Зелен градКварталиНовиниОбщина Пловдив

Обявиха телефон за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:50ч, вторник, 23 септември, 2025
1 878 1 минута

Само с едно телефонно обаждане жителите на Пловдив могат да изхвърлят напълно безплатно непотребна покъщнина – дивани, шкафове, матраци и други едрогабаритни отпадъци.

Услугата се предлага от ОП „Чистота“, като след позвъняване на телефон 032 675 817, пловдивчани имат възможност да предадат безвъзмездно ненужните мебели, неработещи уреди и други вещи.

В рамките на следващия ден ще бъде осигурена техника, която да ги транспортира, а единственото условие е хората да свалят едрогабаритните отпадъци и да ги натоварят в буса.  Услугата не включва извозването на строителни материали, фаянсови плочки и други отпадъци от ремонтни дейности. След като желаещите подадат заявка по телефона, се уточнява удобен за тях ден и час, в който да дойде специализирания автомобил.

Директорът на ОП „Чистота“ Десислава Георгиева апелира към жителите на Пловдив да се възползват от услугата, за да не се образуват нерегламентирани сметища до контейнерите. Събраните отпадъци се транспортират до площадката на ОП „Чистота“, където служители ги извозват до рециклиращи фирми.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:50ч, вторник, 23 септември, 2025
1 878 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина