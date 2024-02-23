Концерт-спектакълът „THE MAGIC OF ITALIA” идва в Пловдив

Романтика, любов, музика и Сан Ремо са само част от притегателните символи, с които Ви каним на едно незабравимо пътуване до Италия. Само на 6-ти юни от 20:30 часа на Античен театър ще преживеете „THE MAGIC OF ITALIA” чрез златните хитове на легендарния фестивал Сан Ремо. Ще звучат любими песни като Феличита, Воларе, Ке Сара и много други, изпълнени на живо от GIANNI SCRIBANO, LUCA MINNELLI и CHIARA PERALE, със съпровода на Оркестъра на Опера Пловдив с диригент ЛЕВОН МАНУКЯН.

GIANNI SCRIBANO – певец, музикант, композитор и автор на собствени песни. Интересът му към музиката започва от ранна възраст и постепенно прераства в в безгранична страст към нея. На 12става част от Представителния венециански оркестър (L’Orchestra Popolare Veneta), където свири на бас китара. На 17 започва истинската му професионална кариера като певец и изпълнител. Пее и свири на пиано в най-престижните клубове в Италия. По време на своята кариера, Джани е реализирал хиляди публични представления и концерти в цяла Европа от гастрол на Арена ди Верона пред публика от 10 000 зрители до зала Палавела в Торино (L’Auditorium Palavela di Torino). Прави редица световни турнета със спектакъла „Ромео и Жулиета на лед“, с който посещават и Русия. Осъществява турнета в Израел, Рига, София, Азърбайджан и други страни със спектакъла „Магията на Сан Ремо“. Участва в представления и концерти в най-престижните Дворци и концертни зали на Италия в Рим, Милано, Неапол, Флоренция, Сардиния, както и в луксозните хотели “Danieli” и “Cipriani” във Венеция. Винаги очакван от своята публика с нетърпение, посрещан с горещи емоции и бурни овации. Сътрудничи си със световно известни артисти от ранга на: Lyttle Tony (Малкия Тони), Дино, Фабио Конкато, Алън Кинг, Феррадини, Mal dei Primitiv (Примитивно зло). През цялата си кариера Джани Скрибано остава верен на музиката и твори с любов, вдъхновение и ентусиазъм.

LUCA MINNELLI – познат като „Гласът на Венеция” със своя запомнящ се, топъл и чист теноров глас. Той е концертиращ изпълнител, гостувал в Ню Йорк, Лондон, Малта, Санкт Петербург, Милано, Венеция и мн. др. През 2021 г. записва албума „Forever And Ever With You” заедно със знаменития китарист BrianMay (Queen) и бродуейската звезда Kerry Ellis.

CHIARA PERALE е яркото дамско очарование в концерта „„THE MAGIC OF ITALIA”. Тя е популярно лице от телевизионния екран на Италия. Журналист, водещ, лице на публични събития във Венеция и цяла Италия. Нейният чар, изискан стил и редица таланти я правят желан гост на всяка сцена. На Античен театър публиката ще се наслади на нейните музикални изпълнения и артистично присъствие.

Концертът „THE MAGIC OF ITALIA” ще звучи под акомпанимента на Оркестъра на Държавна опера Пловдив. На диригентския пулт ще бъде Левон Манукян – трето поколение музикант, диригент, аранжор, процудент. Концертирал като диригент в България, Гърция, Сърбия, Македония, Хърватия, Австрия, Армения, Германия, Полша, Чехия, Италия, Словакия и др.

Закупилите билети във VIP зоната ще получат картички с автографи нa изпълнителите и комплименти-изненади от организатора на събитието.

Важно: Концерт-спектакълът „THE MAGIC OF ITALIA” се препоръчва за зрители от всички възрасти. Деца до 7 годишна възраст могат да присъстват безплатно, без право на място.

Продължителност на концерта: 120 минути.

Билети в платформата Ивентим https://www.eventim.bg/bg/bileti/the-magic-of-italia-plovdiv-ancient-theatre-634553/event.html, на всички физически каси в Пловдив и в страната, както и онлайн.