, която да се тества и разгледа.

Свири се авторска музика, кавъри, както и джем тракове.

Културен център Тракарт

17 – 18:30 часа

22 юли

Сбогом, дневнико! в Пловдив

В разгара на лятната ваканция (най-подходящото време за четене на забавни книги) малки и големи почитатели на „Сбогом, дневнико!“ са поканени на среща с неговия създател – Ненко Генов.

Пръв помощник и специален гост на събитието ще бъдат приятелите от „Зелени балкани“

Книжарница „Хермес” – Централ

11 – 12 часа

23 юли

Чисти вечери в Цар-Симеоновата градина

Доброволците на “АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!” ще провеждат образователни еко-игри край Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина всеки вторник и четвъртък. Те са подготвили забавления, с които да научат децата как и къде да изхвърлят отпадъците, а родителите – как да прилагат в ежедневието си принципи за живот #БезОтпадъци. Активистите за чист град ще отговарят на въпроси на гражданите, свързани с почистване и облагородяване на междублоковите пространства, разделното събиране и оползотворяване на отпадъци и ще насърчават споделянето на идеи за по-чиста градска среда.

Цар-Симеонова градина

18 часа

24 юли

Европейски младежки симфоничен оркестър Progressive – концертът!

“Европейски младежки симфоничен оркестър PROGRESSIVE” създава уникалната възможност за взаимодействие между млади музиканти от България, Балканите и Европа, представители на различни музикални образователни школи, с различни пътища на реализация, възможност, която да изпълни със съдържание и смисъл понятието „ЗАЕДНО” в един градивен и прогресиращ процес.

Ядрото на оркестъра включва талантливите млади български музиканти от филхармония “Пионер”, НУМТИ “Добрин Петков” – Пловдив, НМУ “Л. Пипков” – София, НУИ “Панайот Пипков” – Плевен, НУИ “Добри Христов” – Варна, НМА “Проф. П. Владигеров”, АМТИИ и др., като към тях се присъединяват техни връстници – оркестранти от Балканите и Европа.

“Европейски младежки симфоничен оркестър PROGRESSIVE” ще изнесе мащабен Гала концерт на Римския стадион в Пловдив на 24 юли 2019 г., който ще представи резултата от подготовката и обучението на младите музиканти през цялата година, предшестваща голямото събитие.

Начело на оркестъра ще застанат талантливият млад български диригент Цанислав Петков и гръцкият му колега Димостенис Фотиадис, а солист ще бъде световноизвестният цигулар Светлин Русев – концертмайстор на оркестъра на Романска Швейцария. Младите музиканти ще осъществят и световната премиера на специално създадената за този оркестър творба “Триптих” на прочутата българска композиторка Пенка Кунева, която от години твори изключително успешно за Холивуд.

В своя Гала концерт “Европейски младежки симфоничен оркестър PROGRESSIVE” ще почете 120 години от рождението на един от най-големите български композитори – Панчо Владигеров, станал част от европейския музикален елит още през 20-те години на миналия век.

Безплатен вход

Римски стадион

19 часа

25 юли

Swingin’ Thursdays in July

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа