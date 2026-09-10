Пловдив затваря бул. „Марица-юг“ за Деня без автомобили

Спорт, танци, шествие на колела, игри и активности за цялото семейство в Деня без автомобили

Част от бул. „Марица-юг“ в Пловдив ще бъде затворена за автомобилно движение на 22 септември – Деня без автомобили, и ще се превърне в пространство за спорт, движение и градски живот. Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността и се организира от Община Пловдив и сдружение „БГ Бъди активен“, с партньорството на РИОСВ Пловдив.

През целия ден булевардът ще остане свободен за пешеходци, велосипедисти и хора с други немоторизирани средства за придвижване.

Сред акцентите на събитието ще бъде Парадът на колела, в който участниците ще покажат, че велосипедът може да бъде част от ежедневното придвижване, а не само средство за спорт. Предвидени са награди за най-елегантен участник в офис облекло, най-атрактивно вечерно или диско облекло, най-добре декориран велосипед и най-яко семейство на колела.

В програмата е включен и парад на танцовите клубове в Пловдив, както и спортни демонстрации и занимания за деца и възрастни. Практически игри ще насочат вниманието към детската мобилност и безопасното движение в града.

Екологичната зона ще предложи активности, свързани с разделното събиране, рециклирането, биоразнообразието и градската среда. Ще има и демонстрация по хендлинг – техники за контрол, баланс и безопасно управление на велосипед.

Сред останалите партньори на инициативата, които ще се включат с награди, изненади и интересни занимания за малки и големи, са ОП „Младежки център“, ЕКОПАК, Декатлон, MaxBike, велоклуб „Крива Спица“, Да Дао клуб Пловдив и други.

През 2026 г. Европейската седмица на мобилността преминава под мотото „Мобилност за всички“, поставяйки акцент върху достъпната и безопасна градска среда.

Инициативата е в подкрепа на кандидатурата на Община Пловдив за Европейска столица на спорта 2028.