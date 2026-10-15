Мeдицински център „Етика“ – мултидисциплинарна грижа за цялото семейство

В забързаното ежедневие здравето често изисква повече от един специалист. Болка в опорно-двигателния апарат, неврологичен проблем, сърдечно-съдово състояние, необходимост от дентална грижа или естетични процедури – различни симптоми често са свързани и изискват комплексна оценка.
Медицински център „Етика“ в Пловдив е създаден именно с тази мисия – да обедини на едно място опита на специалисти от различни области, съвременна апаратура и индивидуален подход към всеки пациент – от най-малките до възрастните. Тук профилактиката, диагностиката, лечението и възстановяването вървят ръка за ръка, а пациентът получава цялостна и координирана грижа.
Основни направления в Медицински център „Етика“
В центъра работят специалисти с богат опит, които предлагат съвременни методи за диагностика, лечение и превенция.
Физиотерапия и рехабилитация
Съвременни методи за лечение и възстановяване при болки в опорно-двигателния апарат, спортни травми и неврологични заболявания.
Дентална медицина
Лазерна стоматология, пародонтология, имплантология, ортодонтия и естетични решения с фокус върху комфорта и дългосрочните резултати.
Образна диагностика
Секторна и панорамна рентгенография, 3D скенер (CBCT) и ехография за прецизна и навременна диагностика.
Дерматология
Диагностика и лечение на кожни заболявания, дерматологични прегледи и съвременни естетични процедури за лице и тяло.
Вътрешни специалности
Кардиология, неврология, ревматология, ендокринология, съдова хирургия, урология и други специалности – комплексна медицинска грижа на едно място.
Специална грижа и за децата
Детското здраве изисква деликатен подход, търпение и опит. В Медицински център „Етика“ с децата работят специалисти, които съчетават професионализъм и внимание към индивидуалните им нужди.
Д-р Димитър Стаматов
Ортопедия
Консултации и лечение при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат при деца. Ехография на тазобедрени стави при бебета. Консултации и лечение при заболявания и травми на опорно-двигателния апарат при деца.
Д-р Мария Гонкова, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
Рехабилитация при неврологични и ортопедични състояния, нарушения в двигателното развитие.
Д-р Фани Гълъбова
Детска неврология
Диагностика и лечение на неврологични заболявания, главоболие, гърчове и забавено развитие.
Д-р Бисер Иванов, дм
Детска хирургия
Консултации и лечение при вродени и придобити хирургични състояния при деца.
Защо да изберем Медицински център „Етика“?
Координация между специалистите
При комплексни състояния лекарите работят заедно за най-доброто решение.
По-точна и навременна диагноза
Съвременна апаратура и консултации на едно място.
Индивидуален план на лечение
Съобразен с нуждите и начина на живот на всеки пациент.
Удобство за цялото семейство
Различни специалисти, профилактика и рехабилитация в един център.
Медицински център „Етика“ – повече от медицински център
Медицински център „Етика“ в Пловдив е място, където съвременната медицина среща човешкото отношение. Екип от опитни специалисти, модерна диагностична и терапевтична апаратура и спокойна среда осигуряват цялостна грижа – от профилактика и диагностика до лечение и възстановяване – за всички членове на семейството.
- Комплексна грижа на едно място
- Съвременна апаратура
- Опитни специалисти
- Уютна и спокойна среда
Пловдив,
ул. Тунджа 2
Телефон за контакт: 0893 030 310
Един коментар
Докато се окаже ,че етиката им е 0