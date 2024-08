Какво да правим в Пловдив (30.08–05.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

30 август

Shake that Хълм

Десетото издание на любимия пловдивски фестивал Shake That Хълм, който тази година отбелязва своето десето издание, ще се проведе от 30 август до 1 септември. Организаторите подготвят програма с 6 сцени, 80 часа музика в рамките на 3 фестивални дни.

От малък градски фестивал с една основна и една малка акустична сцена, днес “Шейка” се радва на многохилядната си публика и предлага разнообразна програма, която освен богато музикално съдържание, включва множество улични изкуства, break dance батъли, графити зона, цирково изкуство, Shake Market – базар с ръчно творчество, лунапарк, арт работилници и ателиета, зона за хамаци, игри и разбира се вкусна храна и разнообразие от свежи напитки. Събитието, традиционно е с ВХОД СВОБОДЕН, но ще има организиран пропускателен режим, като на входовете ще се следи за внасяне на забранени предмети, вещества и пиротехника.

В десетото издание, публиката ще чуе изпълнителите: Ъпсурт и балет Нова, DJ Cass, Гумени Глави, Лошите (две лица), Конса, RBR – DIRTY сме турне, Deep ZOne Project, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Funkilicious, V:rgo, Emil TRF, Mishell, moneystax, диджеите: Pavel Petrov, Peppou, Vanina, Christian Craken,Phoenix Movement, Vasco UG, Goranov, Pacho & Pepo, Dimenzo, Ill-Q, Vasil Ivanov, Djakov, Lil Patriarch, BLAVKCAT – Глина, Cool Blue, Toni A., Pink Tsonk, DJ Skill.

Като жест към най-големите фенове, които искат да са по-близо до любимите си изпълнители, организаторите подготвят специални буферни зони пред сцените. Публиката ще получи достъп до тях при представяне на елементи от лимитирана серия – Shake Family, специално създадена за десетото издание на фестивала.

Младежки хълм

30.08 – 01.09.2024

Ревност

Съвременна и изключително забавна история, с интелигентен хумор, енергичен сюжет и запомнящи се герои – запазената марка на автора на хитовия спектакъл „Умопомрачение“.

Браян е напълно доволен от еднообразието на брачния живот, но Мери търси повече емоции в неособено вълнуващото си ежедневие и ги намира, когато най-неочаквано на прага на дома им се появява бившето й гадже от колежа, Питър… или пък той съществува само във фантазиите й? И ще успее ли младичката Тори, представяща се за въображаемата любовница на Браян, да възпламени отново искрата в позавехналите семейни отношения?

Отговор на този и други въпроси за ревността, брака и живота ще ви даде романтичната комедия „Ревност“, която ще внесе свеж полъх в забързаното ви ежедневие и може би ще ви се прииска да имате и вие такива фантазии.

Лятно кино Орфей

20:00 часа

OPERA OPEN 2024: АИДА – Верди

След 5-годишно отсъствие на едно от най-емблематичните и обичани от публиката оперни заглавия на Античния театър „Аида“, отново триумфира с надградена сценографска атмосфера от видео артиста Петко Танчев и нова хореография от Мариана Крънчева.

Диригент – Абзал Мухитдинов

Режисьор – Нина Найденова

Художник – Борис Стойнов

Видео- дизайн Петко Танчев

Художник костюми – Цветанка Петкова – Стойнова

Хореограф – Мариана Крънчева

Диригент на хора – Драгомир Йосифов

Концертмайстор – Балаш Шварц

Аида – Евгения Ралчева

Радамес – Иван Момиров

Амнерис – Мария Радоева

Амонасро – Карлос Алмагуер

Рамфисх – Деян Вачков

Фараонът на Египет – Божидар Божкилов

Жрица – Димитрина Кечеджиева

Вестител – Борис Кучков

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Zlatina Dimitrova at Bally Club

Август е в края си, но лятото още не е свършило! Хванете вълната този петък в Bally Club със Zlatina Dimitrova

Започваме в 20:00 часа долу под клуба на улицата, а по-късно вечерта ще продължим горе.

Bally Club

20:00 часа

NINIO Unplugged@Контрабас, Пловдив 30/08/24

Петък вечер в двора ще посрещнем един младеж, който може би сте срещали по джем сешъните ни…Той пее, ама и свири..

