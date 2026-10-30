Какво да правим в Пловдив (30.10– 05.11)

30 октомври

Уют

авторски спектакъл на Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Ръкомахане в Спокан

от Мартин Макдона

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Турандот

Опера

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

ШШШ! LAUNCH PARTY – L.T.N.C. / Bassy Glasa+ / Jawhinge

“ШШШ!” е пункт за съвременна музика.

Мълчи и слушай! Целим да създадем звуково преживяване, а не просто концерт. Да покажем артисти, чието творчество е отвъд ръба на статуквото. Далеч от шума на ежедневието, събитията ни са оазис за слушателя, където музиката е цар.

Локация! Особената музика изисква особено място. Пространствата, на които ще се случват нашите събития, са подбрани с внимание и рефлектират ценностите и естетиката на артистите.

Общност! Малка, но отдадена публика с култивиран вкус. Хора с подобна чувствителност и нужда към музиката.

Всичко това идва със сериозен риск. В град като Пловдив комерсиализацията на подобно начинание е практически невъзможна, а популяризирането – силно под въпрос. Но ние имаме нужда то да се случи и да видим докъде ще ни отведе.

По време на “ШШШ!” LAUNCH PARTY ще ви запознаем с трима артисти отвъд жанровата категоризация и ще дадем своеобразно начало на програмата ни с есенни събития.

Лютеница / L.T.N.C. е музикалният проект на Роберта Димана – артист, DJ и продуцент, който смесва алтернативен рап, пънк, рок, електроника и импровизация. Музиката и комбинира игриви вокали, повтарящи се звуци и бас, които кулминират в обсебващи мелодии и танцувални ритми. Тя описва музиката си като „експериментален проект“, който „не следва готова формула“. На предстоящото събитие в Пловдив ще ни потопи в коктейл от суров бас, тежки бийтове и луупване на живо.

https://www.youtube.com/watch?v=xLa5WmwiY1Q&t

„Bassy Glasa“ е импровизационен проект, създаден от Красимир Гълъбов (бас и програмиране) и Борис Селенски (вокал и работа с луупове) в град Пловдив. Черпейки вдъхновение от безброй места и стилове, те отказват да се ограничават само до един жанр. Ще чуете втората серия от “*Б+”, в която участва и Димитър Славков – Дики с неговите пищни текстури и богати хармонични структури. Очаквайте разчупени ритми, мощни бас линии, плътна мелодична и хармонична атмосфера обединени в свобода на изразяване, каквато никога досега не сте чували.

https://www.youtube.com/@BassyGlasa032

Jawhinge е звуков маг, за когото машините са най-искреният начин за комуникация. Самият той не се определя като изпълнител или музикант. Намира се някъде по средата между технически проблем и щастлива случайност. Интересът му в електронната музика е насочен най-вече към самата техника и нестандартните начини за нейната употреба. Чрез синтезатори и сиквенсъри той изразява неща, за които предпочита да мълчи — изпращайки послания по начини, по който не държи да разбираме. Последният му албум “WierdWired” (2026) издаден от Mahorka Records лавира между жанрове, като IDM, jungle и ambient.

https://www.youtube.com/watch?v=X1ZL1R7kmm8

Минимално дарение: 5€

Дворът на Галерията

19:30 часа

P.I.F. LIVE @ ПИВОВАРНИЦА ФРИКС ПЛОВДИВ | 30 ОКТОМВРИ | ВХОД СВОБОДЕН

Елате, за да чуем любими парчета и да си припомним за ярката следа, която Димо остави във всички нас. Музиката на P.I.F. е емоционално преживяване, което се помни дълго. Очаква ви един специален лайв в уникалната атмосфера на Пивоварницата с ограничен брой места!

Може да подкрепите групата, авторската българска музика и музикалните вечери в Пивоварницата със сума по ваш избор.

ПИВОВАРНИЦА ФРИКС

21:00 часа

„Piano Trio“ live at JAZZ INSIGHTS

Живко Братанов, Христо Минчев и Младен Димитров са познати лица от клубната и фестивалната джаз сцена. За първи път в този състав, музикантите ще се опитат да направят нещо интересно във формата „пиано трио“. Стремежът ще бъде пиесите да не звучат по познатия и преексплоатиран начин.

