Филм за румънския тенисист „Насти“ на София филм фест в Пловдив

Филм за легендарния румънски тенисист с прякор Насти и носителят на голямата награда на престижния фестивал в Кан „Всичко, което виждаме в светлина“ предстоят в следващите два дни на София филм фест в Пловдив.

В днешния четвъртък можем да гледаме документалния „Насти“ – историята на румънския тенисист Илие Настасе. Във филма ще видим интервюта с Борис Бекер, Джон Макенроу, Бьорн Борг, Рафаел Надал и други известни спортисти, които разказват за Насти – противоречив и влиятелен тенисист, нарушил старомодния етикет на спорта през 70-те години на миналия век и превърнал се в истинска рок звезда. Ще се пренесем в превратната за него 1972 година, когато печели US Open, и стига финалите на Уимбълъдън и Купа Дейвис. Прожекцията е тази вечер от 18:30 часа.

В петък вечер ще може да се насладим на носителя на голямата награда в Кан – международната копродукция с индийско участие „Всичко, което виждаме в светлина“. Разказ за три жени, примесен с градския шум на Мумбай и анонимни свидетелства на местни жители, разказани на различни езици, преплетени в един изключително деликатен портрет на градския живот – медицинска сестра, която копнее за съпруга си, заминал в Германия, млада индийка, в афера с мюсюлмански любовник и чистачка, която след дълга битка е решила да се върне в родното си село. Прожекцията е на 4 април от 18:30 часа.

Цялата програма на фестивала може да се открие на kinolucky.com, откъдето могат да се закупят и билети за филмите. Те се продават и на касите на LUCKY Дом на киното, които работят всеки делничен ден от 16 до 21 часа и в почивните дни от 10:30 до 21 часа. Цената е 12 лева, с намаление за учащи и пенсионери 10 лева, а карта за 5 прожекции е на цена 55 лева.