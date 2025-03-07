Античният театър посреща най-горещата карибска фиеста

The Sons of Buena Vista идват в Пловдив на 21 юни 2025 г.

За първи път най-големите съвременни музикални звезди на Куба гостуват ексклузивно в Пловдив с впечатляваща супер продукция – ще се движим в ритъма на салса! На 21 юни 2025 г. (събота) – обуйте си удобните обувки за танци, защото сред вълшебната атмосфера на Античен театър, ще се потопим в горещите кубински ритми, изпълнени със страст, силна концертна енергия и музикална виртуозност. The Sons of Buena Vista – наследниците на легендарния Buena Vista Social Club – ще ни представят автентичен карибски спектакъл! Ще преживеем експлозивна комбинация от салса, сон кубано, болеро и традиционни афро-кубински ритми.

Проектът The Sons of Buena Vista е вдъхновен от филма Musica Cubana – The Sons of Buena Vista, продуциран от легендарния Вим Вендерс. Филмът разказва историята на младите кубински музиканти, които продължават традицията на Buena Vista Social Club, но с нова енергия и модерен поглед. След огромния успех на филма, концертната версия на проекта ще има турне в Европа, а Пловдив е част от него.

The Sons of Buena Vista събира на сцената едни от най-изявените кубински музиканти на нашето време. Представяме ви част от тях:

Mayito Rivera – легендарен вокалист, носител на Грами, дългогодишен член на Los Van Van, считан за един от най-емблематичните гласове в съвременната кубинска музика, с любов определян като „Мик Джагър на Куба“.

William Borrego – харизматичен вокалист, част от групата El Cabildo del Son, работил с легенди като Силвио Родригес и Пабло Миланес.

El Nene (Pedro Lugo Martinez) – певец със силен и меланхоличен глас, който често е сравняван с Ибрахим Ферер от Buena Vista Social Club не само поради визуалната им прилика, но и заради сходния им музикален стил. Той е обиколил света, изпълнявайки автентичен сон кубано, който е научил от „старите майстори“. Част е от групата Los Jóvenes del Son, с която печели Латино Грами.

Nicolas Sirgado – басист и един от най-талантливите кубински музиканти.

Eто я енергията на The Sons of Buena Vista

https://youtu.be/SEiKPNOHUSs?si=SpRyvr9oEi24Fs5Y



https://youtu.be/b4zWctej9VQ?si=wiRnHxRY6_iGYNgp



Кубинската музика е обичана и разпознаваема по целия свят, а българската публика обожава горещите латино ритми. Побързайте, за да си осигурите най-добрите места! Деца до 9 години влизат без билет, но без право на самостоятелно място.

Концертът е част от Културния календар на град Пловдив.

Билети в продажба в системата на Eventim:

https://www.eventim.bg/bg/bileti/the-sons-of-buena-vista-plovdiv-ancient-theatre-667546/event.html