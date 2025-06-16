Plovdiv Jazz Fest 2025 започва в Марково
Plovdiv Jazz Fest започва през 2025 г. с издание в село Марково, за да продължи през есента, когато по традиция ни очаква среща с някои от най-грандиозните джаз имена в света.
Фестивалът ще започне още през юли с два камерни градински концерта във вилната зона на село Марково, а през август, вече за четвърта поредна година, в центъра на селото ни очаква безплатен концерт на открито на Иво Папазов-Ибряма и неговия оркестър „Тракия“. И този път лятната програма на фестивала е посветена балкански и етно джаз, world music и изобщо – на смесването на джаз звученето с традиционна музика.
Билетите за всички концерти са вече в продажба в мрежата на Eventim.
Plovdiv Jazz Fest: Markovo Edition започва на 11 юли от 21:00 ч. с градински концерт във вилната зона на село Марково на братя Владигерови. В уютния двор на ул. „Панорамна“ 60, сцена на поредица бутикови концерти, двамата ще представят различни изпълнения на своята музика.
Александър Владигеров (композитор, аранжор, тромпетист и флюгелхорнист) и Константин Владигеров (композитор, аранжор, пианист, кларинетист и баскларинетист) са синове на изтъкнатия диригент и композитор Александър П. Владигеров и актрисата Величка Чобанова – Владигерова. Двамата са възпитаници на НМУ „Любомир Пипков“ и ДМА „Панчо Владигеров“ в София, както и на Университета за музика и сценични изкуства и Консерваторията във Виена, където вече повече от 25 години живеят и работят. Различните проекти, които създават заедно представят музикалната традиция на фамилията Владигерови, нейното развитие през три поколения. Съхраняването на автентичността на огромното музикално наследство играе водеща роля в разработването на всяка тяхна музикална идея. През последните 17 години братя Владигерови издават 6 албума със собствени композиции: Wonderer in Love, For the Greatest And Little Things, Dreaming of Dreams, Dedicated Sounds и The Rag-Waltz Time. Между 2021 г. и 2022г. двамата записват албума Magie – Homage an Rainer Maria Rilke, вдъхновен от поезията на Райнер Мария Рилке. През 2022 г. излиза и последният им албум The Merry Wladigeroff’s , в който участва и тяхната сестра Екатерина Владигерова. В него са записани произведения от три поколения Владигерови. В момента работят върху най-новия си албум.
Вторият концерт в романтичната градинска атмосфера ще бъде на следващата вечер – 12 юли от 21:00 ч. Този път той ще съчетае музикалната гръцка традиция и джаза. В центъра на проекта на гръцката певица София Главопулу стои традиционния инструмент уд. Гръцка музика се разгръща в диалог с хармониите и импровизацията на джаза. Заедно със София Главопулу ще бъдат музикантите Мирослав Турийски (пиано), Александър Леков (бас китара) и Начо Господинов (барабани).
София Главопулу се занимава подчертано с балканска музика. Тя започва музикалното си образование в ранна детска възраст и получа обучението си в Музикалната гимназия в Серес, където като специален инструмент изучава бузуки. Завършва бакалавър „Музикална педагогика и народно пеене“, а след това и магистратура „Дирижиране на народни състави“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. На уд свири главно гръцки народни песни. Тя е вокалистка на различни групи в Гърция и България.
Летните джаз вечери в Марково завършват традиционно с безплатен концерт на откритата сцена в центъра на селото (пред НЧ „Алеко Константинов – 1907“, ул. „Захари Стоянов“ № 63). Този път ни очаква концерт на виртуозния кларнетист Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“, а датата е 21 август от 21:00 ч.
Световноизвестният музикант е роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти от Дедеагач, а неговото истинско име е Ибрям Хапазов. Той започва да свири още от съвсем малко дете, а вече повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин, далеч извън пределите на страната. Преди няколко години Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество.
Днес, заедно със своя „Оркестър за сватби“, съставен от музиканти от различни етнически групи и от различни краища на България, Ибряма получава предложения за концерти в целия свят. За първи път той свири в чужбина през 1988 г. В този период Папазов се сближава с големия джаз музикант Милчо Левиев, с когото свирят заедно. Левиев го среща с известния американски продуцент Джо Бойд, който е работил с REM, Pink Floyd, Джими Хендрикс. Именно той създава условия за това музиката на Иво Папазов-Ибряма да е достъпна и известна в цял свят. Бойд остава негов продуцент и до днес. През 2005 г. именно Джо Бойд му връчва отличието на британското BBC Radio 3 в престижната класация World Music Audience Award за албума „Fairground“. В текстове за него в The Guardian, The Washington Post и The New York Times той е наречен „българският Бени Гудман“ и „най-великият кларнетист на Балканите“.
Интензивната програма на единадесетото есенно издание на Plovdiv Jazz Fest ни очаква през ноември. Фестивалът запазва своя формат, в който всяка от вечерите включва два големи концерта, изложба, приобщаване на млади джаз професионалисти, джем сешъни, клубни концерти и още много изненади.
