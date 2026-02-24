Световно признат учен стана Доктор хонорис кауза на МУ-Пловдив

Един от най-цитираните учени в света в областта на психиатрията, неврологията и молекулярната невронаука проф. д-р Майкъл Мес бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Медицински университет – Пловдив. Церемонията по връчване на символите се състоя на Открит академичен съвет днес, ръководен от зам.-ректора по научноизследователската дейност проф. д-р Мария Токмакова. Преди ректорът проф. д-р Ангел Учиков да прочете решението на Академичния съвет и да връчи почетния плакет и дипломата, проф. д-р Майкъл Мес представи публична лекция на тема: „Невроимунометаболитен оксидативен стрес и депресия“.

Проф. д-р Майкъл Мес е международно признат психиатър, невропсихиатър и клиничен изследовател. Той е професор по психиатрия в Център за психично здраве към Народна болница в провинция Съчуан и в Медицинския факултет на Университета по електронни науки и технологии на Китай. Заема водещи позиции като научен директор и консултант в болници в Антверпен, Маастрихт, Вандербилт (САЩ), Дюселдорф и Брестия. Работи като професор по психиатрия в престижни университети в Банкок (Тайланд), Гелонг (Австралия), Лондонрина (Бразилия), Сеул (Корея) и Чънду (Китай). Той е учен в областта на транслационните науки, чиито изследвания включват епидемиологични и клинични изследвания, фармацевтични изпитвания и молекулярни експерименти.

Проф. Дроздстой Стоянов – директор на Научноизследователския институт на МУ-Пловдив и ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология, представи кандидатурата на проф. Мес и мотивите да бъде отличен.

Класиран е сред 0.01% от най-влиятелните учени в света, носител на множество международни отличия. Научната му продукция се отличава със значителен принос в изследването на патофизиологията на психичните разстройства, особено депресия, хронична умора, оксидативен и нитрозативен стрес. Показва как психосоциалният стрес води до възпалителна активация, свързана с тревожност и депресия. Доказва ефективността на противовъзпалителни антиоксидантни средства при шизофрения и хронични умора синдроми.

Проф. Мес от дълги години сътрудничи на МУ-Пловдив. Той е гост-лектор към Катедрата по психиатрия и медицинска психология, изследовател в направление „Транслационна невронаука“ на Научноизследователския институт и водещ изследовател по Програмата за стратегически изследвания и иновации за развитие на университета. Световнопризнатият учен е активен участник в редица научни форуми, организирани от университета, и подкрепя кариерното развитие на академичните кадри.