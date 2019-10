Израелската танцова компания L-E-V представя „Жестокият път на сърцето“

Спектакълът е част от One Dance Week и ще се играе два поредни дни в ГДК „Борис Христов“

Израелската хореографка Шарон Еял и танцовата ѝ компания L-E-V стават част от One Dance Week 2019. Най-новият им спектакъл Глава Трета: Жестокият път на сърцето идва за две поредни вечери – днес и утре – в Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив, броени дни след премиерата му в Германия. Пловдивчани и гости на града ще имат невероятна възможност да видят представлението преди публиката на големите световни сцени – на 5 и 6 октомври.

„Глава Трета: Жестокият път на сърцето“ продължава темата за любовта от предишните две представления от трилогията – OCD Love и Love Chapter 2. И този спектакъл носи уникалния почерк на Шарон Еял и мултимедийния дизайнер Гай Бехар, с когото през 2013 г. създават танцовата компания. Музиката е създадена от Ори Лихтик – един от основателите на електронната сцена в Израел, чийто плътен пулсиращ ритъм създава характерна клубна атмосфера на продукциите на L-E-V Company.

Сhapter 3 е посветен на превъзмогването на раздялата, възстановяването на счупеното и търсенето на новите пътища.

Шарон Еял създава нов хореографски език със спонтанни и пластични, атлетични и нежни като сън движения, едновременно тревожен и привличащ, казват авторитетните критици. „Гардиън“ я нарича един от най-поразителните и изобретателни хореографи, чиято работа се характеризира с изключителна техническа прецизност и фина, строга музикалност.

Тя танцува от дете, но в Batsheva Dance Company става артистът, който опитомява публиката. Израелската танцова компания „Батшева“, съоснована от Марта Греъм през 1964 г., обединява танцьори от няколко държави. През 1990-те, когато Шарон Еял влиза в нея, артистичен директор вече е друго велико име в танца – Охад Нахарин. Той създава нов танцов език – „Гага“, залагащ на импровизацията като основен източник на движението. Еял и досега използва и надгражда този стил, за да гради хореографиитe на компанията, чието име на иврит означава „сърце“.

L-E-V Company е пресечна точка на танц, музика, светлинни ефекти, мода, изкуство и технология. Всеки един от тези елементи е изкусно представен, както и емоционално свързан с останалите.

Досега компанията е представила свои продукции над 200 пъти по света, включително на знакови сцени и международни форуми като: The Joyce Theatre (Ню Йорк), фестивалът Jacob’s Pillow в САЩ, Театър Sadler’s Wells – Лондон, Танцовият фестивал в Монпелие – Франция; Julidans – Амстердам и други.

ГЛАВА ТРЕТА: ЖЕСТОКИЯТ ПЪТ НА СЪРЦЕТО гостува у нас с подкрепата на Посолството на Израел в България и New Life Clinic.

12-тото издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEK ще се проведе през септември и октомври в Домa на културата „Борис Христов“ – Пловдив. Билети за всички спектакли можете да намерите онлайн в системата на EPAYGO – Билети и Събития, както и на касите на EasyPay. Поради силния интерес към фестивала препоръчваме предварителното закупуване на билети.

ONE DANCE WEEK се организира от Фондация ЕДНО за култура и изкуства (ONE Foundation for Culture and Arts) и е акцент от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата.

