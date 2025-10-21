Природонаучният музей организира панаир

Регионалният природонаучен музей – Пловдив има удоволствието да ви покани да посетите ВТОРИЯ РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН ПАНАИР, посветен на природата, знанието и творчеството.

Събитието се организира по проект „Музеят – часове за знания и общуване с природата“, финансиран от Министерството на културата и реализиран от екипа на музея.

Очакват ви пет дни, изпълнени със занимания, игри и открития за малки и големи, както и много награди.

ПРОГРАМА

17 ноември

13:30 ч. – „Опознай природата с цветове“ – оцветяване на лица и весели занимания за най-малките. Представяне на мобилните интерактивни експозиции, създадени по проекта.

15:30 ч. – Откриване на панаирната седмица с празнична програма и участие на Детска градина „Захарно петле“ – Пловдив.

16:00 ч. – Тържествено връчване на грамоти на партньорите по проекта.

18 ноември

14:30 ч. – „Опознай природата чрез творчество“ – познавателни игри и моделиране с глина, вдъхновени от историята за Любознайко и Питанка. Конкурс за моделиране на експонати от музея.

19 ноември

14:30 ч. – „Опознай природата чрез изкуство“ – творчески работилници с глина и оцветяване. Обявяване на най-добрите експонати и теглене на печелившите участници от томболата на посетителите на мобилните експозиции.

Спечелилите ще бъдат обявени във Facebook страницата на музея.

20 ноември

„Опознай космоса и света на минералите и кристалите“ – вълнуващи срещи със звездите и земните съкровища.

14:30 ч. – Работилничка за 3D модели на планети, звезди, космонавти и други космически обекти. Конкурс за най-добър модел и награждаване.21 ноември

10:30 ч. – „Съхрани природата чрез творчество“ – арт занимания с еко послание.

13:30 ч. – Модно ревю на облекла на животни – експонати от различни материали, конкурс за най-добре представен експонат и тържествено награждаване.През панаирната седмица посетителите ще могат да разгледат изложби, представящи идеите на нашите партньори за „По-чист град Пловдив“ и „Чиста природа“.

„Благодарение на проекта „Музеят – часове за знания и общуване с природата“ посетителите ще могат да се потопят в света на природата по забавен, образователен и вдъхновяващ начин,“ споделят от екипа на музея.