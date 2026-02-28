Зелен градНовини

30 000 дръвчета подарява „Гората.бг“ в Пловдив и региона

Гражданската инициатива Гората.бг ще подари 30 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета на жителите на Пловдив и региона. Раздаването ще се проведе на 28 февруари 2026 г. (събота) от 10:30 ч. до „Братската могила“ на бул. „Свобода“ 69.

Събитието е част от националната кампания на организацията с амбицията да бъдат засадени 6 милиона дървета до пролетта на 2026 година.

Какви дръвчета ще се раздават?

Сред плодните видове са: дюли, вишни, кайсии (зарзали), сливи „жълта афъзка“, череши (махалебки, диви), ябълки (подложки), черници, бадеми и орехи.

Ще бъдат раздавани и медоносни и паркови видове като: върби, бяла акация, люляк, чинар, дъб, бяла бреза и бряст.

Повечето фиданки са с височина между 40 и 150 см., което ги прави подходящи за лесно прихващане. Част от видовете са по-дребни, а други достигат до 2 метра.

Организаторите уточняват, че част от ябълките и черешите махалебка са подложни и подлежат на облагородяване (ашладисване). Някои от плодните видове са директно плододаващи.

Важно за засаждането

Плодните дървета не са подходящи за засаждане в градска среда без разрешение от общината. За паркови пространства е необходимо съгласуване с местната власт.

От организацията ще предоставят инструкции за правилно съхранение и засаждане. Препоръчва се корените да се поддържат влажни до момента на засаждане, а фиданките да се засадят възможно най-скоро и да се поливат редовно.

Колко дръвчета може да получи всеки?

Желаещите могат да получат по колкото дръвчета могат да засадят – 10, 20, 50 или повече. При засилен интерес към определени плодни видове е възможно временно ограничение от 3 до 5 броя на човек, за да достигнат до повече хора.

Част от национална кампания

Освен в Пловдив, Гората.бг посещава близо 30 български града, като раздава стотици хиляди фиданки. Там, където не успява да стигне на място, изпраща дръвчета с куриери. Кампанията включва и залесяване на изгорели гори, създаване на нови горски масиви и партньорства с общини, училища, детски градини и доброволчески организации. Целта – по-зелена градска среда, повече медоносни дървета в подкрепа на пчелите и повече плодни видове за хората и животните.

Организаторите призовават жителите на Пловдив и региона да се включат активно и да засадят бъдеще – за града, за децата и за природата.

Един коментар

  1. Чудесна идея да озеленим Пловдив, дръвчетата са Белите дробове на презастроения град.
    Пловдивчани, участвайте активно за Зелен Пловдив, За ЗДРАВЕ!

    Отговор

Вашият коментар


