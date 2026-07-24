Виенският павилион в Цар-Симеоновата градина в Пловдив ще се превърне в сцена на семейното събитие „Мисия: Супергерой на здравето“ на 26 юли от 10:30 часа. Инициативата е насочена към децата и техните родители и ги кани да се включат в забавна акция, посветена на движението, здравословните навици и качественото време заедно.

Посетителите ще могат да се включат в разнообразни спортни игри, активности, свързани със здравословното хранене, както и да се насладят на много снимки и изненади с награди.

Главен герой на събитието е Хъкси – симпатичният енот и посланик на добрите навици, който ще поведе малките участници през поредица от забавни мисии. Заедно с професионалния треньор от Functional Life Александър Илиев децата ще преминат през различни спортни предизвикателства, ще научат повече за полезните храни и ще открият, че здравословният начин на живот може да бъде истинско приключение.

Организаторите от Huxy Mascots посочват, че инициативата е отговор на все по-заседналия начин на живот при децата и на нарастващото време, което те прекарват пред екраните. Чрез игра, движение и положителен пример събитието цели да покаже, че изграждането на здравословни навици може да бъде лесно, интересно и забавно.

Събитието се реализира в партньорство с район „Централен“ – Община Пловдив.