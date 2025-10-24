Какво да правим в Пловдив (24.10– 30.10)
Снимка на корицата: Димитра Лефтерова
24 октомври
Fortnite срещу Minecraft
Вълнуващо ново пътешествие в света на Fortnite и Minecraft, срещи с различни герои, техния магически луд свят и дори могъщ дракон или маршмелоу! Публиката ще проследи невероятните приключения на Стивън, Алекс, Джоунси и Пърли – и ще се срещне с любими герои от световноизвестните игри. Тази магическа история е за важността на приятелите, силата на любовта и чудото на чудесата.
Комплекс СИЛА
17:00 часа
Ледено сърце
Новото вълшебно семейно шоу идва в Пловдив!
Подарете си незабравимо преживяване с Елза, Анна и още любими герои в една оригинална приказка, пълна с магия, песни, танци и незабравими емоции!
20 изпълнители, над 60 приказни персонажа, зашеметяващи костюми и специална фотозона за спомени, които ще останат завинаги!
Комплекс СИЛА
19:30 часа
Без кръв
По Алесандро Барико, авторска интерпретация на Александър Секулов
Голяма зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Елизабет или кралицата девственица
от Кристиан Симеон
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Jam Session Night #2 с Живко Братанов /пиано/ – Jazz Club „В Джазa“
Готови ли сте за поредната доза спонтанна музикална енергия?
Тази седмица пианистът Живко Братанов ще даде тон на вечер, изпълнена с вдъхновение, свобода и неподправено джаз общуване. С неговия фин усет и усещане за пулса на сцената, всичко останало ще се случи в мига — точно както подобава на истински джем.
Очакват ви импровизирани срещи, неочаквани музикални диалози и вибрации, които не се повтарят два пъти.
Сцената е отворена за всички – както за смелите инструменталисти и певци, така и за любителите на добрия джаз. Елате да създадем заедно още една незабравима вечер!
Джаз клуб В Джаза
20:30 часа
Момчев/Карагеоргиев/Леков/Тасев@Контрабас
Традиционният ни петъчен джаз лайф тази седмица е отреден на специално сформирал се за бар Контрабас квартет, чиито членове са добре познати джазмени на родната клубна сцена и едни от най-любимите музиканти за почитателите на джаза в Пловдив.
Гостуват ни за втори път, неуморимо ще импровизират за милионен път, ще ви хареса като да искате да дойдете още един път.
+ бира и вечеря
Петър Момчев – саксофон
Николай Карагеоргиев – китара
Александър Леков – бас
Емил Тасев – барабани
Бар Контрабас
21:00 часа
Crossroad Tales
Crossroad Tales събира четирима изключителни музиканти – Живко Василев (кавал), Федерико Паскучи (саксофон, кларинет), Михаил Иванов (контрабас) и Борислав Петров (барабани) – в пътуване през време, пространство и култури. Проектът носи силно балканско излъчване, в което традицията се преплита с джаз, световни влияния и нови музикални хоризонти.
Bee Bop Café
21:30 часа
SEASON OPENING w/ DJ BOBO
След кратка почивка и нов интериор Bally Club отваря врати!
DJ BOBO – едно от утвърдените имена на българската електронна сцена, с над 30 години зад пулта и дългогодишен резидент в клуб Chervilo, ще открие новия сезон.
Bally Club
21:00 часа
25 октомври
Мързеливата пчеличка
Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Отблизо
От Патрик Марбър
Камерна зала
Драматичен театър Пловдив
19:00 часа
Trio Taratsa (Greece) // Balkan Guitart Festival – Jazz Club „В Джазa“
Trio Taratsa е създадено през 2023 г. в Солун и обединява три различни музикални свята в обща страст към ребетико музиката. В състава са: Никонас Спилиотакис (бузуки, вокал), Филопоимен Дулис (бузуки, китара, вокал) и Ставрула Наки (китара, вокал).
Репертоарът им обхваща широкия спектър на ребетико традицията – от ранните Café Aman корени в Смирна и Истанбул, до големите оркестри на Василис Цицанис и Манолис Хиотис в следвоенна Гърция. Триото концертира активно в Солун, Атина, Крит и Янина и е сред най-динамичните формации на съвременната гръцка ребетико сцена.
Джаз клуб В джаза
20:30 часа
„REVELATIONS“ album promo with special guests – Angel Ashes & Eleven Days
ей металяги, металяжки и металяжковчета!
На 25 октомври Ви каним в клуб FABRIC Пловдив за промото на дебютния ни албум “Revelations”!
На сцената ще се присъединят и нашите приятели от Eleven Days и Angel Ashes. С огромно нетърпение чакахме завършека на този албум и сега, когато той вече е факт – нямаме търпение да го споделим с вас!
