Bring Me The Horizon идват като хедлайнери на Ден 2 на HILLS OF ROCK

Очакваният с нетърпение най-мащабен български фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ROCK се завръща с гръм и трясък на 25, 26 и 27 юли 2024 г., а хедлайнерът, който ще запали сцената в първия фестивален ден е иконичната група КoЯn. В първия фестивален ден – 25 юли, преди вихрушката КoЯn, на основната сцена на Гребния канал ще излязат още и Spiritbox и Loathe.

На 26 юли 2024 Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери на Ден 2 на най-мащабния ни фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ROCK в Пловдив.

С номинация за Grammy и току що спечелена награда BRIT за най-добро алтърнатив/рок изпълнение, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата.

Освен главната сцена, HILLS OF ROCK 2024 Пловдив ще има още две – партньорските „На Тъмно“ и „Строежа“, които вече подреждат атрактивен лайнъп като допълнение към основната сцена и чиито участници ще бъдат обявени скоро.

Всички фенове, които са закупили билети за изданието през 2023, което не се състоя, ще могат да ги използват без да е необходимо допълнително действие от тяхна страна. Припомняме и че всеки, който е закупил промо билет за HILLS OF ROCK 2023, може избере и да го върне и да получи заплатената сума обратно най-късно до 31. 12. 2023., като попълни формуляр на адрес festteam.bg/plovdiv.