Живко Братанов – пиано

Христо Минчев – бас

Младен Димитров – ударни

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

ME AND MY DEVIL

Rock Bar Download presents live:

ME AND MY DEVIL

LIVE AT DOWNLOAD

Рок Бар Даунлоуд

21:00 часа

Стойков/Карагеоргиев/Леков/Господинов@Контрабас

В петък ви предлагаме да дойдете в бар Контрабас, за да разпуснете, за да помислите предизборно може би, но най-вече за да послушате музикалния проект с авторския фюжън джаз рок на нашите приятели музиканти:

Светлин Стайков – китара

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас

Начо Господинов – ударни

Бар Контрабас

21:00 часа

Arika Adams – Overground EP Promo Show | Halloween Edition | Plovdiv

Arika Adams live band ще представят на живо новото EP на Арика „Overground“! Нека посрещнем Halloween заедно с музика, танци и впечатляващи костюми. Очаква ви вечер, изпълнена с енергия, емоции и алтернативен звук!

Новият проект на Арика „Overground“ е наличен във всички музикални платформи от 1 октомври 2026г. „Overground“ е резултат от двегодишната работа на Арика с ирландския продуцент Fi Mac, с когото се запознават по време на уъркшоп в Abbey Road Studios в Лондон.

След дебютния ѝ албум „Past Timeline“, посветен на силна тийнейджърска любов, „Overground“ представя Арика като млад възрастен човек, който търси своето място в един красив, но турбулентен свят. Проектът съчетава алтернативен поп, рок, електронна музика, хип-хоп и кинематографични звукови пейзажи. В песните си младата изпълнителка говори както за личните си преживявания, увереността и любовта към себе си, така и за по-големи теми като неравенството, политическото напрежение и начина, по който се отнасяме един към друг.

На сцената заедно с нея ще излязат невероятните музиканти Даниел Иванов (китара), Радослав Паунов (бас) и Стефан Цеков (барабани). Арика ще изпълни любими песни от дебютния си албум „Past Timeline“, сингъла „NBA Player“, както и песните от новото си EP „Overground“.

Bee Bop Café

20:00 часа

Lunatic Theatre & Nienna & Darkgeist – Halloween show!

В нощта срещу Halloween , на Древния Samhain сложете своята маска и се потопете в мрачната атмосфера на една от малкото dark wave банди в България – Lunatic Theatre, които ще слеят споделят мрака на сцената с атмосферичния проект Nienna – солов проект на Теодора Стоянова Фрея (Freija).

Lunatic Theatre е софийска група, съчетаваща post-punk, dark wave и new wave звучене с мрачна атмосфера, силно сценично присъствие и мелодични композиции. През годините групата изгражда свой разпознаваем стил, вдъхновен както от класическата алтернативна сцена, така и от по-съвременни тъмни музикални течения.

В момента Lunatic Theatre работят върху своя втори албум и продължават да развиват звученето си с нов материал и нов вокален почерк.

Nienna е соловият проект на Теодора Стоянова – Фрея, в който музиката се превръща в дълбоко лична изповед. Експериментално звучене, свободно от жанрови граници, преплита елементи от различни музикални светове в едно неразривно цяло, водено от емоцията и разказа.

Вдъхновен от образа на Ниена от света на Толкин – валата на скръбта и състраданието – проектът изследва крехката граница между надеждата и пълната загуба на екзистенциален смисъл. Всяка композиция разкрива различно емоционално състояние, превръщайки музиката в пътешествие през болката, търсенето, приемането и вътрешното прераждане.

През 2025 г. Nienna издава своя дебютен концептуален албум „Tales from Infinity“ с лейбъла Eastern Hammer Productions. Албумът съчетава музика и литература, като песните са преплетени с откъси от книгата „Приказки от Безкрая“ на Валентин Петров – баща на Теодора Стоянова. Така се създава многопластово художествено преживяване, в което звукът и словото изграждат обща вселена.

В записите участват и гост-музиканти, чиито индивидуален почерк обогатява звученето и допринася за многоликата атмосфера на проекта. Всеки от тях оставя своя отпечатък, превръщайки Nienna в пространство за творчески диалог и споделена емоция.

Nienna не е просто музикален проект – това е пътуване навътре, където светлината и мракът съществуват едновременно, а всяка песен е глава от една безкрайна история.

На това събитие вокалите на Freya ще бъдат подкрепени от знакови имена в българската музикална сцена Тони Арнаудов Сатаната (барабани ), Пламен Божиков (китари), Добрин Стоянов (бас), Стоян Пенсов (клавири), Снежана Янкова (перкусии), Владимир Спиритус Магус (вокали).

