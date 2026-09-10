Пловдив затваря бул. „Марица-юг“ за Деня без автомобили
Спорт, танци, шествие на колела, игри и активности за цялото семейство в Деня без автомобили
Част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив ще бъде затворена за автомобилно движение на 22 септември – Деня без автомобили, и ще се превърне в пространство за спорт, движение и градски живот. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността и се организира от Община Пловдив и сдружение „БГ Бъди активен“, с партньорството на РИОСВ Пловдив.
През целия ден булевардът ще остане свободен за пешеходци, велосипедисти и хора с други немоторизирани средства за придвижване.
Сред акцентите на събитието ще бъде Парадът на колела, в който участниците ще покажат, че велосипедът може да бъде част от ежедневното придвижване, а не само средство за спорт. Предвидени са награди за най-елегантен участник в офис облекло, най-атрактивно вечерно или диско облекло, най-добре декориран велосипед и най-яко семейство на колела.
В програмата е включен и парад на танцовите клубове в Пловдив, както и спортни демонстрации и занимания за деца и възрастни. Практически игри ще насочат вниманието към детската мобилност и безопасното движение в града.
Екологичната зона ще предложи активности, свързани с разделното събиране, рециклирането, биоразнообразието и градската среда. Ще има и демонстрация по хендлинг – техники за контрол, баланс и безопасно управление на велосипед.
Сред останалите партньори на инициативата, които ще се включат с награди, изненади и интересни занимания за малки и големи, са ОП „Младежки център“, ЕКОПАК, Декатлон, MaxBike, велоклуб „Крива Спица“, Да Дао клуб Пловдив и други.
През 2026 г. Европейската седмица на мобилността преминава под мотото „Мобилност за всички“, поставяйки акцент върху достъпната и безопасна градска среда.
Инициативата е в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.
Един коментар
Не разширяваш булевардите, стесняваш улиците, презастрояваш, но паркинги не предвиждаш, не спираш от движение дизели със свалени катализатори, накрая автомобилите се превръщат в зло, шофьорите в грешници, а праведниците карат велосипеди.