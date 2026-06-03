След броени дни започва най-очакваното спортно събитие на планетата – Световното първенство по футбол 2026. В продължение на повече от месец милиони фенове ще живеят с всеки гол, дузпа и обрат в последните минути. А ако предпочитате да споделите емоцията с приятели вместо пред телевизора у дома, Пловдив предлага няколко чудесни места за гледане на мачовете с бира в ръка и футболна атмосфера около вас.

Temple Bar

Разположен на втория етаж на сграда от Главната улица, в непосредствена близост до Драматичния театър, Temple Bar предлага доста голямо разнообразие от бири и перфектна обстановка за съвместно гледане на спортни събития с няколко екрана за следене на различни срещи.

Котка и Мишка LOCAL

Популярният бар в квартала не само привлича всички фотообективи и Инстаграм фенове с пъстрата си фасада, но предлага рядко срещано в Капана уединение. Основната му част е уютно сгушена между сградите и е идеален вариант за всички, които искат да избягат от шумотевицата и тълпата по улицата. Котка и Мишка LOCAL е с основен фокус върху селекцията на качествени бири и напитки, които се произвеждат в региона и не са мейнстрийм и е съвсем естествено продължение на любимото бирено заведение в Капана – Котка и Мишка.

В двора има поставен проектор и 3-метров екран, което го прави единственото място в Капана с възможност за гледане на открито. В комбинация с високоскоростния интернет от Coolbox гарантираме, че гледането на всяка футболна среща ще се превърне в перфектното изживяване.

Малките конюшни

Качваме се малко по-нагоре в Града под тепетата, за да препоръчаме и един бар в Старинен Пловдив,който е страхотен избор, ако искате да озбягате от тълпите по центъра.

В Малките конюшни има добро разнообразие от напитки, а откритата част е доста просторна и отлична за най-различни мероприятия и събирания на доста големи компании.

Bally Club

За почти 30 години, в които съществува, Bally Club е посрещнало хиляди клиенти на култовите си партита през уикендите и многобройни айляци за кафе или питие през седмицата. Помещението е с размери на малко по-голям хол и това го прави изключително уютно и подходящо за точно такъв тип събирания. А в полувремето винаги може да се насладите на гледката от терасата с питие в ръка към пъстротата на Капана от една страна и към площад Римски стадион от друга.

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Със сигурност мястото е добре познато на всички рок и метъл маниаци под тепетата. Когато няма планирано събитие, обаче, то е и отлична възможност, за да се насладите на футболен мач и след това на някоя игра на джаги, например. Идеално е за прекарване на време с момчетата!

Независимо дали сте от хората, които не пропускат нито един мач, или просто търсите приятно място за среща с приятели през лятото, Световното първенство е чудесен повод да излезете навън и да споделите футболните емоции. А в Пловдив изборът определено не е малък.