От 07 до 09 ноември на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще имаме изключителната възможност да чуем на живо световноизвестната американска певица Лиз Райт и нейния квартет, шведския джаз пианист и композитор Якоб Карлсон в концерт със специалното участие на шведската джаз певица Виктория Толстой и легендарната група Yellowjackets. В основната програма на фестивала участват още All Stars Big Band, проект на проф. Христо Йоцов; квартетът на живеещия в Лос Анджелис пианист Милен Киров и емблематичната българска група ZONE C.
Организатор на двете издания на Plovdiv Jazz Fest e Blue M.
Plovdiv Jazz Fest: Markovo Edition се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и в партньорство с кметство Марково и община Родопи.
Есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025.
Един коментар
For other individuals like us, the VIP a peptide shifts toward Th2 and our evaluate of it’s later on this publish.
We have at all times felt worse when taking thymic proteins and
peptides (in the absence of an acute viral condition). However, sometimes individuals lean toward a Th1 dominant immune response and I suspect we do.
Peptide studies consistently present they work even better used in mixture – to support a complete physique system.
Each peptide’s message is determined by its particular
sequence of amino acids. Additionally on this journey, peptides helped my daughter and pals with a extensive variety of health
needs. Before embracing short-chain peptides, we were leaving so many healing alternatives out of our toolbox.
In conclusion, the (CKPV)2 peptide offers exciting prospects within the ongoing battle towards drug-resistant pathogens,
underscoring its significance in medical research. Its dual capabilities of potent antifungal action coupled with security for the host
lay a solid foundation for future therapeutic functions.
These assets are wonderful starting points for anyone keen on understanding KPV’s promising capabilities and potential future
purposes in well being and wellness. In summary, exercise warning and seek professional medical advice when considering using
KPV during being pregnant or nursing. It consists of two KPV models joined by a
cysteine-cysteine bridge, often known as a loop peptide. This
design has demonstrated distinctive efficacy in combating drug-resistant
fungal strains similar to C. KPV is a potent spinoff of the α-MSH molecule, particularly recognized for its anti-inflammatory capabilities.
Unlike many prescription anti inflammatories, it
doesn’t suppress the immune system indiscriminately—it helps regulate and modulate it.
KPV has been proven to suppress pro-inflammatory cytokines, together with TNF-α, IL-6, and NF-κB, which are implicated in quite a few persistent situations.
This makes it priceless in controlling systemic and localized irritation without suppressing the immune system completely (as steroids do).
Whereas many therapeutic peptides are taken by needle, KPV stands apart in that
it can additionally be administered as an oral capsule
or chewable pill. Appears like KPV and BPC-157 are the 2 leaders when it comes
to the usage of peptides for enhancing overall gut health (likely
via the reduced production of pro-inflammatory compounds).
KPV Extremely is a peppermint-flavored oral spray containing 500 mcg
of a tripeptide fragment derived from α-melanocyte-stimulating
hormone (α-MSH). Designed in a handy liquid format, KPV Extremely provides a practical various
to capsule or injection-based peptide supply.
KPV may be administered topically, orally, or via
injection, depending on the situation being handled.
• It’s commonly accepted that KPV is the perfect peptide to start with for persistent points.
There have been some studies accomplished
on certain peptides given to children, however nobody has printed
guidance on a selected age or if they are ok for pregnancy or nursing or pets.
Here’s a detailed look at the highest KPV peptide merchandise obtainable available on the market, following the format used in previous
product critiques. It’s particularly efficient for people with continual wounds, corresponding to ulcers or
diabetic sores, which are vulnerable to infection and slow to heal.
Together, these interventions amplify peptide results and accelerate healing.
Analysis into the long-term results of KPV is still ongoing, however current studies recommend it’s protected when used
appropriately underneath medical supervision.
A vital a half of KPV’s promising health effects is expounded
to its precursor hormone, α-MSH (alpha-melanocyte-stimulating Hormone).
Integrative Peptides Intestine Feeling combines superior peptides in a comprehensive wellness formula.
That Includes BPC-157 and KPV peptides, this powder
is designed to assist gut health.
Relying on how it’s administered, it may possibly help with skin circumstances, intestine issues, inflammatory situations, and extra.
Since KPV peptide is so nicely researched, it’s typically considered an excellent complement
for optimum wellness. Moreover, KPV peptide interacts with specific immune cells, together with mast cells, which play a crucial position in the body’s inflammatory
response.
Integrative Peptides Gut Feeling includes a specialized mix of peptides, together
with Body Safety Compound 157 (BPC-157) and KPV, together with probiotics and prebiotics to support digestive wellness.
This comprehensive powder method could be blended with water or
your favorite beverage to assist intestine well being and preserve
wholesome inflammatory responses. Furthermore, oral
administration of KPV reduces the incidence of DSS- and TNBS-induced colitis indicated by a decrease in pro-inflammatory
cytokine expression. This peptide can be a
potent immunomodulator because it stabilizes the
immune system’s mast cells to scale back the after results of allergic reactions.
Statements on this web site have not been evaluated by the Food
and Drug Administration. Long-term studies are essential
to grasp the sustained results and safety of KPV, notably in chronic inflammatory situations and potential most cancers prevention.
References:
https://gitlab.ui.ac.id