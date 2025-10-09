БългарияВластНовини

Законопроект на ИТН за личните данни мина на първо четене

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:41ч, четвъртък, 9 октомври, 2025
1 291 1 минута

Днес по време на обедната почивка парламентът прие на първо четене спорен законопроект, предложен от партия „Има такъв народ“. С него се предвижда затвор от 1 до 6 години за разпространение на информация от личния живот на дадено лице.

ИТН предлага до 6 години затвор за разпространение на лична информация

Правната комисия разгледа и одобри проекта за по-малко от час. Законопроектът беше приет с 14 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“. Предложението предизвика притеснения, че може сериозно да ограничи свободата на медиите и работата на журналисти.

„За“ гласуваха: 

  •  Георги Кръстев, Анна Александрова, Рая Назарян, Николай Братованов (ГЕРБ), Хамид Хамид (ДПС-НН), Мая Димитрова и Владимир Георгиев (БСП), Александър Рашев, Николета Кузманова (ИТН), Златан Златанов, Цвета Рангелова и Петър Петров (Възраждане).

„Против“ гласуваха:

  • Надежда Йорданова и Стою Стоев (ПП-ДБ), Бранимир Балачев (ГЕРБ) и Христо Расташки (МЕЧ)

„Въздържал се“ гласува само Юлиана Матеева (Величие).

От гласуването отсъстваха общо 5 депутати. Това са:

  • Ертен Анисова и Калин Стоянов (ДПС-НН), Явор Хайтов (АПС), Иван Величков (ГЕРБ) и Людмила Илиева (ПП-ДБ).

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:41ч, четвъртък, 9 октомври, 2025
1 291 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина