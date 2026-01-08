Тръмп покани колумбийския президент в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко смекчи тона си по адрес на колумбийския си колега Густаво Петро. Тръмп заяви, че двамата са провели приятелски телефонен разговор и че е поканил лидера на южноамериканската страна в Белия дом, предава OFFNews.

„Беше голяма чест да разговарям с президента на Колумбия Густаво Петро, който се обади, за да обясни ситуацията с наркотиците и други разногласия, които сме имали. Оцених обаждането и тона му и очаквам с нетърпение да се срещнем в близко бъдеще“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа.

Той посочи, че срещата ще бъде в Белия дом.

След военната операция на САЩ във Венецуела през уикенда Тръмп каза, че „Колумбия също е много болна“ и обвини Петро, че „произвежда кокаин и го продава на Съединените щати“.

„Няма да го прави още дълго, казвам ви“, добави Тръмп.

Попитан дали е възможна американска интервенция, той отговори: „Добре ми звучи“.