Известен е като Илин Папазян – NINIO и ни обеща, че в петък ще изпее любимите си джаз стандарти и евъргрийни + някои нови свои мелодии от боса нова стила! Ние обещаваме пък виното да е охладено, щом той разпали страстите!

Вход: 15 лв.

Бар Контрабас

21:00 часа

31 август

Без гаранция

Без гаранция! Турнир от турбулентни комични ситуации, в които, без да знаем, сме поставяни, и в които са ни поставяли. Бокс в няколко рунда между двата пола, където единствените разрешени удари са смехът, иронията, пародията и сарказма.

В менюто от скечове е включен и сценичен турнир по смешни житейски ситуации, претворени от актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов. Включете се с тях в бягането с препятствия по всички забавни теми. Без заобикалки. Със самочувствие на победители. Разбира се, без гаранция!

Лятно кино Орфей

20:30 часа

Shishkaveli, .Paff, Sulev & Big Tony at Bally Club

На 31 август Bally Club ще гърми яко с четирима артисти зад пулта!

В съботната нощ ще чуете готини миксове от Shishkaveli, Paff, Sulev и Big Tony!

Bally Club

20:00 часа

01 септември

Марин Йончев: Италианска оперна вечер

Рециталът, озаглавен „Италианска оперна вечер“, подсказва, че ще се насладим на някои от най-обичаните арии, написани от знаменити класически композитори, родени на Ботуша.

Марин Йончев започва своя активен музикален път още в най-ранна детска възраст. Талантът му е забелязан почти мигновено, което му носи редица награди от певчески конкурси. Дълги години е солист в Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева“. Завършва Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в родния си Пловдив в класа на Нели Койчева. През 2013 и 2014 г. участва в майсторските класове на Райна Кабаиванска в България и Италия. Образованието му се допълва от бакалавърска и магистърска степен в класа на Мария Дякону, придобити във Висшето музикално училище в Женева.

Марин влиза под светлината на прожекторите с появата си в популярното детско телевизионно музикално шоу „Като лъвовете“, което му отваря врати към неговата професионална кариера. През 2000 г. заедно със сестра си Соня Йончева печели първо място в състезанието „Хит минус едно“. През 2004 г. получава наградата на Aliance Française за млад изпълнител. През 2005 г., когато е само на 16 години, той става големият победител в първото музикално риалити шоу в България Star Academy. Година по-късно е удостоен с приза на Годишните музикални награди на „БГ Радио“ в категорията „Дебютен изпълнител“ за своята песен „Един безсмислен ден“.

Въпреки многото си успехи в поп музиката, Марин Йончев открива истинското си призвание в оперното пеене със своя характерен лиричен тембър и прецизна музикална техника. През лятото на 2020 г. участва в концерта „Завръщане“ заедно със Соня Йончева в Античния театър в Пловдив и в зала „България“ със Софийската филхармония. Същевременно гастролира в концерт с Калуди Калудов във Виена. През септември 2013 г. е поканен за певческа изява в замъка на белгийския принц Филип, а през следващата година тенорът ни се включва в концерт в Пловдив, организиран от Райна Кабаиванска, посветен на 100-годишнината от рождението на Борис Христов. Други изяви на Марин Йончев включват няколко гост-участия в рецитали в Германия, Русия, Франция, Швейцария, Белгия, България, както и концерт, посветен на мира, в Йерусалим и в Рамала, Палестина.

„Изключително съм развълнуван, че ще пея за прекрасната ми родна публика и ще отдам почит на един от любимите ми световни тенори Марио Ланца, изпълнявайки знакови арии от неговия репертоар, написани от емблематични италиански композитори“, споделя Марин Йончев.

Акомпаниментът за концерта „Италианска оперна вечер“ е поверен на виртуозната естонска пианистка Аве Вагнер, която завършва специалност „Пиано“ в Академията за музика и театър в Талин, а по късно придобива магистърска степен от Лионската консерватория. Години наред е вокален педагог и пианист в Операта в Лион и в Женевската консерватория. Била е акомпанятор на майсторските класове на световни оперни прими като Тереза Берганца и Даниел Борст. Редовно гастролира с различни музикални програми в Швейцария, Франция, Белгия, Германия, Испания, Полша, Финландия.

Дом на културата Борис Христов

19:30 часа

Турнир по триатлон „Купа Три-Екстрийм Пловдив 2024“

ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ – ЕЛИТ

Първи старт – начало 9.30ч.

Дистанция ЕЛИТ : 1500м плуване – 40км колоездене- 10км бягане

С награден фонд

За лица с навършени 18г-родени 2006г. и по-големи. Право на участие- 60лв.

Необходими документи: Декларация за отговорност на всички участници / по Формуляр 1 или предоставена от организаторите на място/

Дистанция :ЕЛИТ 750м плуване – 20км колоездене- 5км бягане

С награден фонд

За лица с навършени 16г-родени 2008 и по-големи. Право участие – 50лв

Необходими документи: Декларация за разрешение от пълнолетните по Формуляр 1 и от родител за непълнолетните по Формуляр 2 /или предоставени от организаторите на място/

AGE GROUP: Право участие – 50лв

Дистанция: 750м плуване – 20км колоездене- 5км бягане

•За лица с навършени: 31-40г.

•За лица с навършени : 41-50

•За лица с навършени : 50-и по-големи

необходими документи: декларация за отговорност на всички участници / по Формуляр 1 или предоставена от организаторите на място/

Втори старт- начало 12.30ч.

Старт триатлон ЕЛИТ- юноши и девойки

С награден фонд

Дистанция: 350м плуване – 15км колоездене – 3км бягане

За лица навършили 13,14,15г. родени 2009, 2010,2011г. – Право на участие – 30 лв.,

Необходими документи: Декларация за отговорност на всички участници Формуляр 1 за пълнолетни и Формуляр 2 за непълнолетни / или предоставени от организаторите на място/

Трети старт- начало 13.30ч.

Старт триатлон ЕЛИТ- деца

С награден фонд

Дистанция: 100м плуване – 5км колоездене – 1км бягане

-1ва група за деца родени 2015г.- и по-малки 6-9г.

-2та група за деца родени ,2012, 2013,2014.-10,11,12г.

Спортен комплекс Гребна база

Национални есенни изложби 2024: Приземяване

Куратор: проф. д-р Галина Лардева

Изложби

Балабанова къща

Петринел Гочев – рисунка и пластика (дълбока зала)

Цочо Бояджиев – фотография (сводеста зала)

Станимир Генов – живопис (първи етаж)

Къща Хиндлиян

Гергана Табакова – живопис (двор)

Камен Цветков – скулптура (двор)

Лилияна Александрова – акварел (веранда)

Маргарита Маркова – стъкло (мааза)

ГХГ, постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“

Снежана Симеонова – скулптура (двор)

Горан Тричковски – графика (сводеста зала)

Вход свободен → autumnexhibitions.weebly.com

Балабанова къща

18:00 часа

The Best of Васил Петров

Обичаният джазмен с кадифен глас, когото наричат „Българският Франк Синатра“ ще поведе публиката в едно незабравимо музикално пътешествие с най-великите класики и хитове на всички времена. С концерта си в Пловдив, Васил Петров отбелязва 30 години на сцена. По този повод, той е подготвил за почитателите на романтичната музика специална вълнуваща програма, включваща избрани песни от широкия му репертоар, поднесени по неговия неподражаемо елегантен маниер, с мащабна оркестрация с джаз нюанси, заедно със Симфониета – Враца с диригент маестро Христо Павлов.

Специален гост в програмата е младата, красива и талантлива цигуларка Зорница Иларионова. Тя ще партнира на Васил Петров в няколко песни и ще представи класически и филмови теми, отличавани с награди Оскар. За джаз линията се грижат Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (ударни).

Ще прозвучат любими песни на Васил Петров от различни негови албуми. За първи път ще има и поредица с латино звучене (Besame mucho, Quando, Quando, Quizas Quizas Quizas), както и познатите и обичани, но в напълно нови аранжименти авторски песни „Другият“ и „Подслон в дъжда“. Ще чуем още поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes of you, някои от знаковите песни на Бийтълс като Yesterday, Michelle, рок класиката Soldier of fortune и евъргрийните на Франк Синатра – My Way, Strangers in the night, New York, New York.

Античен театър Пловдив

21:00 часа

02 септември

10 години заедно – Концерт на Арт Войс Център и Биг Бенд Пловдив

Участници: Лидия Ганева, Елия Тодорова, Андреана Бакалова

и бивши и настоящи възпитаници на школата

Съпровод: Комбо състав на Биг бенд Пловдив

с диригент Николай Гешев

Специален гост: Любо Киров

Водещ: Ненчо Балабанов

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv