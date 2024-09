Какво да правим в Пловдив (13.09–19.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

13 септември

XVII PolineROOOCK фестивал

15 чудесни групи ще забият на сцената на Летен театър Бунарджика по време на 17-тия Полинерок фестивал.

Подредени по азбучен ред това са:

Bad Attitude /BG/

Coven 5 /BG/

Darzz Band /BG/

Emerald Hard Rock Band /GR/

HANGAR 42 /BG/

Hinterlands /ENG/

Inner Strive /BG/

LED SEVEN BAND /BG/

Mental Destruction (BG)

Rockstage /BG/

SUTURA /BG/

Sweet Poison /BG/

The Voice of Restart Rock Band BG

Vatticana /BG/

Новите Дрехи На Царя /BG/

Датите са ясни!!

13 – 15 септември!!

Летен Театър Бунарджика Пловдив

Вход е свободен!!

Beerland

Меломаните ще чуят на живо Васко Кръпката и „Подуене блус бенд“, Керана и Космонавтите, Черно фередже, Светльо and the Legends, Rock’n’roll Train – трибют на AC/DC, „Атолука блус картел“ и много други. Пловдивските детски музикални школи също ще се представят на голямата сцена на „БИРОЛАНДИЯ“.

Разнообразие от първокласна крафт бира на български и чуждестранни пивовари и вкусна храна ще съпътстват концертите в парка. Очакват ни целодневни спортни забавления за малки и големи, релакс зони с безплатни хамаци, игри, детски център, занаяти, фермерски продукти и вкусни десерти!

За настроението на всички гости ще се погрижи страхотният водещ – Димитър Удо Ангелов!

Входът е свободен.

Парк Лаута

13 – 15 септември

Докато ти спеше

След полунощ, докато ти спиш, те се пробуждат и живеят сред нас. След полунощ, докато ти спиш, те започват да бродят сред нас, да правят ремонт с бормашина, да пукат гуми, да правят околосветско с асансьора, да блъскат по радиаторите, да пускат прахосмукачката, да си играят с кучето, да свирят на барабани, да местят мебели, да изхвърлят боклука, да пеят в банята, да блъскат вратите… Докато ти не се събудиш и не станеш един от тях.

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Петък 13

Тринайстият петък носи радост за някои – британците основават първото нудистко дружество, патентован е акордеона, Галилей открива спътник на Юпитер, а Франклин произнася прочутата си реч, че нищо не е сигурно, освен смъртта и данъците. Други пък, строят небостъргачи без 13-и етаж, хотелите се отказват от 13-та стая, а Формула 1 никога не използва болид с номер 13. Страхът от този ден сковава милиони хора. Какво ли ще донесе той на Джон и Кристи, които с нетърпение очакват двама свои семейни приятели? Ами ако единият от тях е излетял от 13-та писта на летището? Какви емоции ги чакат, когато разберат, че освен числото 13, има други цифри, които коренно ще променят живота им точно в този ден! А как ли ще завърши той, ако това е само началото?

Лятна сцена Орфей

20:00 часа

Поезия в парка

Имаме удоволствието да ви поканим на четвъртото издание на „Поезия в парка“

Ще имате възможност да се насладите на авторски творби, представени от:

Мария Генова

Божидара Ялъмова

Красимир Николов

Румяна Камберова

Таня Димитрова

Jan Hassmann

Светомира Касабова

Яна Симеонова

Ани Пачалова

Фанка Арабаджиева

Музикални изпълнения от:

Жаклин Налбандян

Валентин Иванов

Както и да се насладите на магията на танца с Roza Kizomba :

Фанка Арабаджиева

Yannis UrbanKizTango

Plovdiv Stage Park

18:30 часа

„ПИСМОТО“- моноспектакъл на майстора на комедията Паоло Нани и ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на сезон 24/25

Очакват ви стил, класа, финес и брилянтни актьорски превъплъщения на Паоло Нани – “Един от най-великите клоуни в света”

“Писмото” – “Малка енциклопедия на комедията”, спечелила сърцата на хиляди по целия свят.

С над 2000 представления в 43 държави, множество награди от световни фестивали и впечатляващ отзвук от международната преса:

“Блестяща комедийна класика и световен хит”- Edinburgh Fringe Festival

“Истерично смешно и изключително впечатляващо.”- Scottish Daily Mail

“Гениално. Внимателно изработено и изпълнено впечатляващо.”- Sardines Magazine

Театър Хенд

19:30 часа

ОСКАР И РОЗОВАТА ДАМА /Сцена на кръстопът

ОСКАР И РОЗОВАТА ДАМА

от Ерик-Еманюел Шмит

превод Снежина Русинова-Здравкова

постановка Стефан Спасов

сценография Нина Пашова

музика Милен Кукошаров

мултимедия Момчил Алексиев

фотограф Борис Урумов

Участват: Мария Стефанова (Награда Аскеер’24 за водеща женска роля) и Радина Боршош

В една болнична стая, в едно обръщане на пясъчен часовник да изживееш 110 години и да заспиш с правото „само Бог да те буди“ – Ерик-Еманюел Шмит ни отправя в смешно-тъжно, но и дръзко странстване из мистерията на живота и смъртта. История раняваща и едновременно лековита, история за тайнството на божественото присъствие. А може би приказка за десетгодишния Оскар, болен от левкемия, и страховитата бивша кечистка Роза – неговата вълшебна розова дама, която ще го научи как се пишат писма до Бога. – Росица Обрешкова, „Сцена на кръстопът“

В „Оскар и розовата дама“ авторът поставя един от най-значимите въпроси, който всеки един от нас в някакъв момент задава: „Ако Бог съществуваше, то защо тогава страдаме?“ В случая тази мисъл идва в живота на едно болно 10-годишно момче. Може ли Господ да помогне? Това е, което малкият Оскар се пита. Отговорът ще намери в писмата, които съчинява в търсене на връзка с надеждата. В тях разказва за вълшебната старица, която всеки ден го навестява – някогашното страшилище на ринга – кечистката Розовата дама! А също и за най-красивото момиче в болницата – Пеги Блу…

Както децата пишат писма на Дядо Коледа, тук Оскар пише до неизвестния адрес в отвъдното. За да открие, че любовта е единственият дар, който може да помогне на човек да намери своя път.

Драматичен театър Пловдив

Камерна зала

19:30 часа

Откриване на сезон 24/25 | Lite Spice & Hilla

Музикалната селекция ще е от Lite Spice (BayLubo) и Hilla

Паркета ще е свеж и се е затъжил за вашите танцуващи тела!

Петното на Роршах

21:30 часа

Django Ze live at Bee Bop Café || 13.09.24

Откриваме концертния сезон в Bee Bop Café в компанията на нашите приятели от култовата банда Django Ze!

Традиционното им турне минава през Пловдив и тази година и гарантира подобаващото посрещане на есента с ведро настроение и песен на уста.

Вход: 20 лв

Bee Bop Café

21:30 часa

14 септември

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Духовни маршрути в Пловдив 2024

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на следващите четири „Духовни маршрути в Пловдив 2024“, които ще се проведат през месеците септември и октомври.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2024 година.

Първият маршрут е посветен на Национални есенни изложби Пловдив 2024 г. Ще се проведе на 14.09.2024 г., събота, от 11:00 ч., със сборен пункт в Стария град, Балабановата къща. Водач в това духовно пътешествие ще е проф. д-р Галина Лардева, професор по история и теория на изкуствата, декан на факултет „Изобразителни изкуства“ АМТИИ – Пловдив, артистичен директор на Националните есенни изложби от 2013 г., автор на кураторски проекти и изкуствоведски изследвания. Маршрутът ще представи по традиция тазгодишното издание на Националните есенни изложби, които показват девет автори в дворовете и къщите на Стария град – Балабанова къща, къща Хиндлиян и Постоянна експозиция Мексиканско изкуство.

Участниците в маршрута ще имат възможност да се запознаят с творчеството на Петринел Гочев (рисунка и пластика), Цочо Бояджиев (фотография), Станимир Генов (живопис), Гергана Табакова (живопис), Лилияна Александрова (акварел и рисунка), Камен Цветков (скулптура), Гита Маркова ( художествено стъкло), Горан Тричковски (графика), Снежана Симеонова (скулптура).

Входът е свободен!

Балабанова къша

11:00 часа

Международна изложба на котки

Федерация по Фелинология България,

с любезното съдействие на Royal Canin България , Община Пловдив и Колодрум Пловдив отново се завръщат за втората си котешка изложба в гр. Пловдив.

В прекрасния и слънчев месец септември, в зала Колодрум, ще ви очакваме за едно ново приключение с най-любимия на всички ни домашен любимец – Котката! Ще има награди и много изненади! Очакваме ви с нетърпение на 14 и 15 септември от 10 до 17ч.

