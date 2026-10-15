Мeдицински център „Етика“ – мултидисциплинарна грижа за цялото семейство

В забързаното ежедневие здравето често изисква повече от един специалист. Болка в опорно-двигателния апарат, неврологичен проблем, сърдечно-съдово състояние, необходимост от дентална грижа или естетични процедури – различни симптоми често са свързани и изискват комплексна оценка.

Медицински център „Етика“ в Пловдив е създаден именно с тази мисия – да обедини на едно място опита на специалисти от различни области, съвременна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент – от най-малките до възрастните. Тук профилактиката, диагностиката, лечението и възстановяването вървят ръка за ръка, а пациентът получава цялостна и координирана грижа.

Основни направления в Медицински център „Етика“

В центъра работят специалисти с богат опит, които предлагат съвременни методи за диагностика, лечение и превенция.

Физиотерапия и рехабилитация

Съвременни методи за лечение и възстановяване при болки в опорно-двигателния апарат, спортни травми и неврологични заболявания.

Дентална медицина

Лазерна стоматология, пародонтология, имплантология, ортодонтия и естетични решения с фокус върху комфорта и дългосрочните резултати.

Образна диагностика

Секторна и панорамна рентгенография, 3D скенер (CBCT) и ехография за прецизна и навременна диагностика.

Дерматология

Диагностика и лечение на кожни заболявания, дерматологични прегледи и съвременни естетични процедури за лице и тяло.

Вътрешни специалности

Кардиология, неврология, ревматология, ендокринология, съдова хирургия, урология и други специалности – комплексна медицинска грижа на едно място.

Специална грижа и за децата

Детското здраве изисква деликатен подход, търпение и опит. В Медицински център „Етика“ с децата работят специалисти, които съчетават професионализъм и внимание към индивидуалните им нужди.

Д-р Димитър Стаматов

Ортопедия

Консултации и лечение при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат при деца. Ехография на тазобедрени стави при бебета. Консултации и лечение при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат при деца.

Д-р Мария Гонкова, дм

Физикална и рехабилитационна медицина

Рехабилитация при неврологични и ортопедични състояния, нарушения в двигателното развитие.

Д-р Фани Гълъбова

Детска неврология

Диагностика и лечение на неврологични заболявания, главоболие, гърчове и забавено развитие.

Д-р Бисер Иванов, дм

Детска хирургия

Консултации и лечение при вродени и придобити хирургични състояния при деца.

Защо да изберем Медицински център „Етика“?

Координация между специалистите

При комплексни състояния лекарите работят заедно за най-доброто решение.

По-точна и навременна диагноза

Съвременна апаратура и консултации на едно място.

Индивидуален план на лечение

Съобразен с нуждите и начина на живот на всеки пациент.

Удобство за цялото семейство

Различни специалисти, профилактика и рехабилитация в един център.

Медицински център „Етика“ – повече от медицински център

Медицински център „Етика“ в Пловдив е място, където съвременната медицина среща човешкото отношение. Екип от опитни специалисти, модерна диагностична и терапевтична апаратура и спокойна среда осигуряват цялостна грижа – от профилактика и диагностика до лечение и възстановяване – за всички членове на семейството.

Комплексна грижа на едно място

Съвременна апаратура

Опитни специалисти

Уютна и спокойна среда

Пловдив,

ул. Тунджа 2

Телефон за контакт: 0893 030 310

Етика