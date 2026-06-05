Какво да правим в Пловдив (05.06– 11.06)

05 юни

Дреднаути. Пиеса за женска публика

от Евгений Гришковец

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Записки по българските въстания

по мотиви от творбата на Захари Стоянов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Изкушение

През 2026 г. три градски пространства в Пловдив ще оживеят под знака на светлината, движението и споделената емоция. Фондация „Повелители на мечти“ представя проекта „Огънят в нас – спектакъл & свободна сцена за любители“, който извежда изкуството извън традиционните зали и го пренася в сърцето на града.

Акцент в програмата е невербалният огнен спектакъл „Изкушение“ – впечатляваща комбинация от пантомима, съвременен танц, куклено и цирково изкуство. Чрез движение, музика и жив огън, спектакълът провокира зрителите да открият собствените си вътрешни искри.

След всяко представление публиката ще има възможност да се включи в отворения уъркшоп „Магията на огъня“ – 60-минутно преживяване под професионално ръководство, което дава шанс на всеки да се докосне до основите на огненото и цирковото изкуство.

Мемориален комплекс „Братската могила“, парк „Отдих и култура“, район Западен

21:00 часа

Jam Session@Контрабас

В първия петък на юни бар Контрабас организира джем сешън в двора на заведението, където среща ще си дадат утвърдени пловдивски музиканти и студенти по джаз музика в Музикалната академия.

Заповядайте с настроение и любопитство.

Храна и напитки ще има за всички.

Бар Контрабас

21:00 часа

JIVKO BRATANOV presents FOUR

Пианистът Живко Братанов, както напоследък нерядко се случва, ще бъде в ролята на вокалист в една не съвсем традиционна селекция от джаз стандарти, която освен популярни вокални класики включва и адаптирани инструментални пиеси. Компания ще му правят превъзходните

Йордан Тоновски – пиано,

Александър Леков – бас и Александър Каменов – ударни.

Както подсказва заглавието, ще можете да чуете емблематичната тема „Four“ на Miles Davis, както и други очаквани и неочаквани неща.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Гледай ти – фестивал на пловдивските театрални школи

Добре дошли на ЧЕТВЪРТОТО КОСМИЧЕСКО издание на младежкия пловдивски театрален фестивал „ГЛЕДАЙ ТИ“ 2026

ПРОГРАМА:

05.06 – 21.00ч.

Официална церемония по ОТКРИВАНЕ на фестивала.

Концерт на „Керана и Космонавтите“

Вход УЧАСТНИЦИ: FREE задължителна регистрация

Вход ВЪНШНА ПУБЛИКА: вход 15 евро (ограничен брой билети)

Регистрация и билети тук: https://entase.to/0hM

06.06 и 07.06 (събота и неделя)

ВЪТРЕШНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

06.06 от 14.30ч. Арт Обяд; 15.30ч. Вътрешна програма

07.06- от 14.30ч. Арт Обяд; 15.30ч. Вътрешна програма

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

Пловдив, ГЛЕДАЙ ТИ

/спектаклите се играят за широка публика, ВХОД СВОБОДЕН/

08.06 Национална Гимназия за Сценични и Екранни Изкуства Пловдив представя:

17ч. „Хартиени истории“- 11Б клас , специалност „Куклен театър“

18ч. „Събрано № 3“ – 10Б клас, специалност „Пантомима“

19ч. „Трите баби“- 9б клас, специалност „Драматичен театър“

21ч. Open Мic с @AzSumRado (външна сцена)

09.06

17.30ч.- „Спокойни сънища“- по „Балкански синдром“ от Ст. Стратиев, Школа “Детски театър” към ЦПРЛ ОДК Пловдив, ръководител Лора Нейкова

19.00ч.- „Гара Виктория“ и „Две жени, без да се брои мъжът“ – общ спектакъл. УСТ „Европа зад кулисите“ при СУ „Пейо Яворов“ гр. Пловдив, ръководител д-р Танчо Агушев

20.00ч.- „Докторантурата на един мъртвец“- ТГ “Столивуд” към НЧ “Димитър Пешев- 1998”, ръководител Донка Кьосева

21ч. Open Мic с @AzSumRado (външна сцена)

10.06

18.00ч.- „Богомилката“- по пиесата на Блага Димитрова, театрална школа “Чарли”, ръководител Ваня Паликопова

20.00ч.- „Ах, тази…смърт!“ по „Некролози“ от У. Сароян. ТШ “Любен Гройс”, ръководители Ивана Папазова, Стоян Сърданов, Елена Хрант

21ч. Open Мic с @AzSumRado (външна сцена)

11.06

18.30ч.- „Спокойни сънища“- по „Балкански синдром“ от Ст. Стратиев, Школа “Детски театър” към ЦПРЛ ОДК Пловдив, ръководител Лора Нейкова

19.30ч.- „Изповед“- по Елин Пелин, „Театърът на Чарли“, ръководител Васил Караманлиев

20.00ч.- „Архангелите не играят флипер“ по Дарио Фо. Театрална студия към Театър „А’парт“ , ръководители д-р изк. Сашо Петков и Катя Минкова

21ч. Open Мic с @AzSumRado (външна сцена)

12.06

17.30ч.- „Гара Виктория“- група „Младежи“ към Театър „Акт 47“, ръководители Захарина Тонева и Георги Димов

18.30ч.-„Игра на тиари“- Школа по актьорско майсторство “ZiZi Art”, ръководители Кристиана Григорова и Милен Николов

19.30ч.- „Хахахамлет“- по Уилям Шекспир, ТШ “Червени Носове” към театър “Хенд”, ръководител Ивомир Игнатов-Кени, асистент Мартин Милчев

21ч. Open Мic с @AzSumRado (външна сцена)

ВХОД СВОБОДЕН

13.06

15.30ч.- Представяне АДТ към ПУ “Паисий Хилендарски” с Димо Димов

16.30ч. – Представяне АДТ към НБУ с актрисата и режисьoр Василена Радева

18.00ч.- Арт и Финанси с БАНКА ДСК

18.30ч.- Уъркшоп и представяне на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” с Доц. д-р Лора Мутишева и Доц. д-р Мирослава Гоговска

14.06

13.30ч.- Уъркшоп с Кастинг Агенция „Variant“

15.00ч.- Уъркшоп с Йордан Йосифов- кастинг платформа “SmartCast”

16.30ч.- Две Жени на Микрофона- среща със звездите на Stand-up комедията

17.30ч.- Радо Игнатов и гласът- уъркшоп „Звездите ми го говорят“

20.30ч. Закриване на фестивала DJ Party

KHANЪ с нов албум Битка: Пловдив

На 5 юни Бар Фабрик ще бъде домакин на специална вечер, когато смело ще се преплетат традиция и модерно звучене.

Група KHANЪ ще представят на живо своя нов албум „Битка“ – издание, което събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминатия път в музикален разказ за сила, общност и устрем.

Повече от 15 години KHANЪ изграждат разпознаваем стил, съчетаващ традиционна българска и балканска музика с рок и метъл, а в звученето им се срещат гайда, кавал, тамбура, уд и саз с тежки китарни рифове и мощни барабани. Тематиката обхваща както исторически сюжети, така и съвременни социални и лични теми, представени през характерния артистичен почерк на групата.

Бар Фабрик

20:00 часа

06 юни

Кученцето, което не можеше да лае

Музикална, тъжно-смешна приказка за едно съвсем малко кученце, оставено в торба, насред големия и непознат свят.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Месец на децата в РАМ – Пловдив

За трета поредна година месец юни ще се превърне в „Месецът на децата в РАМ – Пловдив“. В рамките на програмата малките ни посетители ще могат да се включат в разнообразни занимания, игри и работилници, вдъхновени от археологията и живота на хората в древността.

Юни – изпълнен с игри, творчество и приключения!

Повече информация и програма на събитията: facebook.com

Археологически музей Пловдив

06.06 – 28.06.2026

Занаятчийски базар „Да хванеш гората“ в Пловдив

Пловдив, очаквайте юнското издание на Занаятчийски базар „Да хванеш гората“ на 6 и 7!

Нямаме търпение срещнем отново с най-позитивната публика и клиенти с познатите ви вече производители на чиста българска храна и натурални продукти.

Но ще ви изненадаме и с нови попълнения!

Ще ви посрещнем с лимонада, студена Крафт бира и слънчево настроение!

Park Maxx

06.06 – 07.06.2026

Творчески уикенди в квартал Западен: Изкуство през лятото в парк Ружа

През уикендите на месец юни ви каним да се насладите под открито небе на поредния ни творчески проект – среща с театъра, музиката, танца и доброто настроение!

През целия месец парк „Ружа“ ще се превърне в живо пространство, което ще събере малки и големи, съседи, приятели и семейства. Чрез разнообразната програма жителите и гостите на район „Западен“ ще имат възможност да се докоснат до изкуството в неговите различни проявления и да превърнат летните вечери в истински празник на общността.

ПРОГРАМА

6 юни /събота/ – 10:30 ч. – за децата

Актьорите от Театър Hand ще пренесат най-малките в приказния свят на „Лакомият кит“ по Ръдиард Киплинг.

6 юни /събота/ – 21:00 ч. – за цялото семейство

Театър Hand ще ни представи забавното и вълнуващо представление „Криворазбраната цивилизация“ по Добри Войников.

12 юни /петък/ – 18:00 ч.

Открит урок по танго с Илия Четроков и Божина Ангелова от Tango con Elias, който ще прерасне в милонга вечер – интерактивно събитие с участието на публиката.

13 юни /събота/ – 18:00 ч.

Традиционни кръшни български хора в Хоротека, водена от хореографката Надя Мурджева.

20 юни /събота/ – 19:00 ч.

Звездните изпълнители на Музикално-артистичен форум „Пловдив“ ще ни пренесат в света на Бродуей с концерта за глас и пиано „Малката песен в големия Бродуей“. Ще чуем оригинални версии на емблематични песни от Джордж и Айра Гершуин, както и откъси от световноизвестни мюзикъли, които ще събудят сияние в очите на публиката.

27 юни /събота/ – 20:00 ч.

DJ Az_Sum_Rado ще се погрижи за доброто ни настроение, като събере младежи и възрастни на дискотека под открито небе.

Парк Ружа

06.06 – 27.06.2026

Концерт на Dalemi Talents

Там, където личната кауза и

талантите се срещат!

На 6 юни от 13:00 ч. поляната на Младежки хълм ще се превърне в място, изпълнено с музика, танци, творчество и млади мечти.

„Dalemi Talents“ е инициатива на Теодора Далемска, създадена с мисията да даде поле за изява на талантливите деца на Пловдив и да ги насърчи да развиват своите артистични умения пред публика.

Специален жест към каузата прави Творчески комплекс „Инкубатор“, който предоставя безвъзмездно пространството за провеждането на събитието.

Очакват ви:

музика и изпълнения

танци и изкуство

интерактивни моменти

лятна атмосфера на открито

С участието на Хор „Стефка Благоева“, ТС „Милениум“, АСКК „Тракия“, DS Mariposa, „Музикална вълна“, „Златорог“ и още млади таланти.

Младежки хълм, Пловдив

13:00 часа

No Rules

Градът под тепетата ще бъде разтърсен от най-мащабния рап десант!

Партито започва отвън в 16:00 ч. Не чакайте вечерта – купонът стартира още следобед пред залата с най-добрите warm-up DJ-и, които ще подгряват атмосферата под открито небе с тежки бийтове. На място ще има pop-up магазини с ексклузивен мърч, лимитирани серии дрехи и аксесоари.

Купонът продължава в залата от 18:00 ч. Вратите се отварят, а енергията се качва на следващо ниво. Вътре ви очаква още една селекция от подгряващи DJ-и, които ще поддържат градуса до червено.

Стартът на сцената е в 20:00 ч. На сцената ще излязат KRISKO, V:RGO, EMIL TRF, БОРО ПЪРВИ, DIM4OU, FYRE, MONEYSTAXS, THEO и още имена, които ще бъдат обявени съвсем скоро. Всички те имат едно общо – на 6 юни 2026 г. ще раздвижат културата и ще дадат нов смисъл на това как изглежда едно събитие.

Това няма да е просто концерт. Това е момент, след който стандартът ще бъде различен.

Зала Колодрума

16:00 часа

Lost in Hills

Lost in Hills Festival е уникална концепция, която съчетава градската култура на Пловдив, природните му хълмове и съвременната електронна музика. Фестивалът вече е утвърден като традиция за любителите на качествения звук, привличайки публика от цялата страна с неповторима атмосфера. Разположен на върха на хълм над града, той превръща природата, светлината и музиката в едно общо преживяване, започващо със залеза и продължаващо дълбоко през нощта.

Тази година събитието включва три сцени — Main Stage, Techno Stage и AlphaTheta Stage — както и VIP тераса, backstage достъп, art зона, chill зона и food court с разнообразни предложения. Музикалната програма събира международни и български артисти, начело с хедлайнер Space Motion, заедно с Diass, Pacho & Pepo, Cristian Cracken, Max & Danny, Vanina, Samoraya, Bora Project, Murch и SaviG.

Хълм Бунарджика

14:00 часа

Камерна сцена Пловдив 2026: Нтинос Манос Квинтет

Под тепетата пристига изключителният гръцки басист, композитор и педагог Нтинос Манос, за да представи премиерно у нас втория си авторски албум – „Northwind“.

Добре познат като един от стълбовете на съвременната джаз сцена в Гърция и член на култовата формация The Next Step Quintet, този път Манос води със себе си международен състав от блестящи музиканти, готови да сътворят магия пред пловдивската публика.

Историята на „Northwind“ започва в моменти на принудително усамотение – по време на пандемичните рестрикции в Солун. Албумът носи специфичен, меланхоличен и силно интровертен заряд. Той улавя усещането за самота, но и за пречистване, като същевременно коментира отчуждението на съвременния човек от природата. В звуково отношение пиесите пулсират в ритъма на световния модерен джаз, напомняйки за вътрешната съсредоточеност на артисти от ранга на Брайън Блейд и Кени Гарет.

На сцената ще излязат:

Нтинос Манос – контрабас, композиции

Джеймс Уайли – саксофон

Тодорис Коцифас – китара

Леандрос Пасиас – пиано

Георгиос Клундзос-Хрисидис – барабани

Първо студио на Радио Пловдив

20:00 часа

Бъдеще време

Младежкият хълм в Пловдив ще посрещне проекта „Бъдеще време“ – среща на поколения, стилове и музикална енергия.

Един от най-обичаните гласове на българската сцена – Орлин Горанов, заедно с виртуозите от „Акага“ и младите музиканти от „Тайният оркестър“, обединяват своите стилове в концерт-спектакъл, който съчетава поп, джаз, фънк и класическа звучност.

Проектът „Бъдеще време“ събира на една сцена вечните песни на Орлин Горанов, характерната енергия на „Акага“ и фината музикална линия на „Тайният оркестър“. В програмата ще прозвучат любими български песни като „Светът е за двама“, „Да започнем отначало“, както и специални нови композиции и концертни аранжименти, създадени за този проект.

Младежки хълм

20:00 часа

ENPIC at Bally Club

Тази събота зад пулта застава ENPIC.

Вечер, посветена на добрата музика, точния ритъм и хората, които знаят защо са тук.

Bally Club

21:00 часа

Cuban Night с Илиан Божанов и специален гост Yusmely

Връщаме се към корените на кубинската енергия!

Специален гост Юсмели Руис Кордеро (Юси)- Кубинска танцьорка и учителка

Обучена в Училището за инструктори по изкуства в Куба, Юси внася душата на кубинския танц във всяка стая.

Ваш домакин ще бъде Илиан Божанов – основател на денс студио „Salsa de Cuba“ с 20-годишна история. Човек, който не само запечатва емоции с обектива си, но ги създава на дансинга вече над 25 години.

Вечерта ще бъде наситена с автентична кубинска музика, като ще уважим и всички фенове на LA, New York и бачата.

Елате да танцуваме заедно!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

07 юни

Палечка

Прекрасната приказка за мъничката Палечка и нейните големи мечти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Причини да бъдеш щастлив

Съвременна пиеса на Нийл Лабют, едновременно романтична, болезнено реалистична и удивително смешна — история за вторите шансове, за избора да останеш или да си тръгнеш, и за онези малки причини, които ни водят към собственото ни щастие.

С много хумор, остър и честен диалог, разголване на човешките слабости, пиесата задава ключови въпроси: Колко сме готови да простим? Какво е истинска близост? И може ли човек да бъде щастлив, когато не познава себе си?

В центъра на сюжета е двойка, която се е разделила, но още не е потушила чувствата си. Когато бившите партньори се срещат отново, те се сблъскват с всички онези неизречени истини, дребни наранявания и големи надежди, които продължават да ги държат заедно — или ги тласкат един срещу друг. Паралелно с това, най-добрите им приятели се оказват вплетени в собствена мрежа от желания, ревност и несигурност.

Лятно кино Орфей

20:30 часа

Мъже под чехъл

Ако един оправдан след погрешна присъда затворник внезапно се завърне при разведената с него жена? Ако, понеже няма къде да отиде, поиска да живее в апартамента, който отчасти му принадлежи и който тя обитава с новия си съпруг? Ако новият прояви разбиране и каже, че няма нищо против? Ако учениците и (защото тя е учителка) започнат да и се подиграват, че живее с двама мъже по (казано на техния език) “системата сандвич”? Ако двамата неочаквано сприятелили се мъже толкова я вбесяват, че ги изгонва да спят заедно на дивана, а тя остава сама в брачното ложе? Ако внезапно се появи още една жена и заедно с това неудържим пристъп на ревност? И ако никой от четиримата вече не знае кого повече обича?

Античен театър

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv