Франция във фокуса на One Dance Festival 2024

Фестивалът за танц и пърформанс открива 16-ото си издание между 10 и 12 май с тематичен Фокус Франция

Шестнадесетото издание на международния фестивал за танц и пърформанс One Dance Festival започва на 10 май с представянето на наелектризиращия Rave Lucid в Пловдив. Тазгодишното издание фестивала (доскоро ONE DANCE WEEK) ще се проведе в рамките на четири уикенда, под мотото “Dance with Everybody”. Програмата включва 12 спектакъла и стартира с тематичен Фокус Франция, реализиран с подкрепата на Френския институт. Билетите са вече в продажба на касите на Изипей в цялата страна и онлайн от тук.

Фокус Франция

Фестивалният старт ще бъде даден на 10 май, от 19:30ч, в Дом на културата “Борис Христов” с интензивния и емоционален Rave Lucid на френската компания Mazelfreten – рейв спектакъл, посветен на електро танца. На 11 май в Драматичен театър, Пловдив и ДК ”Борис Христов”, последователно от 18:00ч и от 20:30ч., ще бъдат представени спектаклите “Добре дошли” на Йоаким Моде и “Слава на звука, спасил вещица като мен” на Бенджамин Кан. На 12 май, на голямата сцена в ДК “Борис Христов” ще видим спектакъла Рошавo / Hairy на една от младите звезди на европейската танцова сцена – хореографът Довидас Стримайтис.

Rave Lucid – Mazelfreten

10.05. 19:30 – ДК “Борис Христов”

Rave Lucid носи в Пловдив наелектризиращата енергия на парижки нощен клуб. Нещо повече, хаус музиката, дискотечното осветление и експресивността на десетимата танцьори се миксират в зрелищен триумф на танца електро денс. Неговата магнетична и високочестотна магия буквално залива сцени и зали в спектакъла на хореографите Брандон Масел и Лора Дефретин, основатели на френската компания Mazelfreten.

Добре дошли – Йоаким Моде

11.05, 19:30 – Драматичен театър, Пловдив

Спектакълът Добре дошли разглежда човешките противоречия между казаното и направеното, поисканото и полученото, замисленото и преживяното. Това е покана да надникнем в пространствата, които сдържат, ограничават и разделят, за да ги прекрачим и да преоткрием нуждата от събиране, сближаване, разбиране.

Слава на звука, спасил вещица като мен – Бенджамин Кан

11.05, 20:30 – ДК “Борис Христов”

Слава на звука, спасил вещица като мен е физически и звуков солов спектакъл, който превежда публиката из различни състояния. Транс, съпротива, екстаз. Моментите на тишина, прекъсващи действието, текстовете на Бенджамин Кан и музиката на композитора Лучия Рос, са контраст, засилващ въздействието. Изпълнителката Сати Вейрунес се плъзга от едно състояние в друго, размивайки границите между половете. Понякога е майка, момче, жена, вещица или неопределено същество.

Hairy / Рошаво – Довидас Стримайтис

12.05, 19:30 – ДК “Борис Христов”

В спектакъла си Hairy хореографът Довидас Стримайтис разглежда опозицията между статиката на косата и динамиката на тялото, между нейната неконтролируема природа и танца като изкуството на физическия (само)контрол. Битка между реда и хаоса, това е спектакъл, в който безволевата, но свободна коса разстила символните си значения, като безгрижие, ентусиазъм, творчески порив, субкултурна естетика. И не само.

Допълнителна информация за спектаклите от Фокус Франция на One Dance Festival 2024 ще намерите тук. Фокус Франция на One Dance Festival 2024 се реализира с подкрепата на Френския институт.

Международният фестивал за танц и пърформанс One Dance 2024 ще се проведе в Пловдив от 10 май до 2 юни. Доскоро One Dance Week, фестивалът отдавна надрасна едноседмичния си формат, което наложи и новото му име.

One Dance Festival 2024 се организира от Фондация ЕДНО за Култура и Изкуства и се реализира с подкрепата на Министерството на Културата на Република България. Фестивалът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Програмата Фокус Франция се реализира с подкрепата на Френския институт.