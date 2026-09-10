Експерти от България и Европа обсъждат редките болести в Пловдив

Националната конференция по редки болести и лекарства сираци събира лекари, изследователи, пациенти и млади медицински специалисти на 11 и 12 септември

Пловдив ще бъде домакин на XVII Национална конференция по редки болести и лекарства сираци, която ще се проведе на 11 и 12 септември в Radisson Hotel Plovdiv. Форумът събира медицински специалисти, изследователи, представители на пациентски организации и здравни институции, както и студенти, специализанти и млади лекари.

Организатор е Институтът по редки болести.

Фокус върху по-точната диагностика

Един от основните акценти тази година е въвеждането на ORPHA кодовете за редки заболявания в Националната здравно-информационна система. Очаква се това да улесни идентифицирането и проследяването на пациентите, събирането на епидемиологични данни и планирането на здравни политики.

В програмата е предвидена и дискусия за по-добрата координация между експертните центрове за редки болести и останалите звена в здравната система.

Генетика, персонализирана медицина и изкуствен интелект

Научната програма включва теми, свързани с новостите в генетичната диагностика, персонализираната медицина, съвременните терапии и дигиталните инструменти за проследяване на пациентите.

Международен акцент ще бъде европейският проект Screen4Care, посветен на ранното откриване на редки заболявания. Експерти от Швейцария и Дания ще представят подходи за скрининг и ранна диагностика, включително възможностите за използване на машинно самообучение и изкуствен интелект.

В двудневната програма са включени 24 лектори и 42 научни доклада, представени от специалисти, студенти и специализанти от Пловдив, София, Плевен, Варна и Стара Загора.

Академия за бъдещите лекари

Специално внимание е отделено на младите медицински кадри чрез традиционната „Академия за редки болести“. Тя е насочена към студенти по медицина, специализанти, докторанти и млади лекари.

Целта е още в началото на професионалния им път те да придобият практически знания за разпознаването на редките заболявания, диагностиката и насочването на пациентите към подходяща специализирана помощ.

Официалното откриване е в петък

Конференцията ще бъде открита официално на 11 септември от 12:15 ч. Проф. Румен Стефанов ще представи темата „Редките болести в България“, а Владимир Томов от Националния алианс на хората с редки болести ще представи гледната точка на пациентите.

Организаторите посочват, че представители на медиите могат да проведат интервюта с участниците преди откриването, от 11:45 ч.

Основният акцент на тазгодишния форум е поставен върху необходимостта от по-добро свързване на медицинската експертиза, данните и грижите за пациентите с редки заболявания.

Информация и регистрация: https://vcv.raredis.org/event/17ncrd/