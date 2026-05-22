АГ отделението на улица „Весела“ към МБАЛ „Св. Мина“ основно генерира загубите на общинското здравно заведение и затова е нужно преструктурирането му и преместването в бившата Първа градска болница. Финансовите показатели на акушеро-гинекологичния комплекс за периода 2024–2025 г. са особено тревожни. За 2024 г. загубата на отделението е 223 618 лева, а за 2025 г. – 641 465 лева.

Тези цифри разкри управителят на учебното заведение д-р Красимир Вальо. на среща с работещите в отделението днес. На нея бяха изложени мотивите за неговото преобразуване и пребазиране в основната сграда на МБАЛ „Св. Мина“. На срещата присъстваха още кметът Костадин Димитров, заместникът му Иван Стоянов, директорът на дирекция „Здравеопазване“ Лилия Недева.

По време на срещата работещите в отделението настояха структурата да бъде запазена в сегашния ѝ вид, тъй като е предпочитана от социално уязвими групи жени за раждане. От ръководството на болницата и общината обаче подчертаха, че натрупаните финансови загуби поставят под риск функционирането на цялата болница.

Д-р Красимир Вальов обясни, че след решение на Общинския съвет от 15 януари е бил въведен строг мониторинг на дейността на отделението с цел подобряване на финансовите резултати и постигане на финансова самостоятелност. Анализът е показал, че само за последните месеци структурата е генерирала средно по около 20 000 евро месечна загуба, а за четвъртия месец отрицателният резултат достига 27 365 евро.

Според ръководството на болницата именно АГ комплексът формира почти целия отрицателен финансов резултат на МБАЛ „Св. Мина“, който към момента възлиза на близо 713 000 лева.

„Това е последният шанс да спасим цялата болница, защото ние нямаме възможност да дотираме тази дейност“, заяви д-р Вальов.

По време на срещата беше посочено още, че община Пловдив вече е отпуснала заем на лечебното заведение в размер на 420 000 лева. В началото на годината болницата е била принудена да ползва и револвиращ кредит от Българската банка за развитие в размер на 255 000 евро, с който са осигурявани средства за работни заплати и осигуровки на персонала.

„Револвиращият кредит има лимит и този лимит вече е почти изчерпан. Ще можем да поемаме тези ежемесечни загуби само още един месец“, подчерта д-р Вальов.

Според ръководството преструктурирането ще позволи сериозно оптимизиране на разходите – за транспорт, електроенергия, отопление, медикаменти и издръжка. Предвижда се петият етаж на основната сграда на болницата да бъде преустроен в модерен хирургичен блок със самостоятелна операционна и реанимационни легла, отговарящи на съвременните медицински изисквания.

След преобразуването ще бъде запазена гинекологичната дейност с 16 легла, които ще бъдат разположени в новото отделение.

От представените данни става ясно, че през 2024 г. в отделението на ул. „Весела“ са били реализирани 236 раждания при загуба от 223 618 лева. През 2025 г. ражданията са 226, а за първите четири месеца на 2026 г. – едва 45, при месечни загуби от над 20 000 евро.

В същото време в Пловдив и областта функционират общо 360 акушерски легла, а заедно с гинекологичните – 435. Средногодишно в региона се регистрират между 6500 и 7000 раждания.

„Социално уязвимите групи раждат не само в МБАЛ „Св. Мина“, но и в УМБАЛ „Свети Георги“, МБАЛ „Пловдив“ и други лечебни заведения“, посочи д-р Вальов.

Ръководството на болницата уточни, че след разглеждане на досиетата на всички служители от седемчленна комисия, на всеки е било предложено да запази основната си работа в структурата на болницата. Част от служителите обаче са избрали да напуснат по собствено желание.

Д-р Вальов припомни, че на ул. „Весела“ ще бъде изграден първият в България общински център за продължителни грижи и палиативна медицина, който ще се ползва не само от жителите на Община Пловдив, но и от тези на цяла Южна България.

Затварят родилен дом „Весела“ в Пловдив