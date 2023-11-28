Триото CLUSTERSUN – един от стълбовете на италианската шугейз / психеделик-рок /пост-пънк сцена днес – завършва двегодишното си турне с музиката от последния си албум „Avalanche“ в първата неделя на декември в Bee Bop Café в Пловдив. Концертът им ще е и последен за пловдивската серия на „Аларма Пънк Джаз“ за годината, в която емблематичната концерта серия на БНР представи в „Би Бопа“ (еднолично и/или в партньорство с „Пост Култура“ и XRaydio) цяла плеяда от знакови групи и артисти, сред които Tamikrest(Мали), Violons Barbares (Монголия-България-Франция), Йозеф ван Висем (Нидерландия-САЩ), Сара Ренар (Хърватия), Portron Portron Lopez (Франция), Sirom (Словения), Рита Брага (Португалия), Кинг Аутоматик (Voodoo Rhythm Records, Франция), Escape-Ism на Иън Ф. Свенониъс (САЩ), Daikaiju (САЩ), джаз квартета на Сашо Поповски (Македония) и дуото Атила Дярфаш-Гейбриъл Зукър (Унгария-САЩ), променяйки из основи позастиналия музикален ландшафт на иначе слъчевата столица на бившата Източна Румелия.

Групата Clustersun от Катания (Сицилия), в чиято основа са Марко Кисари (вокали и бас), Марио Ло Фаро (китари) и Андреа Конти (барабани и беквокали), е на зимно европейско турне с музиката от третия си студиен албум (с концептуалното за сезона име „Avalanche“ – „Лавина“), издаден едновременно и от двете страни на Атлантика от Icy Cold Records (Франция) и Little Cloud Records (САЩ).

„Avalanche“ e миксиран и мастериран от звуковия гуру Джеймс Апарисио, чийто почерк познаваме от албуми на Mogwai, Spiritualized, Depeche Mode, Grinderman на Ник Кейв и други всеобщи любимци, а картината на обложката на албума е рисувана от Марио Балдасари, създателя на Sonic Jesus, които гледахме преди броени седмици у нас по покана на Threechords Record Store.

Tака Марио Балдасари описва албума (собствения си творчески процес по създаването на образите, слушайки звуците на Clustersun): „В началото бе тишина, глух звук и очарованието на предстоящата врява. После вибрациите покриват това, което всъщност се крие отвъд лавината, докато слънцето се бори да се стопли и стопи. Накрая химията на звуците се разкрива посредством химията на картините“.

Можете да чуете (и закупите) „Avalanche“на страницата на Clustersun в бендкемп ТУК: https://clustersun.bandcamp.com/album/avalanche

Ако в ДНК-то ви е музиката на My Bloody Valentine, Slowdive, The Jesus And Mary Chain, The Brian Jonestown Massacre, The Black Angels, Dead Skeletons, The Telescopes, A Place To Bury Strangers или абсолютните любимци на пловдивската публика The New Candys (благодарение и на участията си в Града на тепетата по покана първо на Electric Orpheus и „Аларма Пънк Джаз“ през 2020г. и после – на фестивала Station Street тази есен), то CLUSTERSUN определено са вашите хора!

Заповядайте на 3 декември (първата неделя на месеца) от 20:00ч. на станалия вече традиционен за „Аларма Пънк Джаз“ и Bee Bop Café формат „Неделя при Неделев“.

Пред- и афтърпартито по традиция са от страна на най-добрите в рокендрол ефира – XRaydio https://xraydio.net !

БИЛЕТИ от 20 лв има в системата на EpayGo https://epaygo.bg/4003516947 и на касите на EasyPay.

Събитито във ФЕЙСБУК можете да следите ТУК: https://www.facebook.com/events/689981883110427 , а ден преди неделния концерт, организиран от „Аларма“ в Пловдив, групата ще свири и в София по покана на Threechords Record Store.

ФОТОГРАФИИ на групата: Симоне Конти