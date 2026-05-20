Бившето АГ отделение на ул. „Весела“ може да стане център за палиативна грижа

Визията на Община Пловдив за създаването на отделение за палиативни грижи чрез преобразуване на АГ отделението на ул. „Весела“ бе обсъдена на съвместна среща между директора на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив Лилия Недева, управителя на МБАЛ „Свети Мина“ д-р Красимир Вальов и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – председател на Българското дружество по продължителни грижи и палиативна медицина (БДПГПМ).

Бъдещото отделение по палиативни грижи ще бъде създадено като част от структурата на МБАЛ „Свети Мина“, което ще спести административен и финансов ресурс. Управителят на лечебното заведение д-р Красимир Вальов се ангажира да подаде заявление за дейност в съответствие с Националния рамков договор.

Затварят родилен дом „Весела“ в Пловдив

Припомняме, че целият екип на единствения общински родилен дом в Пловдив – АГ отделението на ул. „Весела“ излезе на протест срещу намерението на местната власт да преустанови дейността на базата и да преобразува сградата.

Инициативата предвижда на ул. „Весела“ да бъде изграден първият в България общински център за продължителни грижи и палиативна медицина, който ще се ползва не само от жителите на Община Пловдив, но и от тези на цяла Южна България. По време на срещата проф. Деспотова-Толева, която е водещ експерт в областта на палиативните грижи и общата медицина в България, увери, че бъдещото отделение може да разчита на международно сътрудничество и подкрепата на БДПГПМ за осигуряване на висококачествена палиативна грижа за пациентите и техните семейства.

Тя припомни, че към настоящия момент в Министерството на здравеопазването е представен проект за стандарт по палиативна медицина, както и предложение за създаване на нова специалност по палиативна медицина в съответствие с най-добрите международни стандарти. Община Пловдив очаква предложението, направено към Министерството на здравеопазването за осъвременяване на единствената палиативна пътека № 253, да бъде прието възможно най-скоро, за да могат всички пациенти, независимо от тяхната диагноза и прогноза, да получат съвременна палиативна грижа.