Plovdiv Jazz Fest 2025 започва в Марково

Plovdiv Jazz Fest започва през 2025 г. с издание в село Марково, за да продължи през есента, когато по традиция ни очаква среща с някои от най-грандиозните джаз имена в света.

Фестивалът ще започне още през юли с два камерни градински концерта във вилната зона на село Марково, а през август, вече за четвърта поредна година, в центъра на селото ни очаква безплатен концерт на открито на Иво Папазов-Ибряма и неговия оркестър „Тракия“. И този път лятната програма на фестивала е посветена балкански и етно джаз, world music и изобщо – на смесването на джаз звученето с традиционна музика.

Билетите за всички концерти са вече в продажба в мрежата на Eventim.

Plovdiv Jazz Fest: Markovo Edition започва на 11 юли от 21:00 ч. с градински концерт във вилната зона на село Марково на братя Владигерови. В уютния двор на ул. „Панорамна“ 60, сцена на поредица бутикови концерти, двамата ще представят различни изпълнения на своята музика.

Александър Владигеров (композитор, аранжор, тромпетист и флюгелхорнист) и Константин Владигеров (композитор, аранжор, пианист, кларинетист и баскларинетист) са синове на изтъкнатия диригент и композитор Александър П. Владигеров и актрисата Величка Чобанова – Владигерова. Двамата са възпитаници на НМУ „Любомир Пипков“ и ДМА „Панчо Владигеров“ в София, както и на Университета за музика и сценични изкуства и Консерваторията във Виена, където вече повече от 25 години живеят и работят. Различните проекти, които създават заедно представят музикалната традиция на фамилията Владигерови, нейното развитие през три поколения. Съхраняването на автентичността на огромното музикално наследство играе водеща роля в разработването на всяка тяхна музикална идея. През последните 17 години братя Владигерови издават 6 албума със собствени композиции: Wonderer in Love, For the Greatest And Little Things, Dreaming of Dreams, Dedicated Sounds и The Rag-Waltz Time. Между 2021 г. и 2022г. двамата записват албума Magie – Homage an Rainer Maria Rilke, вдъхновен от поезията на Райнер Мария Рилке. През 2022 г. излиза и последният им албум The Merry Wladigeroff’s , в който участва и тяхната сестра Екатерина Владигерова. В него са записани произведения от три поколения Владигерови. В момента работят върху най-новия си албум.

Вторият концерт в романтичната градинска атмосфера ще бъде на следващата вечер – 12 юли от 21:00 ч. Този път той ще съчетае музикалната гръцка традиция и джаза. В центъра на проекта на гръцката певица София Главопулу стои традиционния инструмент уд. Гръцка музика се разгръща в диалог с хармониите и импровизацията на джаза. Заедно със София Главопулу ще бъдат музикантите Мирослав Турийски (пиано), Александър Леков (бас китара) и Начо Господинов (барабани).

София Главопулу се занимава подчертано с балканска музика. Тя започва музикалното си образование в ранна детска възраст и получа обучението си в Музикалната гимназия в Серес, където като специален инструмент изучава бузуки. Завършва бакалавър „Музикална педагогика и народно пеене“, а след това и магистратура „Дирижиране на народни състави“ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. На уд свири главно гръцки народни песни. Тя е вокалистка на различни групи в Гърция и България.

Летните джаз вечери в Марково завършват традиционно с безплатен концерт на откритата сцена в центъра на селото (пред НЧ „Алеко Константинов – 1907“, ул. „Захари Стоянов“ № 63). Този път ни очаква концерт на виртуозния кларнетист Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“, а датата е 21 август от 21:00 ч.

Световноизвестният музикант е роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти от Дедеагач, а неговото истинско име е Ибрям Хапазов. Той започва да свири още от съвсем малко дете, а вече повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин, далеч извън пределите на страната. Преди няколко години Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество.

Днес, заедно със своя „Оркестър за сватби“, съставен от музиканти от различни етнически групи и от различни краища на България, Ибряма получава предложения за концерти в целия свят. За първи път той свири в чужбина през 1988 г. В този период Папазов се сближава с големия джаз музикант Милчо Левиев, с когото свирят заедно. Левиев го среща с известния американски продуцент Джо Бойд, който е работил с REM, Pink Floyd, Джими Хендрикс. Именно той създава условия за това музиката на Иво Папазов-Ибряма да е достъпна и известна в цял свят. Бойд остава негов продуцент и до днес. През 2005 г. именно Джо Бойд му връчва отличието на британското BBC Radio 3 в престижната класация World Music Audience Award за албума „Fairground“. В текстове за него в The Guardian, The Washington Post и The New York Times той е наречен „българският Бени Гудман“ и „най-великият кларнетист на Балканите“.

Интензивната програма на единадесетото есенно издание на Plovdiv Jazz Fest ни очаква през ноември. Фестивалът запазва своя формат, в който всяка от вечерите включва два големи концерта, изложба, приобщаване на млади джаз професионалисти, джем сешъни, клубни концерти и още много изненади.

От 07 до 09 ноември на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще имаме изключителната възможност да чуем на живо световноизвестната американска певица Лиз Райт и нейния квартет, шведския джаз пианист и композитор Якоб Карлсон в концерт със специалното участие на шведската джаз певица Виктория Толстой и легендарната група Yellowjackets. В основната програма на фестивала участват още All Stars Big Band, проект на проф. Христо Йоцов; квартетът на живеещия в Лос Анджелис пианист Милен Киров и емблематичната българска група ZONE C.

Организатор на двете издания на Plovdiv Jazz Fest e Blue M.

Plovdiv Jazz Fest: Markovo Edition се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и в партньорство с кметство Марково и община Родопи.

Есенното издание на Plovdiv Jazz Fest се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и e част от Културния календар на града за 2025.