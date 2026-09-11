Кашлица, отпадналост и нощно изпотяване могат да сигнализират за туберкулоза

От 14 до 18 септември 2026 г. в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив ще се проведат безплатни прегледи и консултации за туберкулоза в рамките на кампанията „Седмица на отворените врати“.
Продължителна кашлица, силна отпадналост, нощно изпотяване и продължителна леко повишена температура са сред най-честите симптоми на заболяването. В някои случаи туберкулозата протича без изразени симптоми, което прави профилактичните прегледи и ранната диагностика особено важни.
По време на кампанията желаещите ще преминат скрининг и оценка на риска чрез анкетна карта, а при необходимост ще бъдат назначени допълнителни изследвания – рентгенова снимка, проба манту и микробиологично изследване.
Туберкулозата е сериозно, но предотвратимо и лечимо заболяване. Съвременното лечение позволява около 90% от пациентите да бъдат излекувани. Ранното откриване е от ключово значение както за успешното лечение, така и за ограничаване на разпространението на инфекцията.
Безплатните прегледи ще се провеждат от 14 до 18 септември 2026 г., всеки ден от 08:00 до 13:00 часа, в Отделението по фтизиатрия, разположено до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив.
За допълнителна информация относно кампанията гражданите могат да се обадят на 032/602 770 и 0884019371 .
Инициативата „Седмица на отворените врати“ има за цел да насърчи профилактиката, ранното откриване на туберкулозата и латентната туберкулозна инфекция и своевременното започване на лечение.
Един коментар
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