Вратите отварят в 19:30, а шоуто започва в 20:00 ч.
Елате да се смачкаме заедно и да отпразнуваме този дебют както подобава – шумно и диво! Очакваме ви!
Fabric Bar Plovdiv
20:00 часа
The Speakeasies’ Swing Band feat. The Lonely Barber @ Plovdiv Event Center „Антракт“
Сформирани през 2010 в Гърция групата бързо набира слушатели на световно ниво. Известни с динамичните си авторски песни на гръцки и английски език музиката им пренася слушателя в носталгичната обстановка на класическият суинг – претъпкани зали, класа, и танци до сутринта. Името на групата „speakeasies“ произхожда от наименованието на нелегалните барове по време на Сухия режим в САЩ.
Групата е излизала на сцена с множество съвременни джаз легенди като фурията в електросуинга Parov Stelar и американската суинг и ска група Cherry Poppin’ Daddies. През 2012 свирят на международния джаз фестивал в Банско и имат участия и в София през 2013 и 2016 г.
The Speakeasies Swing Band са в състав:
• Caterina Sisinni – Vocals
• Panos Karnoutsos – Electric Guitar
• Manolis Stamatiadis – Piano
• Panos Voulgarakis – Upright Bass
• Giannis Ntalianis – Acoustic Guitar
• Christos Papadopoulos – Clarinet
• Grigoris Oikonomou – Drums
Към концерта се пресъединяват и The Lonely Barber. Модерна джаз формация на актрисата Елена Дечева.
Plovdiv Event Center
20:00 часа
Zlatina Dimitrova & Emo RIV at Bally Club
Заповядайте да отпразнуваме началото на новия сезон и Димитровден заедно!
Зад пулта в събота ще пускат:
ZLATINA DIMITROVA – house DJ и продуцент, вдъхновена от сцената на Ибиса, с над 15 години зад пулта.
EMO RIV
След кратка почивка и с нов интериор, Bally Club се завръща!
Bally Club
21:00 часа
26 октомври
Косе Босе
Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
KING AUTOMATIC live in Plovdiv @ BeeBopCafe
Краят на октомври ще бъде всичко друго, но не и тих. В неделя вечер, 26 октомври, KING AUTOMATIC каца в Пловдив за един трип от пънк, блус, рокабили ямайски бибоп, западноафрикански ритми и …Човекът-оркестър, когото феновете на ъндърграунда добре познават от сцените на „Аларма Пънк Джаз“, излиза в Bee Bop Café, за да превърне клуба в сцена от ноар комикс, рисуван с китара, синтове и voodoo ритми.
От джунглата на гаражен рок до сенките на винтидж sci-fi, през блус обреченост и джаз шантавост – този концерт ще бъде като да гледаш как Ramones, The Cramps, Kraftwerk и Jerry Lee Lewis си поделят сцената… само че в тялото на Джей (Джереми Малис), познат в миналото като барабанист на легендарната френска пънк банда Thundercrack, a от петнайсетина-двайсет години – основно с проекта си KING AUTOMATIC, където извайва цели рокендрол светове сам – с барабани, клавири, китара, хармоника и глас, събрани в един наелектризиращ рокендрол акт.
В паралелния свят на KING AUTOMATIC
изникват сцени с Каубои в Чернобил, Доктор Джекил и Сестра Хайд, Бъди Холи, вампири-диабетици и черни кадилаци.
единственото и неповторимо XRaydio (1,2&3) ще се грижи за музиката преди и след концерта, за да не спирате да се движите и ще посрещне всички още в 17:00 с неподражаемия си мърч шоп!
Bee Bop Cafe
20:00 часа
Познай кой ще дойде на вечеря
Сюжетът проследява историята на Даниел – преуспяващ адвокат, който всяка нощ се прибира късно у дома, оправдавайки се пред съпругата си Катрин, че утешава своя депресиран приятел Чарли. Проблемът е, че Катрин никога не е виждала този приятел. Притиснат от подозрителната си половинка, Даниел решава да покани Чарли на вечеря – но тъй като такъв човек реално не съществува, е принуден да прибегне до услугите на случаен клиент от бара. Оттук започва поредица от недоразумения и комични ситуации, които държат публиката в смях до самия финал.
В главните роли ще видим Мариан Бачев, Диана Любенова и Антоан Петров. Постановката е режисьорски дебют на Росен Белов, а преводът е дело на Снежина Русинова-Здравкова. За сценографията и костюмите се грижи Петър Митев, а музиката е написана от Пламен Мирчев-Мирона.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.
