Нов медицински център отвори врати в Пловдив

В деня на Баба Марта, символ на здравето, благополучието и новото начало, в Пловдив отвори врати нов медицински център „НЕВРО ПЕД ГЕН“. Той се намира на ул. Младежка 2 и е специализиран в грижата за здравето на най-малките пациенти и предоставяне на медико генетична консултация. Официалното откриване уважиха много приятели, близки, колеги, а също и пациенти с техните родители. Доктор Иглика Соткова, доктор Десислава Търтова и доктор Христо Иванов са основатели на медицинския център. Те посрещнаха всички гости на „НЕВРО ПЕД ГЕН“ с лъчезарни усмивки и споделиха:

„Нашата мисия е да предоставим персонализирано лечение и грижа за всеки пациент, като използваме най-съвременните методи и подходи в областта на детската неврология, медицинската генетика, педиатрията и психология. „НЕВРО ПЕД ГЕН“ се фокусира върху прецизирането на поведението на базата на индивидуалния генетичен профил на всеки пациент. Вярваме, че това ни позволява да предложим най-доброто лечение и подкрепа за всеки“ – споделиха визията си лекарите.

Екипът:

Д-р Иглика Соткова – детски невролог и педиатър

Д-р Десилава Търтова – детски невролог

Д-р Христо Иванов – медицинска генетика

Д-р Мария Грозева – педиатър и хомеопат

Д-р Петя Иванова – педиатър

Д-р Калин Койчев – педиатър

Надежда Недева – психолог

Сред услугите, които предлага „НЕВРО ПЕД ГЕН“ са:

1. Медико генетични консултации – за деца, семейства с репродуктивни проблеми, предконцепционални консултации и консултации относно риска от наследствени ракови синдроми.

2. Специализиран амбулаторен преглед от детски невролог.

3. Провеждане на ЕЕГ и трансфонтанелна ехография

3. Амбулаторни прегледи на остри педиатрични заболявания.

4. Детски консултации и профилактика.

5. Проследяване на рискови новородени, включително недоносеност, перинатална асфиксия, ХИЕ и родови травми.

6. Класическа хомеопатия

7. Шуслерова и Бахова терапия

Нашите специалисти са тук, за да помогнат на вашето дете да расте здраво и щастливо!

Посетете ни в нашия нов медицински център „НЕВРО ПЕД ГЕН“ в град Пловдив, на улица Младежка 2, и нека заедно се грижим се за вашето здраве и бъдеще!

Можете да запазите час за консултация в платформата на СуперДок: https://superdoc.bg/klinika/mts-nevro-ped-gen