Към събитието се присъединяват и Darkgeist, които са нова сила на софийската готик сцена. Със звучене, отдаващо почит на класики в готик рока и метъла като HIM и Type O Negative, но същевременно проправящи собствен път в сенките, те представят своя дебютен дългосвирещ албум „Words of Sinners“ (2026), изпълнен с меланхолична и въздействаща музика. На това участие може да очаквате от тях специален акустичен сет, която ще включва както и техни авторски песни, така и някои тематични за хелоуинския празник кавъри.

Under City

21:00 часа

31 октомври

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Международен клубен турнир по художествена гимнастика

Турнирът, в който печели целият отбор!

Под ръководството на златната грация на българската гимнастика Катрин Тасева предстои турнирът „Katrin’s Angels“, който тази година представя изцяло нов подход към състезанието.

За разлика от традиционните надпревари, в които фокусът е върху индивидуалните отличия, „Katrin’s Angels“ поставя на пиедестал колектива.

Един отбор. Един победител.

Новата концепция е проста, но изключително наелектризираща – индивидуалните състезателки не се борят само за себе си. Тук се състезава целият клуб.

Всички съдийски оценки от изиграните съчетания – във всички възрастови групи и състезателни категории – ще бъдат сумирани в един общ резултат за всеки клуб.

Клубът, който успее да събере най-висок общ резултат, ще спечели голямата парична награда и ще се превърне в победител в тазгодишното издание на „Katrin’s Angels“.

Турнирът обещава не само силна конкуренция и впечатляващи изпълнения, но и ново усещане за отборен дух – защото тук всяко съчетание има значение, всяка оценка носи точки, а всеки състезател допринася за общата победа.

Зала Колодрума

31.10 – 01.11.2026

10 години Черното пиле

В „Черното пиле“ Мариус Куркински включва три разказа на Хайтов – „Мерак“, „Пазачът на овесената нива“ и „Черното пиле“. Ето какво споделя актьорът за постановката: „Хора, които живеят трудно, страдат, понякога изпадат в грехове, но винаги търсят разкаяние и никога не пропускат великите мигове на радост и любов. В разказите на Хайтов душата на българина е чиста и неопетнена, там хората не са нагазили в никакви отношения с комерсиалното, в същото време страдат от живота, но не се жалват, а го преборват“.

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Хелоуин Цирк Иванов в Пловдив

Тази година Хелоуин няма да бъде просто Хелоуин…*

Той идва с циркова магия и много лакомства!

За първи път в Пловдив — *ХЕЛОУИН ЦИРК ИВАНОВ!*

Една магическа вечер, в която деца и родители ще се смеят, ще се удивляват и ще преживеят заедно едно истинско Хелоуин приключение.

Лъвчето Гого

Вещици и любими злодеи

Акробатика и баланс

Косплей конкурс за деца с награди

Много смях, магия и изненади

Лакомства за всички деца

И най-важното…

ЕЛА С КОСТЮМ! ТАНЦУВАЙ С НАС! ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ!

Покажи своя костюм пред Лъвчето Гого и участвай в специалният ни косплей конкурс за деца!

Кой знае може точно ти да станеш звездата на вечерта и да спечелиш страХотни награди!

Спортна зала СИЛА

16:30 часа

МАЙНАWEEN пред НЕ-Музея

Имаш костюм, който заслужава да бъде видян? Покажи ни го и участвай за награди!

Тази година конкурсът ни е по-свободен от всякога — без предварително записване, без чакане за сцена и без задължителен час за представяне!

Как да участваш?

Ела с костюм и намери нашата фото зона.

Получи участнически номер и се снимай.

Продължи да се забавляваш, докато журито избира най-интересните превъплъщения!

Ще раздадем награди за:

Най-фантастичен костюм

Най-страшен костюм

Най-забавен костюм

Най-креативен костюм

Най-добър групов костюм

Любимец на публиката

Победителите ще обявим след събитието, така че няма нужда да чакаш до края!

Не-Музей Пловдив

17:00 часа

Фалшиви герои album promo / Stereodive / Свежи Таралежи | Bee Bop Café

След кратко лутане записахме първия си албум и нямаме търпение да го обсъдим с всички. Първата дата от неговото представяне е в Пловдив!

Събота, 31-ви октомври в Bee Bop Café ще можете да го чуете в неговата цялост.

Подкрепят ни старите ни приятели от Stereodive и новите от Свежи Таралежи.

