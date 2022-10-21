Какво да правим в Пловдив (21.10–27.10)

Тази седмица в Пловдив ще се забавляваме на уикенд в музея и ще отбележим Международния ден на мавруда

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

21 октомври

Japanese vibes vol 2

Да се потопим в атмосферата на японското! Изложба, вдъхновена от съвременното и традиционното японско изкуство. Творби, които ще ни потопят във вибрацията на художника. Повлияни от културата, естетиката и чистотата на изящните изкуства, докоснати от приказки и легенди.

Айкидо клуб Сатори Пловдив

Улица Архимандрит Евлоги 3

18:00 часа

Some nice melodies…

След 25 години активна работа в различни музикални формации в страната и чужбина, като изпълнител аранжор и композитор, неуморният тромбонист Вили Стоянов издава първия си авторски албум.

Освен като наследник на именития композитор Йосиф Цанков, Вили е познат на родната сцена с дейността си по възраждането на духовата музика в страната. Като съосновател на Българската Брас Асоциация той е идеолог на голяма част от музикалните проекти в портфолиото ѝ – BrazzViliDJ, The essential FUNK trombone, Old School Trombone, инициативата за възраждане музиката на Йосиф Цанков, в рамките, на която бяха реализирани 2 албума и 5 музикални програми – за джаз секстет, биг бендова, боса нова, камерен квартет тромбони и за камерен симфоничен оркестър, соло тромбон и джаз трио. Заедно с Мишо Йосифов са идеолози и двигатели на редица други музикални проекти.

Ведрият характер на Вили и социалната му натура, в едно с любовта към музикантите, с които гради творческата си кариера, както и липсата на всякаква претенция, логично водят и до името на новия албум – Some nice melodies, to share with friends.



Съмишленици в реализицията на авторските му идеи в албума са Милен Кукошаров, Мартин Ташев, Димитър Льолев, Борис Таслев и Атанас Попов, а специални гости в звукозаписите, на които Вили е посветил отделни солови пиеси са Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Милица Гладнишка и Светослав Николов.

Без претенция за конкретна жанрова принадлежност, но с гаранция за виртуозни импровизации е албумът поверен в ръцете на едни от най-близките до Вили и доказали се като ярки представители на съвременната музикална сцена изпълнители.



Състав:

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Вили Стоянов – тромбон

Милен Кукошаров – кийборд

Борис Таслев – контрабас

Атанас Попов – ударни

и гости

Bee Bop Café

20:00 – 22:30 часа

ГАБАНА – НА ЖИВО

ГАБАНА – концерт в Rock Bar Download, Пловдив!

Очакваме ви, за да споделим една вълнуваща музикална вечер ЗАЕДНО!

В деня на концерта на входа – на цена 15 лв

Rock Bar Download

21:00 часа

YokoLove (GrooveLab) at Bally Club

В петък, на 21 октомври, YokoLove ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите.

Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Bally Club

20:00 часа

22 октомври

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

УИКЕНД В МУЗЕЯ

За събитието са предвидени разнообразни и занимателни дейности:

– Експерт от музея нагледно ще демострира процеса препариране на различни видове пеперуди, отгледани при нас в зала „Тропик“ ;

– Ателие „Нашите приятели – насекомите“ : оцветяване на любими герой от детски филмчета за най-малките;

– Беседа на тема „Ентомология“ водена от уредник зала „Тропик“ с часове и за двата дни: 12:00ч. и 15:00ч.

Всички, които имат желание да научат повече за насекомите, могат да изчакат във фоайето на музея 5 минути преди започването на беседата.

Всички деца, които участват в събитието ще получат специален ПОДАРЪК – красиво крилце от пеперуда.

Очакваме ви заедно да се впуснем в света на насекомите!

Регионален природонаучен музей Пловдив

15.10 – 16.10.2022

10:00 часа

Градски винен фестивал по случай Международния ден на мавруда

Очаквайте:

Винен бар със специална селекция български вина от местни сортове;

Кулинарни изкушения, с които майстори готвачи ще акцентират върху местните продукти и съчетанието им с български вина;

Много настроение, усмивки, срещи, запознанства и незабравими емоции под звуците на подбрана музика от местен DJ.

С помощта на винените ни професионалисти гостите на Urban Wine Fest – Plovdiv ще (пре)открият не само сорта Мавруд, но и много други не толкова познати български сортове от утвърдени винопроизводители от цяла България.

Входът за Urban Wine Fest – Plovdiv е свободен.

