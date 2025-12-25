Пловдивчани и гостите на града ще могат да се насладят на безплатни празнични концерти на Коледа – 25 декември, на откритата сцена на пл. „Стефан Стамболов“, съобщават от общинската администрация.

Музикалната програма започва в 12:00 часа с концерт на Биг Бенд Пловдив с диригент Николай Гешев. Създадена в началото на 2000 г., формацията е една от музикалните емблеми на града и неизменна част от културния му живот. Репертоарът на бенда включва класически джаз и суинг, както и съвременни поп, латино и фънк аранжименти, голяма част от които са дело на самия Николай Гешев. През 2025 г. Биг Бенд Пловдив отбеляза своя 25-годишен юбилей, утвърждавайки се като една от най-обичаните формации в страната.

В 17:00 часа на сцената ще се качи Виктория Димова – възпитаник на музикална школа „Арт Войс Център“ с ръководител Румяна Иванова.

Коледната програма ще продължи в 18:00 часа с концерт на „Интро квартет“ – формация, създадена през 2001 г. в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Квартетът е известен с оригиналния си прочит на класическата музика в съвременни аранжименти и с успешните си експерименти със стилове, брас секция и вокали. Художествен ръководител и продуцент на групата е Жан Пехливанов, а „Интро квартет“ има зад гърба си десетки концерти у нас и по света – от Париж и Берлин до Дубай и Виена.

Концертите са с вход свободен и са част от празничната коледна програма на община Пловдив.