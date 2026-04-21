149 случаи на морбили в България

Общо 149 случая на морбили са регистрирани в страната към 20 април, показват данни на Министерството на здравеопазването. Най-сериозно е разпространението във Враца, където са отчетени над три четвърти от всички заболели.

От всички случаи 122 са потвърдени лабораторно, а част от сигналите са отпаднали поради липса на данни за инфекция.

Заболяването засяга основно деца – 129 от случаите са при непълнолетни. Голяма част от тях не са ваксинирани, най-често поради възрастови ограничения или пропусната имунизация.

От здравното министерство посочват, че от началото на разпространението са поставени близо 20 хиляди ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Имунизацията в България е задължителна и се прилага на два етапа – в ранна детска възраст и на 12 години.