Консумацията ще се заплаща на място.

Ще се радваме, ако си донесете любимата дегустационна винена чаша. За всички, които не донесат собствена чаша, ние ще осигурим възможност за закупуване или ползване срещу депозит.

Площад Централен

12:00 – 21:00 часа

ЕВИТА – мюзикъл от Андрю Лойд Уебър

Опера Пловдив Ви кани на световния хит за противоречивата Първа дама на Аржентина – Ева Перон.

„Евита” – мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

По договаряне с The Really Useful Group ltd

Диригент – Константин Добройков

Режисьор – Нина Найденова

Хореограф: Боряна Сечанова

Сценограф: Елица Георгиева

Художник: Николина Костова – Богданова

Превод: Цветомира Цоневa

Солисти – Юлия Йорданова-КЕРАНА , СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ, Георги Султанов, Марк Фаулър и др.

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

Държавна опера Пловдив

19:00 часа

NU-SHE & CHRISS FOOX at Bally

Всеки има право да се поглези, да се почувства специален! Заповядайте и се насладете на уникалния музикален подбор, който са ви подготвили.

Бъди там! Прекарай една неповторима вечер!

Bally Club

20:00 часа

23 октомври

Дядо вади ряпа

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Драматизация и режисура: Краси Кирчев

Сценография: Краси Кирчев

Музика: Краси Кирчев и Илко Биров

Участват: Краси Кирчев и Петромил Денев

Театър Хенд

11:00 – 11:45 часа

Танцов спектакъл „Дали е любов“

Спектакълът „Дали е любов“ проследява няколко човешки съдби в рамките на един ден. Интригуващ и завладяващ разказ, провокиращ зрителите да се замислят дали това е любов, подплатен с 14 танцови етюда, мултимедия и с над 30 участника. Реализиран с финансовата подкрепа на НФК и с едногодишния труд на трупата на Мюзикхолен театър.

ВХОД СВОБОДЕН!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Концерт на Лакис Тзимкас и Антони Дончев

“CONVERSATION FROM THE PAST” е последният проект на гръцкия композитор, аранжор и контрабасист Лакис Тзимкас. Дългите беседи, разговорите в любимия Солун и плодовете от дълбокото общуване между двамата артисти, днес са превърнати в малки музикални шедьоври за контрабас и пиано, компилирани в албума „CONVERSATION FROM THE PAST“.

За пореден път, музиката родена от тази колаборация, идва за да ни дари с безграничния креатив на Милчо Левиев и неговия партньор. Пиесите от албума звучат в интимен, омиротворяващ музикален и духовен унисон, достижим само от смесването на енергиите на двама истински приятели и гениалният резонанс на техните инструменти. Ако днес маестрото можеше да посочи артистът, който да го замести в представянето на този проект, името щеше да е само едно, Антони Дончев.

Лакис Тзимкас е роден в Солун, Гърция през 1968 г. Изучава електрически бас в Джаз консерваторията в Солун през 1994 г. По-късно в Американския институт по музика във Виена при Ангъс Томас, Йонас Хелборг, Уейн Брасел . През 1995 г. учи джаз контрабас в Университета по изкуства в Грац, Австрия, при Уейн Дарлинг, Евалд Оберлайтнер и Марк Дресър. През юни 2000 г. завършва обучението си и получава магистърска степен. Свири с Шийла Джордан, Анди Шепърд, Милчо Левиев, Иво Папазов, Чико Фрийман, Рик Маргица, Ричи Моралес, Аирто Морейра, Глен Ферис, Крейг Бейли, Сакис Пападимитриу, Пантелис Стойкос, Марк Уитфийлд, Терънс Бланчард, Грег Хътчинсън, Ари Хоениг, Джъстин Фокнър, Фабиан Алмазан, Теодосий Спасов, Дейвид Бъркман, Тони Лакатос и много други.

Culture Hotspot Milcho Leviev – Къща Иван Черноземски на ул. „Цанко Лавренов“ 5

19:00 часа

24 октомври

Концерт „Романс и танц“

Събитието е част от цикъла концерти за съвременната българска мандолинна музика. В програмата са включени творби от Хайдн, Равел, Албенис, Дебюси, Никола Атанасов и Росен Балкански.

Проект на списание „Арт Панорама“ и Мандолинен квинтет СЕЗОНИ, реализиран с подкрепата на Министерство на културата.

Билети ще можете да си закупите на място преди концерта.

Регионален етнографски музей

18:00 часа