Bee Bop Café

20:00 часа

’Round the corner — джаз с нов поглед!

Петима музиканти, пет различни гледни точки и една обща страст към музиката.

Ще ви представят джаза както през призмата на традицията, така и през тази на съвременното звучене, съчетавайки различни стилове, ритми и подходи към импровизацията. Вдъхновени от музиката на артисти като Robert Glasper, Herbie Hancock, Emily Remler и други, ще потърсим собствен прочит на джазовата музика, в който класическите влияния се срещат със съвременни идеи и индивидуалния почерк на всеки от тях

Елате да видим какво се крие зад ъгъла!

За вас ще свирят:

Олга Атанасова – вокал

Явор Ангелов – флейта

Георги Селенски – китара

Никола Атанасов – бас

Георги Иванов – барабани

Джаз клуб В джаза

20:00 часа

Мистичен Уиски Тур в Стария градHalloweenEdition31.10.

Би ли се осмелил да прекрачиш прага на Стария Пловдив, когато мракът погълне калдъръмените улици и сенките оживеят?

А ако е точно 31 октомври– нощта, в която границата между света на живите и мъртвите изтънява?

Когато часовникът удари 9, Старият град ще започне да разказва своите най-мрачни истории. За прокълнати къщи, неспокойни души, необясними събития и тайни, погребани под вековните камъни…

А ние ще се погрижим да имаш достатъчно шотландски кураж, за да ги чуеш!

Този Хелоуин те каним на едно зловещо добро уиски приключение, в което мистериите на стария Пловдив ще се преплетат с призрачните легенди на Шотландия.

Защото, ако има нещо, което шотландците знаят по-добре от разказването на истории за духове, то е какво да налеят в чашата!

Какво те очаква в тази прокълнато добра вечер?

Нощна обиколка из тъмните и потайни улички на Стария град

5 специално подбрани шотландски уискита – дози течна смелост

Зловещи истории за стари пловдивски къщи, мистериозни обитатели и легенди, които не всеки се осмелява да разкаже след залез

Шотландски предания за призрачни замъци, проклятия, вещици и духове, които отказват да намерят покой

Атмосфера, в която всяка сянка крие история, а всяка глътка прави страха малко по-приятен…

Уиски бар „СандъкЪ“

21:00 часа

Svetlio & the Legends LIVE club UNDER CITY

Баш на християнския празник Хелуин… младата, пробиваща си път и утвърждаваща името си група Светлю и Легените, ще изнесе предколедния си концерт в Града на тепетата.

Един почти двучасов шоу спектакъл, където маските падат, адреналин се вдига, а алкохолът се лее, като потта на Веско Маринов при 7-мия бис…

Билети: 15 € на място вечерта

От година Svetlio & the Legends не са били в Пловдив.

Елате да се преброим колко свестни останахме!

UNDER CITY

21:30 часа

01 ноември

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдов

10:30 часа

11:45 часа

Без гаранция

Без гаранция! Турнир от турбулентни комични ситуации, в които, без да знаем, сме поставяни, и в които са ни поставяли. Бокс в няколко рунда между двата пола, където единствените разрешени удари са смехът, иронията, пародията и сарказма.

В менюто от скечове е включен и сценичен турнир по смешни житейски ситуации, претворени от актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов. Включете се с тях в бягането с препятствия по всички забавни теми. Без заобикалки. Със самочувствие на победители. Разбира се, без гаранция!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

А до Б: Изложба и представяне на книга от Георги Василев

Punkt.studio и илюстраторът Георги Василев отпътуват на турне за представяне на лимитираната дебютна книга „А до Б: Кратка история на пътуването заедно между първата и последната спирка“.

Първа спирка: гр. Пловдив, Punkt.salon – 1 ноември (неделя) от 15:00 часа, ул. „Отец Паисий“ 38.

Втора спирка: гр. София, L44 – 8 ноември (неделя) от 16:00 часа, ул. „Неофит Рилски“ 44.

Идеята за печатното издание идва от ежедневните дълги пътувания из градския транспорт, неговите особености и всички ситуации, с които се сблъскваме по пътя. Някои са комични, други абсурдни, трети – понякога остават незабелязани и изгубени. Тази книга е посветена на тях.

Станете част от пътешествието и заповядайте на откриването на изложбата, на което ще ви представим книгата и ще се срещнете с Георги Василев.

Punkt.salon

15:00 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова