Каква е лятната програма 2025 на Античния театър в Пловдив?

Една от най-впечатляващите сцени в Пловдив безспорно е тази на Античния театър и няма човек, който веднъж да се е потопил в магията ѝ и да не иска да се върне отново, за да преживее впечатляващата атмосфера. Със своите 28 концентрични реда седалки, интересни надписи и прекрасни статуи, той привлича всяко око и носи духа на Древен Рим. Благодарение на специфичната архитектура на театъра, акустиката е неповторима, а незабразвимото изживяване – гарантирано.

Ако сте в Града под тепетата през месеците май-октомври и имате възможност да останете за една вечер, задължително си изберете нещо от предложенията за новия сезон 2025, като някои от тях са със свободен вход и определено не са за изпускане!

На разположение в Пловдив има три билетни каси: Билетен център пред община Пловдив на пл.„Стефан Стамболов“, каса в Туристически информационен център на ул. Райко Даскалов 1, (до Римски стадион) и каса на Античен театър на ул. Цар Ивайло 2-A. В тях можете да намерите подробна информация за всички събития от културния календар на града, рекламни флаери и брошури и да закупите билети за всичко, което предстои в Пловдив. Разбира се, онлайн – в мрежата на Ивентим също има достъп до избор на места и различни ценови категории.

МАЙ

17 май 2025 г. SENSHI 26 – професионална бойна галавечер от 19:00 ч.

26 май 2025 г. ПАИСИЙ – спектакъл на НФА БЪЛГАРЕ от 20:00 ч.

29 май 2025 г. Концерт на хор МИСТЕРИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАСОВЕ – ГЛАСОВЕ И СТРУНИ от 20:00 ч.

ЮНИ

1 юни 2025 г. Концерт 30 ГОДИНИ БОН-БОН – НЕЩО НОВО от 20:00 ч.

3 юни 2025 г. Концерт на DAVID GARRETT от 20:00 ч.

6 юни 2025 г. Концерт АНСАМБЪЛ ТРАКИЯ И ПРИЯТЕЛИ от 19:00 ч.

7 юни 2025 г. EDU VICO SEPTET – Автентичен Фламенко спектакъл от 20:30 ч.

8 юни 2025 г. Концерт KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD от 20:00 ч.

9 юни 2025 г. Концерт KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD от 20:00 ч.

10 юни 2025 г. Концерт KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD от 20:00 ч.

11 юни 2025 г. Концерт на MATTEO BOCELLI от 20:00 ч.

14 юни 2025 г. DISCO MUSIC FEST – BACK TO THE 80’s AND 90’s от 20:30 ч.

15 юни 2025 г. DISCO MUSIC FEST – BACK TO THE 80’s AND 90’s от 20:30 ч.

17 юни 2025 г. OPERA OPEN 2025: СЕМЕЙСТВО АДАМС / THE ADDAMS FAMILY от 21:30 ч.

21 юни 2025 г. Концерт THE SONS OF BUENA VISTA от 21:00 ч.

22 юни 2025 г. UMBERTO TOZZI & BAND – L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR от 21:00 ч.

24 юни 2025 г. КАМЕН ДОНЕВ – ЗА СВАТБИТЕ от 20:30 ч.

28 юни 2025 г. OPERA OPEN 2025: АНА КАРЕНИНА / ANNA KARENINA от 21:00 ч.

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.