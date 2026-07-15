Три дни в Пловдив – фестивален гид за лято 2026

Само след броени часове Пловдив ще се превърне в музикалната столица на Балканите. В рамките на две седмици Градът под тепетата ще посрещне две от най-очакваните събития на лятото – PhillGood и Hills of Rock.

За да се насладите максимално на фестивалния уикенд, събрахме най-важното – как да стигнете до Гребната база, къде да хапнете и какво да разгледате между концертите.

Как да стигнем до Гребна база:

Това е може би един от най-актуалните въпроси за тези, които не познават добре града. Гребната база се намира в западната част на Пловдив, на около 20-30 минути пеша и 10 минути с автомобил от центъра. За придвижване дотам и обратно предлагаме няколко опции:

С автобус от центъра или Централна гара

За да стигнете до фестивала от центъра, може да разчитате на автобусни линии с номера: 10, 15, 22, 37, 17, а от Централна гара: само на номер 17. И тази година от управата на града обещават, че общественият транспорт в града ще работи с удължено работно време, като автобусите по линиите, преминаващи покрай Гребната база, ще се движат до 30 минути след края на концертната програма във всяка от фестивалните вечери.

С таксиметров превоз

Това е най-бързият и лесен начин и със сигурност най-удобният, особено ако сте няколко човека. Нашата препоръка е да използвате мобилното приложение One App на таксиметрова компания Taxi One. След като го свалите на телефона си, само с едно натискане на бутона можете да повикате такси до адрес, без обаждания и нужда от обяснение на локацията. Приложението автоматично разпознава местоположението с висока точност, но позволява и ръчно въвеждане на адрес при нужда. Чрез него може да се следят свободните автомобили в реално време, както и прогнозна цена при задаване на начална и крайна точка на маршрута. Така превозът е максимално лесен и прозрачен, а и във всички автомобили има възможност за плащане с карта.

Със собствен автомобил

В района на Гребна база има на разположение на няколко локации места за паркиране, както и в уличките наоколо, но имайте предвид, че биха се изчерпали бързо и рискувате да обикаляте доста време, за да намерите къде да оставите безопасно автомобила си. За улеснение на посетителите бул. „Копривщица“ в участъка между бул. „Шести септември“ и бул. „Марица“ също ще бъде затварян всяка фестивална вечер след 16 ч. и ще се използва като временен паркинг.

В случай че консумирате алкохол пък, задължително или оставете колата си на място, или се възползвайте от опцията Drink and Drive, която в рамките на града е на фиксирана цена от около 30 евро.

Пеша

Най-здравословният вариант за всички, които обичат разходките. От центъра достигането е изключително лесно, защото единствено трябва да излезете на булевард Шести септември и оттам да поемете в западна посока. Гребният канал ще се падне от дясната ви страна, а времето за вървене е около 20-30 минути. На разположение по протежението на пътя е и велоалея, така че ако имате велосипед, също е опция. Около канала има немалко опции, където да оставите колелото си.

Трансфери

Организаторите предлагат и трансфери за посетители извън Пловдив с маршрут: София–Пловдив–София и транспорт между хотел „Тримонциум“ и Гребната база.

Храна и напитки в Пловдив:

Неведнъж сме писали за любимите си места под тепетата и двуезичният ни дигитален гид Lost in Plovdiv е истинска енциклопедия за всичко, което си струва да се посети.

Започваме сутрините с бавно кафе на брега на река Марица в любимите ни SNACK! Specialty Coffee, които преди броени дни бяха избрани за едно от 100-те най-добри кафенета в Европа.

SNACK! Coffee Roasters е едно от местата, които съзнателно избягват краткотрайните тенденции и поставят във фокуса си качественото specialty кафе, гостоприемството и общността. Освен класическото еспресо, непременно опитайте марокиното, латето и домашните десерти (обожаваме домашния кекс за закуска и тирамисуто им).

Ако имате нужда от малко трикче от местните, за истински вкусна и спокойна вечеря или обяд избягайте от лудницата в най-централната част и Капана и изберете Patriki, което е истинско скрито кулинарно бижу, само на метри от Главната улица.

Концепцията на кухнята е изградена около баланса и удоволствието от храната. Менюто следва сезоните, а всяко ястие се приготвя с висококачествени местни продукти, модерни техники и уважение към вкуса. Подбраната селекция от български и международни вина допълва всяко предложение по естествен начин.

Ако искате да сте в Капана, препоръката ни е Trilogie Maison du bon-vivant , което е задължителна спирка за всички, които знаят, че там не само ще се насладят на неповторими вкусове, но и ще се забавляват с хубава музика, отлична храна и срещи с добри приятели.

Отначало замислено като магазин за вино, днес Trilogie предлага богата селекция вина от Стария свят – Испания, Франция и Италия, като собствениците лично обикалят и избират конкретни етикети от доказали се вече изби. А предложенията им от менюто за похапване са не по-малко впечатляващи и са перфектни за похапване преди да се отправите към фестивалната локация.

Не пропускайте и Котка и Мишка, която е подходяща локация както за сутрешно кафе след тежката фестивална вечер, така и за питие преди да се отправите към концертите. Уютното им дворче в LOCAL e единственото такова в Капана и е глътка свеж въздух, за да не сте буквално сред десетките хора по улицата.

Към заведението има споделено работно пространство, така че лесно може да съчетаете работата с удоволствието, ако сте оставили нещо за довършване.

Какво да разгледате между концертите:

И тъй като фестивалите не са само по цял ден музика и танци, ви предизвикваме да се потопите в атмосферата на най-стария жив град в Европа, като го опознаете по един по-различен начин.

Fantasy Не-Музеят на Пловдив и Автомузей Марково се обединяват и ни канят да разгледаме Пловдив „отвъд фестивала“.

От 14.07 до 27.07 двете места предлагат съвместен билет за посещение по време на фестивалите и ни откриват една по-различна част от преживяването, наречено Пловдив. Отстъпка е почти 50%, а разглеждането може да стане в различни дни, което е идеално за активност между мероприятията. Билети могат да бъдат закупени на място във всеки от двата музея. Убедени сме, че когато интерактивното представяне на местната история срещне страстта към класическите и ретро автомобили, резултатът е преживяване, което ще остане сред най-хубавите спомени от Пловдив.

Епископската базилика на Филипопол

Впечатляващият музей е един от най-мащабните културно-исторически проекти в съвременна България. Той съчетава под един покрив безценни антични мозайки на две нива и артефакти с интерактивни модули, 3Д визуализации и добавена реалност по начин, невиждан до момента у нас. Комплексът разполага с детски образователен кът, сувенирен магазин, реставрационна работилница, конферентна зала и галерийно пространство. Пълният тур изисква поне час, но времето тук сякаш губи значение – миналото и бъдещето се срещат в едно изключително преживяване, което разкрива новото лице на Пловдив.

А ето и няколко последни препоръки, за да се чувствате комфортно през цялото време на престоя си в Пловдив.

Гребната база е огромно открито пространство, а прогнозите обещават температури над 35°C. Носете шапка, слънцезащитен крем и достатъчно вода. Организаторите позволяват внасянето на бутилка до 750 мл, така че използвайте тази възможност и се хидратирайте редовно.

Вечер не забравяйте средство против комари. Тъй като правилата не позволяват спрейове, заложете на стик или крем.

Имайте предвид, че на фестивалната територия плащанията ще бъдат изцяло безкасови. Все пак е добра идея да носите и малко пари в брой – за градски транспорт, малки квартални магазини или таксита, които не приемат плащане с карта.