Зала Колодрум

14 – 15.09.2024

10:00 – 17:00 часа

С деца на тепе

Фестивалът „ С деца на тепе“ се завръща на 14 септември 2024 на хълм Бунарджика. Семейното преживяване, включващо цялото семейство, тази година ще акцентира върху темата за зелените градски пространства и екологичното поведение.

Мотото, избрано от организаторите е „Приключения в зеления град“. Ще има дискусии, семинари, работилници, сцена, три тематични зони с различни изложители, food зони – всичко с привкус, контекст и препратка към това колко е важно да живеем устойчиво и да възпитаваме децата в този дух.

Хълм Бунарджика

Нощ на Ангелите

Благотворителната инициатива „Нощ на Ангелите“ , ще се поведе за пети пореден път тази година и разраства мащаба си, за да докаже, че за доброто няма граници! Освен традицията на 17-ти септември, денят на Вярата, Надеждата и Любовта, голяма част от заведенията и редица търговски обекти да даряват процент от оборота си за каузата, за втора поредна година организаторите подготвят мащабен фестивал. След успеха на предходните четири издания на събитието, благодарение на активната позиция и големите сърца на хиляди хора, екипът на фондацията положи още повече усилия, за да осигурим заедно подкрепа за повече хора, които се нуждаят от животоспасяваща медицинска намеса.

В резултат на тези усилия, тази година мащабът на благотворителния фестивал е грандиозен и в него се включват едни от най- обичаните родни звезди. На сцената на „Нощ на ангелите“ ще се качат Димитър Рачков, Любо Киров, Миро, Роби, Dj Dian Solo & Deep Zone Project, Биг Бенд Пловдив, талантите от Art Voice Center, група Disco Fever, Академичния народен хор, талантливите деца от ДФВ „Омайниче“ и балет „ЕРА“. Програмата на фестивала ще се проведе в два предни дни – събота и неделя на 14 –ти и 15-ти септември, от 09:30 до 23:00 часа. , в зоната на и около Младежкия център на Гребната база.

Освен концерт спектакъл и в двете вечери с любимите ни български артисти, от „Нощ на ангелите“ са подготвили целодневна програма с игри и активности подходящи за всички възрасти – детски работилници, детски салон за красота, детска занималня на открито, куклен театър, рисуване на лица, и още много изненади. Забавленията се допълват със спортни благотворителни турнири по футбол, баскетбол, тенис на корт, плажен волейбол, демонстрации по канго джъмпс, Таекуон-До, открити тренировки по пилатес, зумба, табата, CrossFit, Circl Mobility и Strong Nation. Ще се проведе и традиционния за събитието благотворителен базар с щандове на различни артисти и компании, които ще дарят голям проценти от продажбите за каузите.

Припомняме, че фестивалът е ИЗЦЯЛО с благотворителна цел, достъпът до него е свободен и няма входна такса или билети. Средствата ще се генерират от всички хора, които посетят събитието и се включат в някоя от инициативите, турнирите, работилниците или откритите тренировки. „Нощ на Ангелите“ ще има щанд с много тематични артикули, цветя за първия учебен ден, както и благотворителен бар за храни и напитки, приходите от които ще отидат на 100% за каузите, които фондацията ще подкрепя тази година. В допълнение по време на събитията ще има поставени кутии, в които също ще имате възможност да подкрепите каузите чрез директно дарение, а всички участници в базара, ще дарят голяма част от оборота си.

След провеждането на благотворителния фестивал, ще продължим с добрините като запазим традицията ни за участие на заведенията и различни бизнеси и ще отбележим денят на Вярата, Надеждата и Любовта – 17-ти септември. Припомняме, че вече пет години над 100 заведения от Пловдив и региона, подкрепят инициативата „Нощ на ангелите“, като даряват част от оборота си от този ден за каузите на фондацията. Побързайте да проверите дали любимите ви ресторанти участват и да запазите места!

Гребна база Пловдив

14.09 – 15.09.2024

КОНЦЕРТ НА ГАРА ПЛОВДИВ

На 14-ти септември (събота) на Централна гара Пловдив заедно с X-R@Y, участие ще вземат група „Уикеда“, както и Фолклорна формация „РАВНЕЦ“ и Фолкорен танцов състав

„КЛИМЕНТИНА“ към НЧ „Светлина – 1929“ с. Труд.

Централна ЖП Гара Пловдив

17:00 часа

